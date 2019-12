Previa Grupo A: que comience la fiesta de África

Larga ha sido la espera, pero ya está aquí. Empieza la Copa África 2015 y lo hace con el debut esperado de Guinea Ecuatorial, incógnita total tras la renuncia de Marruecos a albergar esta edición. Su rival, el Congo de Claude Le Roy, parte con la vitola de favorito para este encuentro, pero las anfitrionas siempre dan la talla y esta vez no será menos. Intenso día en Bata, pues una hora después se disputará el duelo de ‘cocos’ del Grupo A entre Burkina Faso y Gabón.

Guinea Ecuatorial - Congo: la Nzalang echa a andar

Encuentro inaugural de esta Copa África, que enfrenta a dos aspirantes a discutir el teórico dominio de las otras dos integrantes de este Grupo A. El duelo, ya desde horas antes, se ha comenzado a disputar. Claude Le Roy, preparador de Congo, y experimentado en la CAN, ha afirmado que revisará la alineación de Guinea Ecuatorial de arriba abajo en busca de cualquier irregularidad. Cabe recordar que la selección que será anfitriona en esta edición durante la fase de clasificación que disputó, ya que en principio sería Marruecos la organizadora, quedó descalificada ante Mauritania por alineación indebida. Más picante para tan solo el primer choque de esta competición.

Además, Congo ha tenido algún que otro problema con el hotel que hospeda a la expedición en Bata. Hasta siete miembros no tenían habitación ni cama, uno entre otros de los impedimentos que les han surgido a diferentes combinados, como es Túnez, sin agua ni electricidad, o Burkina Faso. Sobre esto, Le Roy fue muy crítico: "Es increíble, inaceptable. Esta es la primera vez que veo esto en 8 CAN. No sabemos dónde van a dormir. La electricidad es terrible, quería lavarme las manos y no había agua”. No contento con esto, atizó duramente a la organización del torneo: “No estoy decepcionado, era lo que esperábamos. No queremos un hotel de cinco estrellas, solo algo que esté limpio. El tiempo era muy corto para organizar un torneo así. Oigo a mucha gente que dice que nos pongamos en el lugar de los ecuatoguineanos. ¡Pues no! ¡Ellos querían organizar el torneo, pues que lo asuman! Si el campo de entrenamiento no está disponible, me temo lo peor”.

Pablo Ganet: "A mi padre le doy la alegría de su vida jugando la Copa África en casa"

Respecto a Guinea Ecuatorial, mención especial para Esteban Becker. El preparador argentino, sin mucha experiencia en el fútbol de más alto nivel, debutará en este encuentro en el banquillo de la Nzalang. Después del cese de Goikoetxea, fue elegido gracias a su triunfo en la CAN 2012 femenina, en la que llevó a Guinea Ecuatorial al éxito: Fue una experiencia fantástica, quedamos campeones. Ahora somos limitados, partimos como la decimosexta, pero queremos hacer algo curioso, jugando partido a partido, tratando de hacer algo importante. La población está muy volcada, estoy muy contento con el plantel joven que tenemos”.

Uno de los aspectos que más importancia se ha dado desde Guinea Ecuatorial ha sido la revolución llevada por Becker en cuanto a los jugadores. Atrás han quedado los colombianos y brasileños nacionalizados en el pasado, dirigidos por el preparador español. Ahora, con una selección puramente ecuatoguineana, como explica el técnico argentino, buscarán volver a dar una alegría a la hinchada local: “Antes ilusionaba el tema de nacionalizar. Pero mi intención ha sido elegir solo jugadores con lazos sanguíneos con Guinea Ecuatorial, eso ha hecho una comunión muy grande. Estoy muy ilusionado, esta oportunidad es muy gloriosa. Queremos dar una alegría a la gente como con la femenina en 2012, fue una locura. Vamos con humildad”.

Encuentro que se presenta capital, como serán cada uno de los que se disputarán en la fase de grupos, para medir las aspiraciones de estos dos combinados, en uno de los grupos más abiertos de los cuatro. El partido será dirigido por Bakary Papa Gassama, colegiado de Gambia.

Posibles alineaciones

Burkina Faso - Gabón: Pitroipa contra Aubameyang

En este segundo encuentro de la primera jornada, se las verán las dos selecciones que parten como más potentes en el Grupo A. La Burkina Faso de Pitroipa, ante el Gabón de Aubameyang. Duelo por todo lo alto entre dos de los mejores jugadores de África. El primero ya triunfó en la pasada edición de la Copa África, llevando a los Potros hasta la final. Y el segundo es por todos conocidos. Titular en el Borussia de Dortmund, indiscutible para Klopp, la pantera o Spiderman, como también es conocido, busca escribir su propia historia. Ya llevó a Gabón hasta los cuartos en el 2012, cuando co-organizó el torneo, por lo que tratará, al menos, de repetir es éxito.

Este choque será la reedición del doble duelo que tuvo lugar en la fase de clasificación. En ella, Gabón se llevó el gato al agua. En el encuentro en tierra gabonés, las Panteras se impusieron gracias a un doblete de quien sino, Aubameyang. En Burkina Faso, los Potros se pudieron llevar los tres puntos, merced al tanto de Pitroipa, pero Evouna, fiel escudero del jugador del Borussia, lo impidió con el empate a quince minutos del final.

El enfrentamiento, de terminar con victoria de uno de los dos contendientes, dejará a uno más cerca de su objetivo, y otro con necesidades para la siguiente jornada. Dos selecciones que aspiran a llegar muy lejos y se ven enfrentadas a las primeras de cambio. La vitola de favoritas en el Grupo A puede pesar, mientras las dos ‘cenicientas’ aspiran a dar la campanada. El choque será dirigido por Rajindraparsad Seechurn, colegiado de Mauritania.

Posibles alineaciones