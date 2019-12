El próximo entrenador del Newcastle United, esa gran incógnita

Corren tiempos de inestabilidad en St. James’ Park. El Newcastle United atraviesa una etapa de dudas marcada por la eliminación en las dos copas inglesas y el anonimato en liga, y son varios los frentes abiertos. El principal quebradero de cabeza ahora en Tyneside es el puesto de entrenador: desde que Alan Pardew dejó el club semanas atrás, el futuro del equipo está lleno de dudas.

John Carver ha sido hasta ahora el sustituto interino al frente de los urracas, y en cuatro partidos no ha sido capaz de ganar, registrando tres derrotas y un empate. No parece ser el inquilino definitivo del banquillo, pero el ex segundo entrenador a la sombra de Pardew ha sido hasta el momento ha sido la única opción.

Garde y De Boer, los preferidos

En este panorama, el correspondiente baile de nombres ya ha puesto sobre la mesa varias figuras de los banquillos europeos que podrían hacerse cargo de unos magpies necesitados de tiempos mejores. Entre todas las posibilidades, los técnicos que han sonado en la prensa inglesa son Rémi Garde, Frank De Boer, Thomas Tuchel o Michael Laudrup.

Según la prensa inglesa, Garde y De Boer son los principales candidatos Los dos primeros, Garde y De Boer, parecen ser los favoritos del club para tomar las riendas. Diarios como The Telegraph o Daily Mail han asegurado que el Newcastle se ha puesto en contacto con Garde, pero el técnico francés podría dar una respuesta positiva en verano y no ahora. En el caso de De Boer, el holandés admitió hace días a Sky Sports que está interesado en entrenar en Inglaterra, pero recientemente ha asegurado en el programa de televisión De Tafel van Kess que no va a moverse del Ajax por el momento ante el interés del equipo de Tyneside.

Garde y De Boer son, por tanto, las dos apuestas firmes a priori del Newcastle. La afición también parece aprobar su posible elección, como refleja una encuesta del portal chroniclelive.co.uk acerca de qué técnico prefieren los aficionados para el club. Garde y De Boer empatan con un 31 % de los votos, seguidos de Tuchel y Laudrup. John Carver apenas cuenta con un 5 % de apoyo.

División de opiniones

El propio Carver ha asegurado recientemente a la cadena BBC que, aunque le interesa entrenar a los urracas de forma definitiva, es necesaria una solución al respecto cuanto antes: "La afición está impaciente esperando una decisión y el club tiene que tomarla pronto", declaró. Además, presionó sin tapujos a la directiva: "Tienen que hacer algo, no merecemos estar apartados. Los aficionados no se van a resignar y es necesario actuar", sentenció el entrenador.

Mientras Carver presiona al club a tomar una decisión, la directiva no ve con malos ojos esperar a verano Prueba de la inestabilidad reinante en Newcastle es la otra cara de la moneda en este asunto. Mientras Carver pedía rapidez y decisión en el proceso, por parte de la directiva ha sido Lee Charnley, director general de operaciones del club, el que se ha mostrado mucho más calmado al respecto. En declaraciones al Newcastle Chronicle, aclaró que "si tengo que esperar a verano para fichar al mejor entrenador posible, lo haré". Aun así, la preferencia, según Charnley, es "encontrar a alguien ya". El directivo aprovechó para dejar claro que el trabajo del próximo entrenador del Newcastle no englobará las tareas de mánager: "El mánager tradicional inglés que tiene todo el control no es lo que estamos buscando, no encaja en nuestra estructura y estrategia. No tendrá la última palabra en los fichajes y no se involucrará en todos los aspectos del negocio", comentó.

Las turbulencias en el Newcastle no han hecho nada más que empezar. Después de la ruptura con Pardew, muy criticado en su última etapa por la afición, los urracas necesitan a un líder que devuelva las esperanzas a St. James' Park. Los carteles que esta temporada rezaban en el estadio "Sack Pardew" ("despedid a Pardew") son un buen ejemplo de la exigencia de una grada que se ha cansado de no tener aspiraciones.