Cabo Verde: sin límites

“Dont worry, be happy”. Bajo ese lema traído al mundo por Bobby McFerrin, y posteriormente autoimpuesto por la cultura rasta como signo de vida con Bob Marley a la cabeza, llega a la CAN una de las selecciones más estimulantes de África. Las gigantescas playas de arena blanca que rodean toda la isla, y que además actúan de reclamo turístico, acogen en su interior a una civilización alegre, tranquila, llena de paz y cuyo estilo pausado y despreocupado de vida que definen el carácter de su selección. Un equipo diverso, vital, y valiente, capaz de desbancar a una selección como Camerún o Marruecos en su primera y única participación en la Copa África, y tan solo un año después volver a meterse de un modo brillante en una segunda CAN.

Y es que Cabo Verde es una selección de moda. Y los es porque, en tan solo dos años, los chicos de Lucio Antunes primero, y Rui Águas después, han pasado del absoluto desconocimiento internacional a colocarse, nada más y nada menos, que en el puesto 41 del ranking FIFA. Una selección muy modesta, con la mayoría de sus jugadores jugando en equipos menores de distintas ligas europeas, pero con unas ganas y un desparpajo inusitados, que les empujan a batirse y plantar cara a los más potentes equipos de su continente. Sin miedo, sin achantarse, con todo por ganar.

Con esa actitud, la selección de Cabo Verde aborda la que será su segunda Copa África en toda su historia. En la primera, los resultados fueron tremendamente positivos, y el equipo logró meterse contra todo pronóstico en los Cuartos de Final. Todo un hito que, eso sí, intentarán superar o al menos igualar esta CAN con Águas a la cabeza. No hay presión ni límites para una selección cuya exigencia, pese a la buena fase de clasificación previa, no será otra que la de crecer, disfrutar y seguir dando a conocer a una comunidad que no se preocupa, es feliz.

Análisis táctico

Pasando a analizar ya lo que es el juego de los Tiburones Azules, el equipo de Águas destaca por ser un cuadro muy bien trabajado. El fuerte arraigo a Portugal, de la que Cabo Verde fue colonia, se nota bastante en un equipo cuyo núcleo principal de jugadores actúan en la Liga Zon Sagres, lo que hace de ellos hombres curtidos tácticamente. Un cuadro bien tratado en lo táctico, pero algo carente de nivel defensivo (posiblemente la peor de sus líneas), cuya arma principal es su potencial ofensivo. La electricidad, capacidad para el desborde y peligrosidad de los hombres de ataque, hace de Cabo Verde un equipo valiente, acostumbrado a salir a dominar los partidos.

De cara a la CAN que se avecina, el míster Rui Águas ha sorprendido bastante con su convocatoria, dejando fuera a hombres importantes en los últimos tiempos en el combinado isleño como son los veteranos Josimar Lima o Zé Luís. Cambios que explican la intención de regeneración que el técnico está queriendo llevar a cabo, sobre todo a la vista de los jóvenes talentos que están brotando últimamente del país.

Dejando de lado las ausencias notables, lo habitual para esta Copa África sería ver un once similar al de la imagen. Tras comenzar la fase de clasificación con un esquema 4-2-3-1, Aguas decidió, allá por el mes de noviembre, variar a 4-3-3, incluyendo a Nuno Rocha en el mediocentro, para así tratar de mejorar su solidez defensiva. Con el semidesconocido Vozinha como guardamete, lo normal sería ver una pareja de centrales formada por Varela y Kay, dos centrales altos y fuertes, con bastantes limitaciones para el posicionamiento. En los laterales, Nivaldo y Jeffrey Fortes serán quienes ocupen los laterales. Ambos, jugadores muy ofensivos, enérgicos y dinámicos, en especial Fortes, quien ya ha dado buenas muestras de su proyección ofensiva con el Dordrecht holandés en la Eredivisie.

La línea de medios, formada por tres jugadores, estará ocupada por el todoterreno del Estoril Babanco, Calú y Nuno Rocha. Los tres, jugadores de gran derroche físico y muy móviles. Destacar en esta línea sobre todo la presencia de Babanco, un mediocentro zurdo versátil, llegador y de gran golpeo con su pierna izquierda.

Por último, la tripleta de ataque es la zona del campo sobre la que más dudas hay puestas. Lo normal sería una apuesta por Ryan Mendes y Garry Rodrigues en los extremos, acompañados por el veterano delantero Heldon en punta. Mendes y Rodrigues (del Lille y Elche respectivamente) son los dos jugadores más conocidos del equipo. Dos extremos tremendamente veloces, muy habilidosos con la pelota y capaces de desequilibrar, que serán los encargados de nutrir de balones al punta Héldon, quien en la fase de clasificación ya demostró ser el hombre con más gol de los criollos. La alternativa desde el banco será para el también extremo Odaïr Fortes, gran damnificado del cambio de sistema de Aguas, pero igualmente hombre importante para los Tiburones Azules.

Entrenador: Rui Águas

Después de no lograr clasificarse para la Tercera Fase de la fase de clasificación africana del Mundial, Lucio Antunes, entrenador que logró guiar a Cabo Verde a su primera CAN, fue destituido de su cargo allá por el mes de agosto. Rui Águas, veterano entrenador con una amplia trayectoria en la liga portuguesa, sería entonces quien asumiría el cargo de entrenador, y desde el momento de su elección los resultados le acompañaron. En escasas semanas, el técnico se adaptó a los Tiburones Azules, consiguiendo hacer reverdecer los ideales que definían a Cabo Verde.

Entrenador en clubes tan importantes como la selección portuguesa, el Oporto o el Benfica, en dos ocasiones, el seleccionador ha sabido inculcar a los suyos unos conceptos y orden tácticos vitales, los cuales han ayudado bastante en la progresión del equipo. Se trata pues de un hombre muy experimentado en el primer nivel, que seguro no se conformará con cualquier resultado.

La estrella: Ryan Mendes

Bien es cierto que en la exitosa Fase de Clasificación se diluyó ligeramente en el buen hacer conjunto del equipo, pero si hay que elegir una estrella de esta selección caboverdiana esa es Ryan Mendes. A sus 24 años, el talentoso trequartista del Lille llegará a esta CAN en el mejor momento de su carrera. Más maduro, más hecho al fútbol de primer nivel, y en definitiva, más jugador que en hace un par de años, donde ya dejó grandes sensaciones sobre el potencial que atesoraba. Un verdadero virguero del balón. Bajito, muy veloz y tremendamente habilidoso, sus penetraciones en conducción, sobre todo partiendo del carril izquierdo, son auténticos puñales capaces de atravesar cualquier defensa. Este año, su tercero en el Lille, por fin ha logrado asentarse, y junto a Origi forma una de las tandas más letales de la Ligue 1.

Aun se trata de un jugador muy joven, y su juventud le tiene reservado aún un amplio margen de mejora, sin embargo, su potencial ya le sitúa como gran estandarte de la selección. Si logra ganar en regularidad y presencia sobre el verde, posiblemente nos encontremos ante uno de los jugadores más estimulantes del certamen.

Datos de la selección

El apodo: el pseudónimo con el que suele conocerse a la selección de Cabo Verde es el de los Tubaroes Azuis, que vendría a significar 'Tiburones Azules' en portugués, idioma oficial de la Isla. Dicho apodo se debe a la localización geográfica de la selección, en medio del ócenao Atlántico, zona por la que suelen merodear distintas razas de tiburones. Este hecho, unido al azul que viste su equipación oficial da como resultado el apodo, los Tubaroes Azuis.

Asociación: Federación caboverdiana de fútbol (CAF).

Fundación: 1982.

Participación en CAN: 2013.

Títulos: -

Convocatoria