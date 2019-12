Resultado Liverpool - Chelsea en la Capital One Cup (1-1)

22.40. Esto ha sido todo por mi parte, espero que hayan disfrutado igual que nosotros de este encuentro y de esta narración. Les animo a leer la crónica de este encuentro que estará disponible en unos minutos. ¡Un saludo, y hasta la próxima!

22.38. Justo empate para ambos, que pelearán por un puesto en la final de Wembley en Londres. El Liverpool lo intentó más veces, pero se topó con un Chelsea ordenado, exquisito en la solidaridad y con una salida del balón limpia y pausada.

22.35. FINAL. Termina el encuentro en Anfield, donde Liverpool y Chelsea han empatado 1-1, por lo que la eliminatoria se decidirá en Stamford Bridge, el próximo martes.

90+1'. A punto de liarla Sterling. Mareó por completo a un defensor, con varios recortes buscando un espacio que no encontró, y finalmente intentó sorprender por el primer poste a Courtois, que reaccionó bien cogiendo el balón con una mano.

90'. Lo prueba con la zurda Sterling, pero su disparo sale muy desviado.

90'. Habrá dos minutos de añadido.

88'. Muy buen trabajo defensivo el del brasileño esta noche. Algo más discreto en ataque.

87'. Cambio en el Chelsea. Se va Willian, entra Azpilicueta.

85'. Todo abierto en Anfield a falta de cinco minutos más el tiempo de añadido.

81'. Expeditivo al corte Skrtel, que acude en la ayuda para despejar un balón que controlaba Diego Costa dentro del área.

78'. ¡¡Una más de Courtois!! Espectacular estirada del belga tras un tiro de Lallana, que trató de sorprenderle cazando un balón botando desde la frontal. Mejor el Liverpool en estos últimos minutos.

76'. Protesta Anfield una salida de Courtois, que se estiró para coger el cuero con las manos antes que Sterling, pero la inercia le hizo salir del área con el balón entre los brazos. Debió señalar falta el colegiado Martin Atkinson.

74'. ¡¡¡Para por dos veces Courtois!!! Muy atento el meta belga, que detuvo primero un remate escorado de Henderson, y luego otro de Sterling. Avisa el Liverpool.

73'. Amarilla para Obi Mikel por hacer caer al suelo a Moreno. Tarjeta rigurosa.

72'. Sin peligro para Courtois el remate de Skrtel con la espalda. Se las tuvo con los dos centrales del Chelsea el esloveno.

71'. Falta peligrosa de Matic sobre Coutinho.

69'. Cambio en el Liverpool. Lallana sustituye a Gerrard, que deja el brazalete de capitán a Henderson.

68'. Fuerza un córner Coutinho, que parece más activo que en el primer tiempo.

67'. Aumenta la presión el Liverpool, pero no inquieta al Chelsea, que sale jugando en corto desde atrás con mucha clase y templanza.

66'. ¡¡¡A LA MADERA GERRARD!!! Enmudeció Anfield cuando recibió el capitán un gran pase de Coutinho, que hizo lo que quiso con la zaga del Chelsea y terminó dejándosela en la frontal a Gerrard, que ajustó demasiado su disparo.

63'. Bonita triangulación entre Hazard y Fàbregas que termina con un mal control dentro del área del belga, que ya encaraba a Mignolet.

62'. Fuera de juego de Diego Costa, que recibió algo escorado en el pico del área.

61'. Se ha animado el Liverpool tras el empate, que parece haber reactivado a los hombres de Brendan Rodgers.

60'. Se vuelve a meter en el partido el Liverpool, que empata a falta de media hora para la conclusión del encuentro. Le ha cambiado el rostro a Mourinho, que ahora se levanta y ve con cara de pocos amigos lo que sucede en Anfield.

59'. ¡¡¡¡EMPATA STERLING!!!! Gran diagonal del rápido atacante del Liverpool, que se mete en carrera dentro del entramado defensivo del Chelsea para definir con un tiro cruzado con la zurda.

57'. Otra sensacional ayuda en defensa de Willian, actuando como segundo lateral diestro, impide que Moreno reciba en carrera un pase largo de Gerrard. Tremendo el trabajo de los hombres del Chelsea, muy atentos hoy.

56'. Se frustra el Liverpool por las imprecisiones en los pases en zona de tres cuartos de campo. Le falta una referencia en ataque a los de Brendan Rodgers, que se pierden cuando atacan.

54'. Empieza a llegar al área rival el Liverpool, aunque Cahill y Terry se encargan de mantener a raya los balones que llegan a su zona.

49'. Muy atento Matic arrebatando el cuero con una ayuda defensiva. Una más para un centrocampista del Chelsea, muy solidrio hoy.

48'. Bonita lucha la que están manteniendo Filipe Luis y Lazar Markovic. Ataque y defensa en dos jugadores que están realizando un gran trabajo.

21.48. ¡Arranca la segunda mitad!

21:35. Sin la necesidad de ser mejor, pues apenas ha tenido un par de acercamientos al área de Mignolet, el Chelsea vence al descanso gracias a su trabajado entramado defensivo, que ha desactivado el ataque del Liverpool. Los reds empezaron algo más vertiginosos, pero con el paso de los minutos sus ataques se han ido ralentizando y perdiendo peligro a medida que el Chelsea se iba asentando en el césped. Muy sólida la defensa blue, cuyo ataque está más pendiente de defender que de lanzar contragolpes. Sin hacer mucho, el Chelsea se va ganando a los vestuarios.

21:33. DESCANSO. Se retiran los jugadores a los vestuarios con la única diana de Eden Hazard, que transformó un penalti cometido sobre Cesc Fábregas.

45+1'. Perfecto en la salida Courtois, que se anticipa al desmarque de Sterling.

45'. Ruge Anfield y protesta todo el Liverpool pidiendo unas hipotéticas manos de un defensa del Chelsea dentro del área.

44'. También es amonestado Filipe Luis por dar un manotazo en carrera a Markovic. Falta peligrosa en el costado derecho del Liverpool.

44'. Amarilla para Lucas. La segunda para un hombre del Liverpool.

43'. Muy atento Willian corta una peligrosa asistencia al espacio hacia Moreno, que ya se desmarcaba en busca de un espacio peligroso.

42'. Tiro alto de Coutinho que roza en Mikel y termina en saque de esquina. Defendiendo con hasta ocho hombres cerca de su área el Chelsea.

41'. Envío demasiado largo de Hazard a Filipe Luis que se pierde por línea de fondo.

40'. Le cuesta encontrar espacios al Liverpool, que ataca en estático y se encuentra con un Chelsea muy bien cerrado en su campo.

38'. Amarilla para Gerrard, que barre por detrás a Hazard.

37'. No consigue concretar una acción de ataque Diego Costa, que se encontró con demasiadas piernas rivales como para armar su tiro con la zurda.

36'. Fuera de juego de Skrtel, que remató sin éxito un balón colgado al área en el segundo poste.

36'. Presiona con falta Filipe Luis a Markovic. Ralentizado el juego en los últimos minutos.

35'. Se desespera ahora Costa por una acción en la que reclamaba obstrucción de Can, quien a su vez recibió un manotazo del hispanobrasileño.

33'. Sorprendentemente pausado está siendo el juego del Chelsea, que no parece tener ninguna prisa para atacar. Parece inofensivo con la pelota, sin embargo, cuando pierde el balón, se muestra muy agresivo en algunas acciones para recuperar rápido el cuero.

32'. Perfecta la presión de Sterling sobre Cahill, al que gana un saque de banda en campo rival.

32'. Empiezan a caer tímidos copos de nieve en Anfield.

31'. ¡Perfecto Courtois! Rechazó sin problema con los puños el meta belga.

30'. Falta peligrosa de Cahill sobre Sterling en el lateral izquierdo del área según el ataque del Liverpool. Perfecta para que Gerrard la cuelgue al área.

30'. El Liverpool intenta salir rápido a la contra, pero se encuentra con el rápido y efectivo repliegue del Chelsea.

29'. No se entienden Can y Sterling, que cayó en posición de fuera de juego.

27'. Más pausado el Chelsea, que sale de su campo tocando, más vertical el Liverpool, presionado por tener el marcador en contra.

26'. Cabecea desviado Skrtel un córner. Estaba completamente sólo en el segundo poste el esloveno.

25'. Buen intento de Moreno, que se internó por la izquierda pero no pudo sacar un disparo limpio. Muy activo el lateral español.

23'. Defiende todo el Chelsea, empezando por Willian y Diego Costa, cuyas ayudas facilitan la recuperación de los visitantes.

22'. Aunque no ha generado demasiado peligro, se están mostrando francamente sólidos atrás los blues.

20'. En la primera llegada con peligro de los de Mourinho, se adelantan los londinenses. Gritos de 'José Mourinho' en el fondo en el que se ubican los aficionados blues.

18'. No desaprovechó el atacante belga la pena máxima, y engañó a su compatriota lanzando a su derecha.

17'. ¡¡¡GOOOOL DE HAZARD!!!! ¡Marca el primero el Chelsea cuando menos lo merecía!

16'. ¡PENALTI A FAVOR DEL CHELSEA! Sensacional jugada de Cesc Fábregas por la línea de fondo para dejársela a Hazard, que fuerza una rigurosa falta dentro del área.

15'. Sin peligro el saque de esquina, despeja la defensa londinense.

15'. ¡Salva el primero Courtois! Disparo lejano y peligroso de Steven Gerrard, que prueba los guantes del portero del Chelsea, que despeja con una gran mano a córner.

13'. ¡Perfecto corte de Cahill! Providencial el central inglés al tocar lo justo un pase filtrado dentro del área para Sterling, que ya encaraba a Courtois. Segundo acercamiento de los locales.

12'. Primera llegada con peligro del Liverpool, una combinación entre Sterling y Henderson que finalizó con un centro al área que no pudo rematar nadie.

11'. Entrada dura de Obi Mikel, que entró con los dos pies por delante frente a Sterling.

9'. Presiona alto Diego Costa a Mignolet, forzando que el meta belga del Liverpool se deshaga rápido del balón.

5'. Repasando rápidamente los onces de ambos equipos, vemos como los dos técnicos sacan a dos onces con un gran número de titulares. Mourinho reserva a Oscar, para dar entrada a Mikel en el doble pivote junto a Matic, mientras que Rodgers reserva a Lallana para dar entrada a Lucas y reforzar así su centro del campo.

4'. Salida dudosa de Courtois, que a punto está de perder un balón comprometido en el pico izquierdo de su área ante la presión de un delantero rival. Despejó a saque de banda el meta belga.

2'. Controla el balón el Chelsea, que lo circula paciente por su defensa.

1'. ¡Empieza el partidazo en Anfield!

Foto: @LFC

Foto: @ChelseaFC

20.20. En el banquillo del Liverpool: Ward, Enrique, Lambert, Manquillo, Lallana, Borini, Rossiter.

20.19. En el banquillo del Chelsea: Cech, Zouma, Azpilicueta, Ramires, Oscar, Remy, Drogba.

20.16. En el Liverpool: Mignolet, Can, Skrtel, Sakho, Lucas, Henderson, Gerrard, Moreno, Markovic, Coutinho, Sterling.

20.16. En el Chelsea, forman: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis; Matic, Mikel; Willian, Fabregas, Hazard; Diego Costa.

20.15. Ya tenemos los onces de los dos equipos, vamos con ellos.

Mourinho recupera para este partido a Thibaut Courtois, que se ha perdido los tres últimos encuentros por unos problemas en un dedo. César Azpilicueta, por su parte, causará baja por unas molestias en la ingle.

Mourinho, sobre el Liverpool: "No tengo buenos recuerdos del Liverpool, tras perder una semifinal de Champions League con un gol que no era gol. Uno nunca olvidará aquello. Hemos jugador varias veces ahí, es un estadio histórico que le gusta a todo el mundo. Me gusta a mí, a mis jugadores y sólo tengo buenas sensaciones por jugar en Anfield".

También especial, o con algo de morbo, será el partido para el serbio Lazar Markovic, quien estuvo muy cerca de fichar por el Chelsea antes de irse al Liverpool. El Chelsea tuvo la opción de comprarle por 12.5 millones de libras, pero Mourinho decidió no efectuar esa opción de pago, y poco después dejó el Benfica para vestir de rojo en Liverpool por 20 millones de libras. "Jugaré este partido como cualquier otro, no tengo que demostrar nada a Mourinho. No ficharme fue su opinión. No sé que hubiera sido de mí si hubiese firmado con el Chelsea. Firmé con el Liverpool y estoy muy satisfecho por haber tomado esta decisión".

José Mourinho no tuvo problemas en reconocer que el capitán del Liverpool fue uno de sus grandes objetivos en su primera etapa en el conjunto blue, concretamente en 2005. "Él (Gerrard) es un jugador histórico del Liverpool, un jugador histórico de la Premier League y un adversario que siempre he admirado y respetado. Hicimos todo lo posible para intentar ficharlo, y pese a ello siguió ahí. Soñaba con tener en el centro del campo a Makélélé, Gerrard y Lampard".

Steven Gerrard es la principal duda en el conjunto red, tras sufrir unos problemas físicos que le hicieron perderse el duelo ante el Aston Villa. Balotelli, por su parte, tenía una infección en el cuello (que no le impidió irse a cenar a Mánchester el sábado por la noche, pero sí ausentarse del entrenamiento del lunes). Rodgers avanzó que Gerrard "estará bien", mientras que de Mario advirtió que el lunes "no se encontraba bien, veremos cómo se encuentra mañana (hoy)". Lallana también estará a punto para volver al equipo.

Rodgers, sobre los retos del Liverpool: "Nuestro objetivo esta campaña es ganar un trofeo y clasificarnos para la Champions League. Ganar un título nos ayudaría en el futuro en términos de lo que estamos tratando de construir aquí. Probar el éxito nos supondría un empujón adelante como grupo".

Rodgers, sobre el Chelsea: "Conozco bien a Mourinho y sé que este es el primer trofeo que puedes ganar, así que ellos tendrán ganas de poner esta copa en sus vitrinas, especialmente tras no haber ganado nada la pasada temporada".

Vamos ahora con las últimas declaraciones de los protagonistas y la actualidad de ambos equipos.

Fotografía: Mourinho y Rodgers compartieron casi cuatro años en el Chelsea, donde trabajaron codo con codo. El norirlandés no ha ganado al portugués en ninguno de los cinco encuentros en los que se han encontrado, dejando dos empates y tres victorias para el Chelsea.

Foto: Chelsea FC.

Su relación se deterioró con los años, especialmente cuando la temporada pasada Rodgers acusó a Mourinho de plantar "dos autobuses" en Anfield, añadiendo que "no es difícil entrenar para que 10 jugadores jueguen replegados alrededor de tu área". El norirlandés se disculpó luego de estas declaraciones, pero en Liverpool hay una gran rivalidad con el portugués. Pese a todo, Rodgers apuntó en la previa de este encuentro que "pese a que no tenemos mucho contacto ahora, el respeto no se ha perdido. La oportunidad de trabajar con él fue de un valor incalculable, me ayudó porque teníamos mucha comunicación. Pero está claro que cuando ambos peleamos por la misma competición, la amistad...", matizó Rodgers.

A comentar también la relación que mantuvieron no hace tanto los técnicos de ambos conjuntos. Y es que Brendan Rodgers y José Mourinho trabajaron juntos en el Chelsea. El norirlandés trabajaba en al academia del Reading cuando el portugués llegó a su banquillo, y lo invitó a unirse a la academia del Chelsea en 2004, siendo ascendido en 2006 a mánager del equipo reserva. Rodgers estuvo en el Chelsea hasta 2008, cuando empezó su andadura como técnico en solitario con el Watford. Reading y Swansea fueron sus pasos posteriores antes de llegar al Liverpool.

Fotografía: Así termino la camiseta de Diego Costa en su primer duelo en Anfield con la camiseta del Chelsea. El hispanobrasileño se las tuvo con Skrtel, y luego marcó el tanto de la victoria para los blues.

Foto: Ian Hodgson

El Chelsea, por su parte, eliminó al Bolton 2-1 en la primera ronda, y luego al Shrewsbury (1-2) y al Derby County (1-3). En todos los encuentros de lo que va de Capital One Cup, los londinenses han encajado algún gol.

El Liverpool eliminó en los penalties al Middlesbrough tras un 2-2, y luego derrotó con sufrimiento al Swansea City (2-1, con goles de Balotelli y Lovren en los últimos minutos de juego). En la última ronda disputada, cuartos de final, se deshizo del Bournemouth por 1-3.

La trayectoria de ambos equipos en la Capital One Cup actual es la siguiente:

Bastante distinto es el panorama en el Chelsea. Su máximo artillero es su delantero centro Diego Costa (17 goles), seguido por Hazard (8), Oscar (6), Drogba, Terry y Schürrle (3). El grueso de la aportación ofensiva de los blues, por tanto, lo lleva la línea ofensiva (delanteros y mediapuntas). A destacar, los goles que está haciendo Costa, quien en su desembarco a la Premier ya ha anotado, en media temporada, diez goles menos (17) de los que anotó en todo el curso anterior con el Atlético (27).

Sobre el césped, habrá que estar pendientes de las rotaciones que llevan a cabo ambos entrenadores, si es que dan descanso a sus titulares o apuestan por dos onces con hombres menos habituales. En el caso del Liverpool, tiene el gol muy repartido: 5 tantos llevan Gerrard y Lallana, 4 Sterling, y 2 Lambert, Coutinho, Moreno y Henderson. Entre sus cinco puntas, Sturridge, Balotelli, Borini, Lambert y Markovic, apenas llevan marcados cinco goles. Son los mismos que han anotado los defensas Moreno (2), Glen Johnson, Skrtel y Can.

La temporada 2007-08, a la tercera, llegó la vencida para el Chelsea. También en semifinales, también contra el Liverpool. Esta vez, sin embargo, con una diferencia importante respecto a las anteriores ocasiones: la vuelta se iba a disputar en Londres. La ida se saldó con un igualado 1-1. Kuyt marcó para los locales, y Riise, en propia puerta, empató para el Chelsea en el minuto 90. Un gol desafortunado que pudo cambiarlo todo. En la vuelta, Drogba y Torres conducieron a sus equipos a la prórroga. En el tiempo extra, sin embargo, el Chelsea fue más eficaz. Lampard, de penalti, y Drogba, de nuevo, asestaron dos golpes casi definitivos que el Liverpool, que llegó a recortar distancias gracias a Babel, no pudo contrarestar. 3-2 y el Chelsea a la final de Moscú, donde cayeron en los penaltis contra el Manchester United. Recordado es aquel inoportuno resbalón de John Terry.

El destino volvió a cruzar a Liverpool y Chelsea en una eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones dos temporadas más tarde. Una buena oportunidad para los blues para relamerse de la herida sufrida dos años antes que, al final, terminó resolviéndose como un doble castigo: el Chelsea se impuso 1-0 en la ida en su estadio con gol de Joe Cole, pero el Liverpool igualó la eliminatoria en la vuelta (1-0) gracias a un tanto de Daniel Agger. En los penaltis, los reds se impusieron por 4-1. Tras este partido también les esperaba el Milan, pero esta vez la fortuna se la llevaron los italianos, que vencieron a los ingleses en Atenas por 2-1.

Fotografía: Luis García mira como el balón se dirige hacia la línea de gol. En el mismo instante, Ricardo Carvalho obserba importente como William Gallas está a punto de despejar el balón. Los blues defienden que no entró, pero de nada sirvió el esfuerzo del zaguero francés: el colegiado lo dio por válido.

Foto: Getty Images.

Mejor recuerdo guarda el Liverpool del duelo que disputaron ambos en la vuelta de las semifinales de la Champions League disputadas también hace una década, en mayo de 2005. Sin goles en la ida en Stamford Bridge, todo se debía de decidir en la vuelta. Rafa Benítez dirigía por aquel entonces al conjunto red, mientras que José Mourinho hacía lo propio en su primera etapa en el banquillo blue. Aquel partido, y por ende, aquella eliminatoria, se resolvió del lado del Liverpool gracias a un solitario gol fantasma del español Luis García, protestado por los londinenses y celebrado por los hinchas de Anfield, que celebraron eufóricos el tanto que les llevó a la final de Istanbul que le terminarían ganando al Milan en la tanda de penaltis tras una de las remontadas con más épica de la historia de este deporte (levantaron un 3-0 en contra al descanso).

Hace diez años, el Chelsea vencía al Liverpool en la final de esta misma competición -denominada entonces Carling Cup- por 3-2 en el Millennium Stadium. El noruego John Arne Riise adelantó al Liverpool, pero un autogol de Gerrard, mandó el partido a la prórroga. Drogba y Kezman pusieron el 3-1, y Nuñez maquilló el resultado.

Las dos imágenes de aquel partido reflejan las dos caras de la moneda: la tristeza para el Liverpool, personificada en Steven Gerrard, que se despedirá del club de su vida sin haber podido levantar una liga, y la euforia del Chelsea, que pese a haber quedado apeado de la lucha por el título, no se cortó a la hora de celebrar el triunfo en campo rival.

Foto: BBC.

La Capital One Cup (o Copa de la Liga de Inglaterra) es el último título que entró en las vitrinas del Liverpool, en la temporada 2011-12, bajo las órdenes de Kenny Dalglish. La última de estas copas que alzó el Chelsea fue en el curso 2006-07. Los reds son el gran dominador de esta competición con 8 títulos. El Chelsea suma 4.

Si hay un partido clave entre Liverpool y Chelsea en los últimos años, sin embargo, éste fue el penúltimo que disputaron en Anfield, y que se saldó con triunfo visitante (0-2) y tragedia para los locales, que se despidieron de forma casi definitiva del título. Eso es, la antepenúltima jornada de la pasada Premier League. El Liverpool llegaba a la cita líder con 80 puntos, tres más que el Manchester City. La victoria o el empate ante el Chelsea, que venía de perder a casa ante el Sunderland, le servía a los reds para seguir al frente de la tabla. Sin embargo, el cielo se nubló en Anfield, y un desdichado e inoportuno resbalón de su capitán Steven Gerrard propició el tanto de Demba Ba. Los locales no consiguieron la igualada, y el Chelsea asentó la estacada final con un tanto de Willian en el 90'. La derrota puso en bandeja la liga al Manchester City, que no desaprovechó la ocasión y levantó la cuarta liga inglesa de su historia, privando al Liverpool de la que hubiera sido su primera Premier en el formato actual, una liga que se les resiste desde 1990.

El balance en Anfield refleja también una superioridad del Liverpool, que han ganado 52 partidos (61%), por 17 empates (20%) y 16 derrotas (19%).

En los anteriores encuentros entre Liverpool - Chelsea, el histórico global favorece al Liverpool, que acumula 74 victorias (44%), por 60 del Chelsea (36%) y otros 35 empates (21%). El balance en Premier también es favorable al Liverpool (64 victorias - 30 empates - 49 derrotas), mientras que los reds salen perdiendo en dos de las cinco competiciones en las que se han enfrentado: Champions League y FA Cup. En la Liga de Campeones, los londinenses suman 3 victorias, por 5 empates y 2 triunfos de los de Liverpool, mientras que en la más antigua de las copas británicas, el Chelsea domina la serie por 6 victorias y 4 derrotas. El único partido que se han medido entre sí en la Community Shield, se saldó con victoria del Liverpool.

El Liverpool ha disputado 16 partidos como local esta temporada, dejando un balance más bien irregular: 6 victorias (únicamente cuatro en liga), 7 empates (5 en Premier) y 3 derrotas (contra Aston Villa, Chelsea y Real Madrid). Con 11 puntos en casa en liga (de 33 posibles), es el undécimo equipo que más puntos suma, por lo que está por debajo de su posición real.

Analicemos ahora algunos datos curiosos y estadísticas que nos dejan ambos conjuntos para este Liverpool - Chelsea.

Siguiendo con los visitantes, los blues acumulan una racha de tres victorias consecutivas. Empezaron el año 2015 perdiendo en su visita a White Hart Lane (5-3), pero a continuación ganaron al Watford en FA Cup, y a Newcastle y Swansea City en premier League. En su último encuentro, golearon a los cisnes en el Liberty (0-5), en un partido en el que apenas tardaron unos segundos para ponerse por delante. Oscar abrió la lata, y un doblete de Diego Costa y el segundo del mismo Oscar sirvieron para que los londinenses resolvieran el encuentro al descanso. Schürrle, en la segunda mitad, sentenció el duelo con el quinto.

Para encontrar la última derrota del Liverpool en su feudo, hace falta remontarse al 8 de noviembre. El rival, el mismo al que se mide esta noche: el Chelsea. Emre Can adelantó a los reds a los nueve minutos con un disparo lejano, pero Cahill, al cuarto de hora, y Diego Costa, en la segunda mitad, remontaron para los londinenses. Desde aquel encuentro, el Liverpool ha disputado seis partidos en casa, con un balance de dos victorias y cuatro empates. Aún no conocen la derrota en cuatro encuentros en lo que va de 2015.

Empezando con los locales, el equipo de Brendan Rodgers se encuentra 8º en la Premier League, a cinco puntos de la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones. El pasado fin de semana vencieron al Aston Villa a domicilio (0-2) con goles de Borini y Lambert, uno en cada parte. Los reds acumulan, con ese encuentro, tres victorias consecutivas, todas ellas lejos de Anfield, y un total de ocho encuentros sin conocer la derrota. El último rival que les ganó fue el Manchester United (3-0), en Old Trafford, el pasado 14 de diciembre.

Esto es Anfield, el escenario donde se disputará este maravilloso encuentro entre Liverpool y Chelsea .