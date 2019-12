Van Gaal escapa de las críticas

Sin lugar ha dudas Louis van Gaal es uno de los entrenadores con más renombre en el mundo, se lo ha ganado. Su gran trayectoria y amplio palmarés así lo acreditan. Su llegada a Old Trafford hacía ilusionar a la mayoría de los aficionados del equipo mancuniano, incluso había quienes se animaban a vaticinar que marcaría una era. No obstante, ha tenido varios inconvenientes. El mal inicio sembraba dudas, y aunque fue enderezando el camino y los buenos resultados comenzaron a llegar, quedaba una incógnita en el juego.

Con la primera vuelta del torneo disputada y estando ya en la segunda mitad de la temporada ha llegado el momento hacer un balance. El Manchester United no ha tenido una mala campaña, ocupando varias fechas la tercera posición, siendo desplazado hasta ahora a la cuarta. El Teatro de los Sueños se convirtió en un fortín, donde solo Swansea y Southampton han podido ganarle. Sin embargo, al comparar las estadísticas de esta temporada con las de la pasada, no hay muchas diferencias como se esperaría. Finalizada la vigesimoprimera jornada, en 2014 el equipo de David Moyes tenía 37 puntos, exactamente los mismos que tiene el cuadro ahora dirigido por Van Gaal. Por otra parte, de los 21 partidos disputados por los diablos rojos la pasada campaña en once sumó los tres puntos, uno más que en la presente. Asimismo, estaba más cerca del líder que ahora, por entonces el Arsenal. Los gunners tenían 48 puntos, once más que el United. Hoy en día, el Chelsea, que lidera el torneo, tiene 49 puntos, doce más que los red devils. A pesar de esto y de que tenía los mismos puntos que ahora, estaba más abajo en la tabla, ubicándose séptimo, tres puestos más abajo que esta temporada.

Tabla de posiciones de la Premier League 2013/14

Once triunfos de Moyes contra diez de Van Gaal en 21 compromisos

Más allá de los números y de lo similar de la pasada y la actual campaña, lo que marca la gran diferencia son las críticas que recibía el director técnico por el desempeño de sus hombres. No sólamente la prensa se puso en su contra, sino también ex-jugadores legendarios como Paul Scholes llegaron dudar de él. Con el correr de las jornadas la cosas fueron empeorando, la confianza de los jugadores y aficionados en él comenzó a decaer. Eso, sumado a los problemas en el vestuario, terminaron por hacer que los directivos despidieran a Moyes antes de terminar la temporada, cuando se habían perdido todas las posibilidades de clasificar a la Champions League.

Es cierto que si la temporada terminara ahora el United iría a play-offs de la Champions, algo que no ocurriría en este mismo punto hace un año. No obstante, cabe repetir que la campaña del cuadro de Moyes en cuanto a triunfos era ligeramente superior a la de ahora y que tenía la misma cantidad de puntos. Quizás ha tenido mayor fortuna el entrenador neerlandés, puesto que solamente tres equipos han cosechado más puntos que su equipo. No se puede decir lo mismo del escocés, que estando en las mismas condiciones tenía a seis rivales por encima de su conjunto. Fortuna o no, lo cierto es que Van Gaal no ha tenido que soportar la desaprobación y desconfianza que tuvo Moyes en el banquillo del Manchester United.

Otro aspecto a tener en cuenta al hacer un balance de la campaña hasta ahora de Louis van Gaal como entrenador de los red devils es la inversión y el dinero gastado antes de comenzar la temporada. Es imposible negar que el ex-seleccionador de los Países Bajos tiene una plantilla mucho más amplia que la que tenía Moyes. En cantidad de fichajes, el neerlandés sobrepasa holgadamente al escocés, habiendo traído seis jugadores en verano y por ahora uno en invierno, Víctor Valdés. Igualmente, en términos de dinero desembolsado, en la era Van Gaal no se ha escatimado en costos, gastando cinco veces más que en el período del ex-entrenador del Everton. Son casi 150 millones de libras esterlinas, y teniendo en cuenta que aún no termina el mercado de transferencias pueden ser más. Asimismo, si el Manchester United decide hacer efectiva la opción de compra de Radamel Falcao, habría que sumar alrededor de 43 millones más.

Entrenador Louis van Gaal David Moyes Cantidad de Fichajes 7 2 Dinero Gastado £145.5 millones £29.9 millones

Son cifras muy distintas en cuanto a gastos, pero no en rendimiento. Tal vez David Moyes cargó con el peso de ser el sucesor directo de Sir Alex Ferguson, o quizás la trayectoria y buen nombre de Van Gaal en el mundo del fútbol lo han blindado de las críticas y burlas. Está claro que con los millones y millones desembolsados por el Manchester United se esperaba un desempeño por lo menos levemente mejor que cuando el cuadro estaba dirigido por Moyes y no se había hecho esta gran inversión.