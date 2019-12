Yeovil Town - Manchester United: revivir u olvidar los recuerdos de la Capital One Cup

Primer partido del año correspondiente a una competición copera para el Yeovil Town y el Manchester United, puesto que ambos fueron eliminados en su primer partido en la Capital One Cup. Será el primero y el último para quien salga derrotado, teniendo que enfocarse única y exclusivamente en su liga. El conjunto local irá por la hazaña, así como lo hizo el MK Dons (también de la League One) goleando 4-0 a los red devils. A pesar del mal momento que vive, el Yeovil buscará dar la sorpresa o por lo menos forzar un partido de desempate en Old Trafford. Mientras tanto, el United intentará evitar dicha sorpresa y conseguir su boleto a la siguiente ronda sin tener muchas complicaciones.

Rival muy inferior, en teoría

El Yeovil Town es último en la League One con solamente cinco triunfos y 23 unidades

La difícil situación del Yeovil se extiende de la temporada pasada al presente. En la 2013/14, el cuadro dirigido desde 2012 por Gary Johnson finalizó último en la Championship, con tan solo ocho victorias en 46 encuentros. Los glovers descendieron a la League One (Tercera División), donde militan actualmente. Lejos de pelear por regresar a la segunda categoría, el conjunto del suroeste de Inglaterra ocupa el fondo de la tabla tras 23 jornadas, en las cuales ha conseguido solamente cinco triunfos y 23 unidades. No será fácil sorprender a un grande como el Manchester United. Además de su mala posición en la liga, en sus últimos cinco partidos no obtuvo buenos resultados, cayendo en cuatro y sumando de tres únicamente ante el Oldham. Como si no fuera suficiente fue eliminado de la Capital One Cup a manos del Gillingham (1-2).

La FA Cup es el único torneo en el que los glovers han sumado un par de triunfos y han logrado avanzar. El camino comenzó en casa, derrotando por la mínima a otro equipo en horas bajas de la League One, el Crawley Town; el atacante Jordi Hiwula anotó temprano el único tanto del compromiso. En el mes de diciembre se midió por la segunda ronda al Accrington de la League Two, y a pesar de su mala racha consiguió un empate 1-1 en su visita al noroeste del país. Unos días más tarde, en el replay jugado en el Huish Park, Gillett y Moore dieron el pase al Yeovil a esta tercera ronda. Es de esperarse que Gary Johnson no se guarde nada para el partido del domingo y ponga en cancha a todos sus habituales titulares. La duda está en si mantiene la doble línea de cuatro o pone un equipo más defensivo con una línea de cinco en el fondo.

Un equipo mejor al de la Capital One Cup

La humillante derrota en la Copa de la Liga hizo parte del mal arranque del United, el cual también se vio evidenciado en la Premier League con varios encuentros sin conseguir un buen resultado. Sin embargo, parece que ese flojo inicio quedó atrás y el conjunto de Louis van Gaal se diferencia mucho de ese equipo de los primeros partidos de la temporada, del que cayó goleado por el MK Dons. El juego de los red devils ha ido de menor a mayor y los buenos resultados han ido de la mano. Llevan una seguidilla de compromisos sin conocer derrota, lo cual los ha posicionado detrás de los líderes del campeonato, a nueve puntos del Chelsea y el Manchester City.

Jugadores del United luego de caer ante el MK Dons. FOTO: Reuters Muchos jugadores jóvenes, provenientes de la cantera, estarán seguramente de inicio en el Manchester United. Es posible que Van Gaal rote un poco la plantilla, ya que vienen de jugar el pasado jueves ante el Stoke City, empatando a un gol, y el próximo domingo recibirán al Southampton. El esquema (3-4-1-2) seguiría siendo el mismo, sin importar las modificaciones que realice el entrenador neerlandés. Los juveniles Reece James, Marnick Vermijl, Michael Keane, Patrick McNair, Adnan Januzaj y James Wilson podrían tener la oportunidad de jugar desde el comienzo o tener minutos saliendo desde el banco.