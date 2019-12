Previa del Grupo C: sin margen de error

No hay margen de error en la última jornada del grupo C de la Copa de África de Naciones 2015, el grupo de la muerte del campeonato. Los cuatro combinados nacionales cuentan con opciones de clasificación aunque no todos comienzan la jornada con igual porcentaje de éxito. Mientras senegaleses, ghaneses y argelinos depende de sí mismos, los sudafricanos han de vencer su partido y esperar que Argelia no sume ningún punto en su duelo frente a Senegal.

Opciones de clasificación

Ghana depende de sí mismo y sobre todo de su gran estrella, Asamoah Gyan, uno de los jugadores clave del campeonato. La victoria daría el pase directo a las Estrellas Negras mientras el empate probablemente los dejaría fuera de la competición ya que sólo les valdría una victoria de Senegal ante Argelia que actualmente, y aunque no haya arrancado muy bien la competición, ha demostrado que en la actualidad es un hueso duro de roer, como demostró ante Alemania en el pasado mundial.

Senegal es la selección que parte en una situación de privilegio frente a las demás ya que al inicio de la jornada lidera el grupo con cuatro puntos. La victoria colocaría a los Leones de Teranga como líder aunque debido a la igualdad del grupo D, los cuatro partidos han concluido en tablas, liderar el grupo podría ser un caramelo envenenado para los senegaleses. El empate también les bastaría para acceder a cuartos de final, mientras que una derrota no les llevaría de viaje de regreso a Dakar en todos los casos puesto que un empate en el otro partido del grupo o la victoria de Sudáfrica, dependiendo del número de goles entre los Bafana Bafana y los de Alain Giresse, podría darles el pase a cuartos. Dicho esto hay que decir que una derrota podría ser dramático dado que Ghana parece favorita en su encuentro ante Sudáfrica, aunque en la Copa África los favoritismos no dicen mucho puesto que hay mucha igualdad en los encuentros.

Argelia al igual que a Ghana sólo le certifica el pase a la siguiente ronda la victoria aunque a diferencia de las Estrellas Negras el combinado norteafricano no se enfrenta contra el rival de menor puntuación hasta ahora en el grupo, sino contra el líder, que todavía no tiene asegurado su pase. El empate le podría servir si Ghana no derrota a Sudáfrica pero los Zorros del Desierto no deberían jugar con fuego. Por otro lado, la derrota les enviaría de regreso a casa.

Sudáfrica es la selección que más complicado tiene el pase cuando dé comienzo la jornada. Debe ganar su partido y esperar la victoria de Senegal frente a Argelia. Sudáfrica ha sorprendido en los partidos anteriores por su buen juego a pesar de contar con jugadores desconocidos, muchos de ellos de la liga local, adelantándose además en dichos encuentros; ¿será capaz de dar una nueva sorpresa agradable y clasificarse?

Senegal - Argelia: la victoria es garantía de éxito

El choque entre Senegal y Argelia se presenta como el más igualado del día. Hasta el último minuto ambos combinados se van a jugar la clasificación ya que no dependen del otro encuentro y el que gane obtiene el pasaporte a cuartos independientemente del otro partido.

Tácticamente hay que destacar que Argelia tiene una baja importantísima, la de su goleador Slimani, delantero del Sporting club de Portugal. En un partido clave esta baja puede ser determinante, pero los Zorros del Desierto cuentan con otros jugadores que destacan en Europa como Feghouli o Brahimi y esperan que empiecen a funcionar en la competición. Argelia es un equipo fuerte en defensa con destellos de calidad en el centro del campo, zona que deberá dominar en el choque para tener posibilidades de acceder a la instancia superior.

Por parte de Senegal, su seleccionador, Alain Giresse, ha utilizado dos sistemas tácticos en los partidos previos. En su enfrentamiento contra Ghana, rival que por su jerarquía en el fútbol del continente africano guarda cierta similitud con Argelia, usó un 3-5-2, protegiendo la zona defensiva, mientras que contra Sudáfrica quiso asegurar la clasificación con una victoria, que al final no llegó, usando un 4-3-3 más alegre ofensivamente. Debido a la potencia del rival y que no está acuciado de necesidad de victoria, lo más seguro es que el director técnico opte por un 3-5-2 protegiendo su zona defensiva.

Ghana - Sudáfrica: lógica contra sorpresa

La lógica dice que Ghana saldrá victorioso del encuentro, y más considerando que cuenta con uno de los mejores delanteros del continente, Asamoah Gyan, pero también decía que Nigeria no se quedaría fuera de la competición y los Bafana Bafana lograron arrebatarles el pase en una fase de clasificación emocionante.

Las Estrellas Negras sacarán el once de gala con un Gyan recuperado del brote de malaria y unos hermanos Ayew, hijos del mítico Abédi Pelé, que han de mostrar el potencial que llevan dentro. Ghana no ha exhibido hasta ahora todo su talento y como no juegue al cien por cien lo puede pagar caro, pues aunque Sudáfrica sea la gran desconocida del grupo es la selección que está desplegando un fútbol más vistoso pese a que los fallos defensivos le estén costando puntos. Como su delantero centro, Tokelo Rantie, tenga su noche, esta selección pueda dar una de las campanadas de la competición.