Philipp Wollscheid se enrola en los 'potters'

El conjunto rojiblanco cerró a lo largo del día de ayer la cesión del defensa central alemán Philipp Wollscheid, procedente del Bayer Leverkusen y que en esta primera mitad de curso se encontraba cedido en el Mainz 05.

La carrera del teutón, si bien en su momento fue considerado como uno de los jugadores más prometedores de la Bundesliga, no ha alcanzado aún los niveles que parecía prometer por aquel entonces. No obstante, el técnico de los potters, Mark Hughes, ha manifestado su convencimiento de que tanto él como su cuerpo técnico serán capaces de proporcionar al joven zaguero la base sobre la que asentar y hacer prosperar su verdadero potencial.

“Philipp es un jugador del que llevábamos un tiempo pendientes y del que estoy seguro que sumará competitividad en el centro de nuestra defensa. Tiene presencia, es técnicamente bueno y ha jugado a un alto nivel”, aseveró el mánager galés que, tras sostener conversaciones cara a cara con Wollscheid –antes y después del triunfo en la jornada de Boxing Day contra el Everton–, no dudó en que contar con un internacional alemán relativamente joven suponía un gran negocio para el club del condado de Staffordshire.

Y es que, con tan sólo 25 años, el de Wadern aún puede tener por delante los mejores momentos de su carrera, teniendo en cuenta que, como central, lo normal es que vaya mejorando sus prestaciones con la edad y la experiencia.

Un inicio prometedor

Philipp Wollscheid hizo su primera aparición en el fútbol profesional allá en el 2009 cuando, una vez liberado por el semi-profesional FC Saarbrucken, fue fichado por el Nuremberg –por aquel entonces, en 2. Bundesliga– tras superar las pruebas con éxito.

Al llegar a la ciudad situada a orillas del río Pegnitz, el entonces jugador de 19 años admitió tener muy pocos conocimientos sobre táctica y formaciones. Su talento, sin embargo, quedó rápida y claramente evidenciado sobre el césped, adaptándose con prontitud a la dinámica de sus compañeros y demostrando un recién descubierto conocimiento táctico en sus contundentes 26 apariciones con el equipo reserva, gol incluido.

Sus buenas actuaciones le llevaron en volandas a una temporada 2010-2011 en la que empezó a adquirir notoriedad, haciendo su debut con el primer equipo en la derrota por 3-1 contra el FC Kaiserslautern, en noviembre de 2010.El progreso del joven germano en esta campaña fue de tanta magnitud que acabó siendo considerado como el mejor tercer defensa de la Bundesliga por la revista deportiva alemana Kicker Sportmagazine, por detrás, nada más y nada menos, que de Mats Hummels y Marcel Schmelzer.

Tal fue el impacto que el central teutón causó con el Nuremberg en el mencionado curso que se llegó incluso a rumorear que equipos de la talla del Bayern de Múnich estaban detrás de su contratación. Finalmente, fue el equipo de la aspirina el que se llevó el gato al agua y, aproximadamente por unos 7 millones de euros, se hizo con los servicios del defensa a partir de la temporada 2012-2013.

Del Leverkusen a la Mannschaft

Formando parte de una de las líneas defensivas más formidables de Alemania y viendo crecer su reputación incesantemente como uno de los mejores defensores del país, se podría decir que la primera temporada de Philipp Wollscheid en el BayArena no pudo ir mejor: disputó 40 partidos defendiendo la camiseta de los de Renania del Norte – 31 de Liga, 2 de Copa y 7 de Europa–, y ayudó a su club a terminar tercero a tan sólo un punto del subcampeón, el Borussia Dortmund, clasificándose para la Champions League 2013-2014.

Su incontestable crecimiento tampoco pasó desapercibido por un Joachim Löw que lo incluyó en su lista de convocados para la gira post temporada por los Estados Unidos, donde le hizo debutar en el amistoso ante Ecuador en Boca Ratón, Florida, el 29 de mayo de 2013, siendo la primera de sus dos apariciones con la Mannschaft. En aquella ocasión, el ya altamente considerado defensa central germano entró sustituyendo a Lars Bender en el minuto 91 en un choque que acabaron ganando los teutones por 4-2.

El sueño de la Premier League

Sin embargo, y pese a otro inicio de temporada excelente en 2013 en el que actuó en las siete victorias consecutivas de los suyos en Bundesliga, Philipp Wollscheid fue perdiendo paulatinamente protagonismo en los onces iniciales de Sami Hyypiä, terminando el curso con tan sólo 13 titularidades.

Por ello, y en aras de retomar su carrera, Wollscheid tomó la decisión de marcharse cedido al Mainz 05 en verano de 2014, después de que llegaran a sus oídos intereses desde la Premier League (Southampton y Liverpool) que no llegaron a materializarse en ofertas formales.

Desafortunadamente para el ex del Nuremberg, las cosas tampoco funcionaron en la ciudad de Maguncia: 5 apariciones en el equipo de Kasper Hjulmand –en 3 de ellas como sustituto– y 211 minutos le han acabado por animar a finalizar su cesión con el Mainz para lanzarse a cumplir un sueño de la infancia, jugar en la Barclays Premier League.

“Para mí no fue una decisión difícil de tomar, pues considero que la Premier es la mejor y más famosa liga del mundo. Me senté a hablar con Hughes un par de veces antes y después de Navidad y me convenció para venir aquí. Lo que me dijo fue realmente impresionante, por lo que fue fácil decir que sí”, confesó el teutón a Stoke City Player momentos después de poner negro sobre blanco.

Philipp está convencido de causar una grata e inmediata impresión en The Potteries: “Ya he tenido mi primer entrenamiento con el equipo y realmente lo he disfrutado. Ya me siento como en casa, lo que es fantástico. Todo el mundo me ha dado la bienvenida de una manera espléndida. Me he llevado una magnífica impresión del club”.

“He trabajado duro durante las últimas dos semanas, coincidiendo con el parón invernal en Alemania, para llegar aquí al 100%. El Arsenal es uno de los equipos más interesantes contra los que jugar, por lo que estrenarme en el Emirates sería una gran manera de hacer mi debut en la Premier League. Me encantaría, pero aún tenemos que esperar y ver lo que ocurre”, agregó un sonriente Wollscheid.

Un defensa polivalente

A Philipp Wollscheid, que llevará el dorsal número 26 con los potters, le comparan con Per Mertesacker. Según palabras de Kit Holden, periodista deportivo alemán, en el Daily Mail, al igual que el central del Arsenal, el joven de 25 años goza de una gran estatura (1,94 metros), aunque no se trata de un zaguero que use excesivamente la intimidación contra los atacantes rivales. A su mejor nivel, es un defensa polivalente y con muchas cualidades, de excelente posicionamiento y notablemente seguro en el juego aéreo y a la hora de hacer entradas. Puede jugar con ambos pies y marcar tanto hombre a hombre como zonalmente, aunque a veces puede ser propenso a perder la concentración.

Si el Stoke City está contento con el rendimiento del alemán, podrá hacerse con sus servicios de manera definitiva ejecutando la cláusula de compra por las 4 millones de libras estipuladas en el contrato. Potters y Wollscheid tienen 6 meses por delante para decidir si sus intereses seguirán yendo de la mano.