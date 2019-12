Resultado Benfica - Arouca en la Taça da Liga 2015 (4-0)

Final. Esto ha sido todo de mi parte. Ha sido un placer poderles llevar este encuentro entre Benfica y Arouca. Les citamos ahora con la crónica y toda la información en VAVEL.com. ¡Buenas noches y sean felices!

Final. El Arouca ya está fuera de la competición, mientras que los de Jorge Jesus buscarán el pase a la siguiente fase ante el Moreirense.

Final. Cómoda victoria del Benfica ante un débil rival. Los goles encarnados fueron conseguidos por Pizi (1-0, min.31), Cristante (2-0, min.42), Sálvio (3-0, min.82) y Jonas (4-0, min.83) Jonas.

90+2': FINAL DEL ENCUENTRO!

90': Se cumple el tiempo reglamentario.

83': Y sin tiempo de celebrar el 3-0, llega el 4-0. Jonas marca para los encarnados. Con este tanto se está repitiendo el resultado conseguido en el encuentro de liga disputado por estos mismos equipos el 5 de octubre de 2014.

83': GOOOLO DEL BENFICA! GOOOL DE JONAS!

82': Gran pase de Pizzi para Jonas que remata para una defensa incompleta de Rui Sacramento el balón queda muerta antes ultrapasar la línea de gol y Sálvio solo la tiene que empujar.

82': GOOOLO DEL BENFICA! GOOOL DE SALVIO!

81': Cambio en el Arouca | Entra: Claro. / Sale: Serginho.

79': UYYY! Pizzi falla lo que sería el 3-0. Centro shot de Maxi desde la derecha y el despeje de Scramento es tomado por el Pizzi en la frontal, pero su remate sale alto.

78': Tiro de esquina favorable al Benfica. Es cobrado por Pizzi, despeja el Arouca.

75': Esta noche hay 11.955 espectadores en Da Luz.

70': Tiro de esquina favorable al Arouca. Despeja sin problemas la defensa de las águilas.

69': Cambio en el Benfica | Sale: César. / Entra: Benito.

66': César está en el suelo y pide el cambio.

63': Cambio en el Arouca | Sale: Hugo Monteiro. / Entra: Pintassilgo.

60': Tiro de esquina para el Benfica. Es cobrado en corto y luego de varios rechaces incompletos la defensa del Arouca logra despejar el peligro.

55': Tarjeta amarilla para Vuletich (Arouca).

52': El partido está a merced de lo que haga el Benfica.

47': UYYY! Primera oportunidad de la segunda parte para el Benfica. Jonas remata de cabeza para una gran defensa de Sacramento.

46': INICIA LA SEGUNDA PARTE EN DA LUZ!

45': Cambio en el Arouca | Sale: Roberto. / Entra: Vuletich.

45': Doble cambio en el Benfica | Salen: Gonçalo Guedes y Rui Fonte. / Entran: Salvio y Jonas.

Descanso. Cómoda ventaja para el Benfica, que ya en el minuto 31 de juego consiguió abrir el marcador gracias al penal convertido por Pizzi. El Arouca con desventaja de efectivos sobre el terreno de juego poco pudo hacer para evitar el 2-0, marcado por Cristante, que deja prácticamente finiquitado el encuentro.

45+1': FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN DA LUZ!

43': Remate desde fuera del área de Cristante, el balón es desviado por un adversario y deja sin opciones al meta del Arouca.

42': GOOOLO DEL BENFICA! GOOOL DE CRISTANTE!

39': Tarjeta amarilla para Cristante (Benfica).

34': UYYY! Gran remate de Pizzi, que recibe el balón fuera del área e intendo meter el balón al ángulo y sale desviado por muy poco.

33': Nuevamente el Benfica. Remate de cabeza de Cristante y defiende bien Sacramento

31': GOOOL DEL BENFICA! GOOOL DE PIZZI!

39': Tarjeta roja para Tomás Dabó (Arouca).

31': PENALTI A FAVOR DEL BENFICA!

27': Jugada ensayada en el cobro de la falta. El remate de Sulejmani directo a las manos de Scramento.

26': Tarjeta amarilla para David Simão (Arouca).

26': Falta peligrosa favorable al Benfica.

23': Remate de Roberto sobre el área de Artur, sin mayor peligro.

18': El tiro de esquina fue cobrado por Sulejmani con mucha fuerza. Se despeja el peligro.

18': UYYY! Se cantaba el primero en Da Luz. Córner cobrado en corto para la llegada de Maxi ereira que dentro del área soltó un latigazo que salió al lateral del arco visitante. El balón sufrió un ligero desvió en su trayectoria. Nuevo tiro de esquina para los locales.

17': Tiro de esquina para el Benfica.

14': Primera llegada peligrosa favorable al Arouca. La jugada fue invalidada por fuera de juego de Nuno Coelho.

12': El Benfica ha tenido dos tiros de esquina de manera consecutiva. En el último intento César casi adelanta a los locales de cabeza. Mala salida del portero del Arouca.

10': Primera llegada de peligro en el partido y es para el Benfica. Remate desde la frontal de Guedes y el balón pasa al lado del arco defendido por Sacramento.

8': Tiro de esquina para el Benfica. Es cobrado por Sulejmani, pero despeja con los puños el meta visitante.

5': Primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos.

1': INICIO DEL ENCUENTRO!

Como era esperado, muy poco público en la Catedral Encarnada.

Los protagonistas ya se encuentran sobre el terreno de juesgo. En breves el pitido inicial en Da Luz.

Muchas novedades en ambos equipos. Por los locales destaca la titularidad de dos jóvenes promesas del fútbol encarnado Gonçalo Guedes y Rui Fonte. Además del regreso al once inicial de Sílvio.

XI del Arouca: Rui Sacramento; Dabó, Miguel Oliveira, Ustaritz, Tinoco; Monteiro, David Simão, Nuno Coelho; Serginho, Ivan y Roberto.

XI del Benfica: Artur; Maxi, César, Jardel, Sílvio; Sulejmani, Cristante, Pizzi, Guedes; Fonte y Derley.



Ya tenemos los once oficiales!

Resultados finales del día de hoy de la 2º Jornada de la Fase de Grupos de la Taça da Liga:



Nacional 1-1 Moreirense. Goles: Witi (1-0, min.22) / G. Fernandes (1-1, min.43).

Marítimo 2-1 Sp. Covilhã. Goles: T. Moreira (1-0, min.22, a.g.) y Ebinho (2-1, min.49) / Aouacheria (1-1, min.6).

Sp. Braga 1-0 Académica. Goles: V. Sasso (1-0, min.55).

La 2º Jornada de la Fase de Grupos de la Taça da Liga culmina hoy con el encuentro en la Luz, pero antes se disputarán hasta cinco encuentros:



Nacional vs Moreirense, 17h*.

Marítimo vs Sp. Covilhã, 17h*.

Sp. Braga vs Académica, 17:30*.

Belenenses vs Vitória Setúbal, 20h*.

Sporting CP vs Boavista, 20:15*.



(*) Hora España.

Once probable de ambos equipos:



Lista de convocados SL Benfica |

Porteros: Artur Moraes y Paulo Lopes.

Defensas: César, Jardel, Maxi Pereira, Sílvio, André Almeida y Benito.

Centrocampistas: Gonçalo Guedes, Talisca, Cristante, Pizzi, Sulejmani y Salvio.

Delanteros: Derley, Lima, Rui Fonte y Jonas.

El partido Benfica vs Arouca se dipsutará en el Estadio da Luz, denominado oficialmente Estadio do Sport Lisboa e Benfica, ubicado en Lisboa - Portugal. Con capacidad para 65.647 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003. Fue construido con motivo de la Eurocopa 2004 remplazando al colindante antiguo estadio Da luz. Es el mayor estadio de Portugal y está catalogado por la UEFA como de élite (categoría 4), lo que le permite albergar finales europeas, como la Final de la Liga de Campeones de 2014.





Vídeo | Jornada 7 Primeira Liga: Benfica 4-0 Arouca

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 5 de octubre de 2014, en un encuentro correspondiente a la 7º Jornada de la Primeira Liga. El resultado final fue de 4-0 para las águilas. Los goles del encuentro fueron apuntados por: Talisca (min.75), Derley (min.80), Salvio (min.83) y Jonas (min.88).

Jorge Jesus: "Ya jugamos con el Arouca en Liga y obtuvimos un resultado abultado. Es un equipo que ya conocemos y ellos a nosotros. Es verdad que tinen pocas posibilidades de clasificación, por lo que no sé cual será la forma de encarar el juego por parte del entrenador, pero seguro intentarán hacer la vida difícil al Benfica", enfatizó el técnico encarnado en el discurso previo al partido de hoy. (Imagen: www.record.xl.pt)

A pesar de todo esto también se espera para hoy muchas variaciones en el once benfiquista, teniendo en cuenta que la prioridad máxima es rivalidar el título de liga y en la próxima jornada tendrán que visitar el siempre difícil Estadio Dos Barreiros, donde les esperará el CS Marítimo.

En el lado encarnado las prioridades son mayores. Luego de quedar eliminados de competiciones europeas y de la Taça De Portugal, el Benfica de Jorge Jesus luchará para revalidar el título de la competición menos importante del fútbol luso.

Pedro Emanuel: "Nuestra prioridad es el campeonato, pero eso no desvaloriza lo que queremos hacer en el Estadio Da Luz", indicó el técnico del Arouca en la rueda de prensa previa al encuentro. "Tenemos respeto por el adversario, pero por encima de todo por nosotros mismos. Vamos dignificar la camiseta del Arouca, porque ese es nuestro trabajo, nuestra postura y forma de pensar. Sabemos que no será fácil y que nuestra prioridad no es la Taça Da Liga, más aún con el resultado de la primera jornada (derrota 0-2 ante el Moreirense)", enfatizó Emanuel. (Imagen: www.record.xl.pt)

Con estos tres puntos los norteños respiran y consiguen escapar de la zona de descenso. Sabedor de que esta no es su pelea, Pedro Emanuel realizará rotaciones en su equipo para dar descanso a los más habituales y así tenerlos listos para la próxima jornada de liga.

Vídeo | Jornada 16 Primeira Liga: Arouca 1-0 Vitória de Setúbal

Por su parte el Arouca, comandado por Pedro Emanuel, también llega a este encuentro lleno de confianza luego de conquistar una importantísima victoria en la pasada jornada de liga ante el Vitória de Setúbal.

Vídeo | Jornada 16 Primeira Liga: Benfica 3-0 Vitória de Guimarães

Los actuales campeones de la competición, el Benfica, llegan en un buen estado de forma luego de consolidar el liderato en Liga con una victoria en casa ante el difícil Vitórias de Guimarães, con un marcador de 3-0, en la 16º Jornada de la Primeira Liga.

¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a VAVEL.com! En el día de hoy le traemos el minuto a minuto del Sport Lisboa e Benfica - Futebol Clube Arouca, partido correspondiente a la 2º Jornada de la Taça da Liga.