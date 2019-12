Resultado Roma - Lazio en la Serie A 2015 (2-2)

Esto ha sido todo desde el Olímpico de Roma. Un saludo y gracias por haber seguido el Derbi con nosotros. La crónica estará en breve.

La Roma se coloca colider con 39 puntos junto a la Juventus, a la espera de lo que hagan esta noche los de Allegri en San Paolo.

La sensación es que la Lazio saborea mejor el punto que la Roma, a pesar de haberse dejado remontar. Los Biancocelesti siguen terceros con 31 puntos, a la espera de lo que haga el Napoli esta noche. Si vencen los de Benítez, les echarán delante a una semana de su enfrentamiento en el Olímpico.

Hubo un tiempo para cada equipo. La Lazio dominó por completo el primer tiempo gracias a los goles de Mauri y Felipe Anderson. La Roma se vio sorprendida. Las tornas cambiaron en el segundo periodo con la Roma volcada y con una Lazio tímida y sobrepasada por los ataques. Francesco Totti amargó la fiesta a los de Pioli con su doblete.

¡¡¡FINAL, FINAL EN ROMA!!!. No hay tiempo para más. Roma 2 - Lazio 2. Justo empate en el Derbi.

90+2 Achica la Lazio. La Roma está volcada.

90+4 Cuatro de añadido en el Olímpico.

88' ¡¡Disparo de klose!! ¡¡Paró De Sanctis!! La tuvo la Lazio. Centro de Candreva, rebota en Mauri, el balón cae a los pies del alemán, pero De Sanctis saca una mano salvadora.

86' Centro al área de Astori en un libre indirecto. Sin peligro. Es puerta para Marchetti.

84' Gran movimiento de Totti en el centro del campo. Biglia le corta el paso con violencia. El juego se detiene para atender al capitán Giallorossi.

81' Último cambio en la Roma. Se va Iturbe y entra Destro.

80' Ultimos diez minutos de juego en el Olímpico. Está mas cerca el 3-2 con la Roma muy volcada en buscar la victoria. La Lazio está desbordada durante estos 35 minutos.

74' El juego se detiene por un choque entre Holebas y De Vrij. Se pide el cambio para el defensa holandés de la Lazio. Entra Cavanda en su lugar. Último cambio de los de Pioli.

72' De Rossi recibe la amarilla tras su entrada sobre Stefano Mauri.

70' Disparo de Strootman que ataja Marchetti sin problemas. La Lazio apenas puede salir de su área.

65' Pioli se ve desbordado e intenta hacer algo. Entran Klose y Onazi por Felipe Anderson y Djordjevic.

64' Casi sin ángulo y recogiendo a ras de césped un centro de Holebas, supera la marca de Cana y bate a Marchetti por el palo derecho. El Capitán Giallorossi lo celebra haciéndose un selfie con la Curva Sud de fondo.

63' ¡¡GOL, GO, GOL, GOL DE LA ROMA!! ¡¡FRANCESCO TOTTI!! Roma 2 - Lazio 2. Hay Derbi.

62' ¡¡Disparo de Candreva!! ¡De Sanctis a córner!! Le pegó el medio italiano desde 30 metros. El porteror rechazó a córner.

60' Impresionante duelo físico entre Strootman y Basta en el contragolpe posterior. El balcánico ganó la acción.

58' ¡¡Mauri al poste!! Centro de Basta que recoge la bota del capitán Biancocelesti, pero la pelota impacta en el poste izquierdo de De Sanctis.

57' Pjanic recibe la amarilla por una entrada sobre Biglia.

55' Es el décimo gol de Francesco Totti en un Derbi ante la Lazio en Serie A. Obstenta el record absoluto de la historia de los Derbis.

52' ¡¡Disparo de Iturbe!! ¡Salva Marchetti como puede y envía a córner! Aprieta la Roma.

50' Marchetti recibe la amarilla por perder tiempo con la excusa de la retirada de una bengala caída desde la Curva Sud. No jugará ante el Napoli.

48' El capitán Giallorossi recoge en el área un centro de Pjanic. La defensa Biancocelesti pide fuera de juego, pero el asistente dice no. Se vuelve a poner interesante el Derbi.

47' ¡¡¡GOL, GO, GOL, GOL DE LA ROMA!!! ¡¡Francesco Totti!!. Roma 1 - Lazio 2.

46' Dos cambios de Rudí García durante el descanso. Nainggolan y Florenzi se quedan en vestuarios y entran Strootman y Ljajic.

45' Comienza la segunda parte en el Olímpico. Roma 0 - Lazio 2.

Felipe Anderson participó activamente en los dos goles. Asistió a Mauri en el primero y anotó el segundo. El brasileño vuelve a ser el centro de atención con su gran estado de forma.

DESCANSO en Roma. Vence la Lazio 0-2, que ha sabido aprovecharo sus pocas oportunidades de gol con mucha efectividad. La Roma no tuvo ninguna ocasión clara y no se repuso de dos goles en cuatro minutos.

45' Florenzi se queja de un agarrón de Basta en el área. Orsato no quiere saber nada. Un minuto de añadido en Roma.

43' Es la quinta amarilla del campeonato para Nainggolan, por lo que tendrá que cumplir sanción la próxima jornada ante el Palermo en Sicilia.

40' Orsato perdona la amarilla a Astori por una carga sobre Felipe Anderson. La Roma está traspuesta tras dos goles tan seguidos.

38' Nainggolan recibe la amarilla por una fea entrada sobre Parolo.

36' Es el sexto tanto y la quinta asistencia para Felipe Anderson desde Diciembre. Increíble estado de forma del brasileño.

31' Cana también recibe la amarilla por la entrada.

31' Orsato soluciona la tensión entre Mauri e Iturbe con amarilla para los dos, tras el rifirrafe de unos y otros en la falta de Cana sobre el argentino.

29' Increíble. Gran jugada del brasileño en el área, que dispara cruzado y el balón entra ajustado al palo izquierdo de De Sanctis. Roma 0 - Lazio 2.

28' ¡¡¡GOL, GOL, GOL, GOL DE LA LAZIO!!! ¡¡Felipe Anderson!! Créanselo, porque es verdad.

25' Gran contragolpe de los de Pioli. Felipe Anderson por banda, se interna en el área, pone una bola esquisita sobre Mauri, que entra a ras de suelo para meter la bota y adelantar a los Biancocelesti. Roma 0 - Lazio 1.

24' ¡¡GOL, GOL, GOL, GOL DE LA LAZIO!! ¡¡¡Stefano Mauri!!

20' ¡Disparo de Parolo! Ataja De Sanctis sobre el suelo en dos tiempos.

18' Buena combinación entre Florenzi e Iturbe. La jugada acaba con un disparo del argentino, que rebota en De Vrij y permite atajar sin problemas a Marchetti.

16' El disparo de Totti en el libre directo es rechazado por la defensa Biancoceleste.

15' Primera tarjeta del encuentro. Felipe Anderson recibe la amarilla tras impedir la internada de Iturbe en el área de Marchetti. Es falta al borde del área.

11' ¡Candreva! ¡Fuera! Buena jugada del italiano por banda. Se interna en el área, pero su disparo se va lejos del palo izquierdo de De Sanctis. Segundo acercamiento con peligro en la Lazio.

8' Fuerte anticipación de Astori sobre Djorjdevic, que comete falta sobre el serbio. De momento, los dos equipos se tantean sin arriesgar.

6' Pase al hueco de Mauri sobre Djordjevic, que se queda sólo ante De Sanctis. Fuera de juego justo para el serbio.

4' Pase alto de De Rossi a Iturbe, que se interna en el área. Basta está atento para despejar.

2' Primer acercamiento de la Lazio. Jugada individual de Candreva. Disparo cruzado al poste derecho de De Sanctis. Sin peligro.

1' ¡Comienza el Derbi della Capitale! Roma 0 Lazio 0.

15:03 Coreografiá de la Curva Nord Biancocelesti.

15:00 Salen los 22 protagonistas. Se saludan Stefano Pioli y Rudí García. Esto empieza.

14:58 Suena el "Grazie Roma", himno oficial del equipo Giallorosso. Bufandas al aire en la Curva Sud romanista con un mosaico con los rostros de todos los jugadores. En la Curva Nord, una sencilla coreografía con banderitas azul celeste y blanco. Precioso los dos.

14:55 ¡Cinco minutos para que esto comience! Impresionante aspecto que presentan las gradas del Olímpico romano.

14:48 La Lazio se ha acercado a la Curva Nord, donde se encuentran sus seguidores, al acabar los últimos ejercicios de calentamiento, para agradecerles su apoyo.

14:43 La Roma, entrenando sobre el césped del Olímpico. A esto le queda 15 minutos para que empiece a rodar el balón.

14:40 La Lazio tendrá el detalle de salir a disputar el encuentro con esta camiseta en solidaridad con Francia. "Todos somos Charlie".

14:34 En la Lazio, Stefano Pioli se ha decantado por mantener a Candreva en su posición de extremo. El retrasado en su posición ha sido Mauri. Al final, Djordjevic le ha ganado la partida a Klose, por lo que el serbio será el punta junto a las dos peligrosas bandas que hoy propone los Biancocelesti.

14:32 Rudí García ha decidido dejar a Ljajic en el banquillo y Florenzi ocupará su lugar. La Roma sale con un 4-3-3. Sorprende la sustitución de Yanga-Mbiwa por Astori en el centro de la defensa.

14:31 En el Biancocelesti estarán: Berisha, Strakosha, Pereirinha, Konko, Novaretti, Cavanda, Ledesma, Onazi, Cataldi, Keita y Klose.

14:30 En el banquillo Giallorossi estarán: Skorupski, Lobont, Somma, Yanga Mbiwa, Cole, Torosidis, Emanuelson, Strootman, Paredes, Ljajic, Destro, Borriello y Verde.

14:24 La Lazio sale con este once: Marchetti; Basta, de Vrij, Cana, Radu; Parolo, Biglia, Mauri; Candreva, Djordjevic, Felipe Anderson.

14:22 Ya tenemos onces confirmados en los dos conjuntos. La Roma sale con: De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Iturbe.

Daniele Orsato, de Vincenza, considerado el mejor árbitro italiano actual, será el encargado de dirigir el encuentro. Es la tercera vez que dirige un Roma-Lazio., incluido el del 26 de mayo de 2013. Estará asistido por Di Liberatore y Cariolato. El cuarto árbitro será Stefani y Rocchi y Mazzoleni serán los dos árbitros de puerta. Orsato ha dirigido un total de 17 partidos a la Lazio, con un balance de cinco victorias, cinco derrotas y siete empates. El último de los cuales data del Sampdoria 1-Lazio 1 del pasado 24 de noviembre. Orsato, por contra, ha dirigido un total de 15 encuentros a la Roma, con un balance de siete victorias, dos derrotas y cinco empates.

Como jugadores destacados a seguir, en la Roma, si jugase, estaremos muy atentos al serbio Ljajic, sensación de la temporada en el ataque de la Roma pese a su lesión. En la Lazio, sin duda alguna, todas las miradas estarán puestas en Felipe Anderson (Cinco goles en los últimos cinco partidos y otras tantas asistencias).

También habló en la rueda de prensa de Formello Stefano Pioli, que vivirá su primer Derbi en la capital. Entró de lleno con el ambiente pre-derbi: "Desde el primer día que llegué -dijo- la gente que me rodea me han hecho entender lo hermoso y emocionante que es vivir este partido. Estoy feliz de vivirlo con mis jugadores y nuestros hinchas". Sobre su equipo, dijo estar "muy contento con la forma en la que el equipo ha experimentado la espera, ahora sólo tenemos que alinear nuestras cualidades". El técnico biancocelesti aclaró que "bajo ningún concepto firmaría un empate. Nuestra mentalidad y nuestro enfoque no van a cambiar. Esto es lo que nos ha llevado alto en la clasificación, y queremos tratar de mantener esta posición a toda costa. Forma parte de nuestro ADN". En cuanto a su posible once, sólo hablo del buen estado de Candreva y de lo feliz que se siente al tener que elegir entre Klose (que ya le ha marcado en dos ocasiones a la Roma) y Djordjevic (máximo anotador del equipo con siete goles). Por último, el italiano hizo un juicio sobre Rudí García: "No sé si él ha traído algo nuevo, ya que en Italia todavía estamos evolucionado tácticamente, pero, sin duda, ha hecho un buen trabajo. La Roma es un equipo con calidad, como también lo somos nosotros".

En rueda de prensa en Trigoria habló Rudí García ante una sala totalmente abarrotada. La única vez que anteriormente se llenó fue ante el Bayern de Múnich. Estuvo sentado delante de escrito que decía "Todos somos Charlie", en referencia a la solidaridad con los atentados yihadistas en París: "Soy francés y estoy de luto. Así que tenemos que estar unidos y quería mostrar mi solidaridad con mi país, no sólo contra la liberdad de expresión". Referente a lo futbolístico, zanjó la polémica del gol en Udine con un rotundo "no voy a perder el tiempo con estas cosas de niños". Además, habló de Destro, pretendido por el Milan, y dijo que "confirmo que no se moverá en enero. Tiene espacio y cuento con él". En cuanto al Derbi, dijo que "vamos a darlo todo mañana", pero matizó que "son soalmente tres puntos más que debemos conseguir. Sólo queremos ser primeros, aunque sea por unas horas. Luego, ya veremos". También habló de la Lazio, del cual dijo que "es un equipo diferente en comparación con el año pasado. Es agresivo, el equipo que mas faltas comete, por eso les he dicho a mis chicos que tienen que ser agresivos. Por último, preguntado por su preferencia para el Balón de Oro, dijo que "se lo daría a Neuer, que, para mi, es el mejor portero del mundo".

En cuanto a la plantilla de Stefano Pioli, la ausencia importante es la del bosnio Lulic, que estará 40 días de baja por una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda. La ausencia también obliga al técnico biancoceleste a plantearse su once, pues duda en mantener a Candreva de extremo y colocar a Onazi en el pivote, o retrasar al italiano y meter a Mauri arriba junto a Felipe Anderson y la indecisión, aún, de si veremos en punta a Klose o a Djordjevic. Cana está recuperado y será pareja de central junto a De Vrij. En pocos minutos sabremos la confirmación de los XI disponibles.

Referente a la actualidad de las dos plantillas de las que van a disponer Rudí García y Stefano Poli, hay pocas novedades, pero son importanes; en los romanistas se está pendiente de la lesión de rodilla de Ljajic, que es posible que comience el encuentro desde el banquillo. Si no jugase, Rudí García podría jugar con un 4-4-2, con Nainggolan y Stootman en bandas y De Rossi y Pjanic en el pivote. Totti e Iturbe serían los únicos puntas. Si el serbio jugase, El técnico francés seguiría con su clásico 4-3-3, por lo que habría un sacrificado en el medio campo. Recordemos que Keita y Gervinho no están convocados, pues ya están concentrados con Malí y Costa de Marfil respectivamente para la Copa de África, que comienza el próximo sábado 17.

En La Lazio, fue De Vrij el que exclamó que "por fín ha llegado la hora", pues es el primer Derbi que vive el central holandés, el jugador que mas minutos ha jugado esta temporada con la Lazio: "He estado escuchándolo desde el día que llegué. Los tifosi siempre me dicen que el Derbi es el 11 de enero y que es muy importante para ellos". Sorprendido por la pasión del Derbi en la ciudad, el central de 22 años dijo que "Ni siquiera puedo decir si estoy mas nervioso de lo habitual, pero siempre es bueno jugar un partido así". Con la importancia que ha ido adquiriendo el defensa tras la lesión de Ciani, el holandés se muestra cauto: "Mi contrato vence en junio, así que estoy escuchando ofertas. No sé lo que haré":

Referente al Derbi, fueron Maicón en la Roma y De Vrij en la Lazio los que hicieron declaraciones. El defensa brasileño Giallorossi habló en la televisión del Club sobre el partido: "Estamos trabajando bien, preparando al máximo el partido del domingo porque sabemos cómo se siente esto en la ciudad. Incluso para nosotros, los jugadores, es un partido importante". Importante, según él, son los puntos que la Juventus puede perder en la carrera por el título: "Puede ser algo a nuestro favor -admite- Hemos estado muchas veces a -1 de la Juventus, pero lo importante es pensar en conseguir nuestros puntos. Estamos ahí y al final veremos qué àsará". Maicon llama a los aficionados Giallorossi a "llenar el estadio y estar junto a nosotros. Tenemos ganas de hacerlo bien, porque es un partido especial".

A partir de 2005, remontándonos, pues, a los 20 últimos enfrentamientos, incluidos dos de Coppa, la Roma ha vencido en nueve ocasiones, incluida la victoria de Octavos de Coppa de 2011, la Lazio en seis, incluida la final de 2013, y se han producido cuatro empates. El último, un 0-0 el 29 de abril del pasado año 2014. La Roma ha vencido cinco derbis consecutivos en dos rachas; Desde el 30 de octubre de 1958 hasta el 13 de octubre de 1960 y desde el 6 de diciembre de 2009 hasta el 13 de marzo de 2011. El resultado mas repetido en el Derbi ha sido el 1-1, habiéndose producido en 27 encuentros. 14 cuando la Roma ha actuado como local y 13 cuando lo ha hecho la Lazio.

Las mayores victorias de la Roma se remontan a las temporadas 1933/34 y 2001/02 donde los Giallorossi vencieron 5-0 como local y 1-5 como visitante, respectivamente. Las mayores victorias de la Lazio son de las temporadas 1997/98 y 2006/07, donde los Biancocelesti vencieron 1-3 como visitantes y 3-0 actuando como locales, respectivamente.

Roma y Lazio se han enfrentado en un total de 148 partidos, de los cuales 144 han sido en Serie A y los cuatro restantes en Coppa. La Roma ha vencido en 50 enfrentamientos (35%) y en tres de Coppa. La Lazio se llevó la victoria en 37 Derbis (26%) y en el restante del de Coppa, la final de 2013. Por contra, se han producido 57 partidos (40%) en los que el Derbi quedó en tablas.

Es evidente la rivalidad entre las dos aficiones. La Roma hoy jugará de local, por lo que su afición estará amplísimamente representada en las gradas. La Lazio tendrá la suya en la totalidad de la Curva Nord, habilitada para su afición en los Derbis en los que juega de visitante. Se esperan coreografías por parte de las dos hinchadas para recibir a sus equipos una vez salten al campo. Habrá 700 stewards y 1.200 agentes del órden entre Polizia, Carabinieri y Guardia di Finanza, que velarán por la seguridad fuera del estadio.

Los Biancocelesti, por su parte, quieren recortar puntos a sus vecinos, con quienes reducirían la distancia a seis puntos, además de afianzar su ansiada tercera posición, en la que ahora se encuentran. Además, obligarían al Napoli a vencer esta noche para no distanciarse, mas si cabe porque la próxima jornada se enfrentarán el domingo 18 en el Olímpico, en éste mismo estadio (12:30 horas)

Para los Giallorossi, en aspiraciones, es un encuentro inmenso, ya no sólo por tratarse de un Derbi, sino porque su victoria les colocaría líderes provisionales con 42 puntos a la espera de lo que haga esta noche la Juventus en Nápoles (20:45).

Roma, segundo con 39 puntos y Lazio, tercero con 30 puntos, llegan al Derbi con exáctamente las mismas rachas si tenemos en cuenta los últimos cinco partidos: Han vencido en tres ocasiones y han empatado en dos. Los dos vienen de vencer, también, en la pasada jornada. La Roma lo hizo por la mínima en Udine y la Lazio goleó en casa a la Sampdoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL.com! Feliz Año Nuevo y bienvenidos a la Serie A, al estadio Olímpico de Roma, desde donde vamos a retransmitir éste Roma - Lazio de la decimo octava jornada. No se lo pierdan, quédense con nosotros, porque vamos a vivir un verdadero partidazo entre una de las mayores rivalidades de Europa y del mundo. Y se lo vamos a contar en directo aquí, en VAVEL.com.