Previa de la jornada 21 en la Serie A: el mercato, invitado estrella

Se abre el telón de la vigésimo primera jornada de la Serie A, o lo que es lo mismo, la segunda jornada de la segunda vuelta. Las ciudades italianas de Génova, Roma, Reggio Emilia, Verona, Turín, Cesena, Udine, Palermo, Bérgamo y Milan serán las encargadas de vivir los diez partidos que se disputarán; dos el sábado, uno a las 18:00 y otro a las 20:45. Y ocho el domingo, uno a las 12:30 del medio día, seis a las 15:00 y el último a las 20:45 para acabar. El mercato está presente en ésta jornada, pues se acaba el sábado y los equipos ultiman sus últimas contrataciones para poder convocar a sus fichajes. Recordemos que el plazo para las inscripciones se acaba a las 24:00 de la media noche del sábado.

SÁBADO

Genoa - Fiorentina - 18:00

El primer encuentro de la jornada se jugará en Genoa, donde los de Gasperini afrontarán un duelo con muchas ausencias; además de las lesiones de Matri, Marchese y Tino Costa, se unen las sanciones de Bertolacci y Antonelli, y la duda de Antonini por una distensión muscular. El equipo genovés acumula cuatro derrotas y dos empates en sus últimos seis partidos. En la Fiore, y ante la inminente marcha de Cuadrado al Chelsea, Montella deberá elegir a un compañero para Mario Gómez; Babacar apunta a favorito con Gilardino y Diamanti en el banquillo. Están recuperados Aquilani, Lazzari y Badelj. Éste último jugará en lugar de Pizarro. El curioso 3-5-1-1 de Montella espera poder agarrarse a la lucha europea.

Genoa (3-4-3): Perín; De Maio, Burdisso, Roncaglia; Kucka, Mandragora, Rincon, Edenilson; Perotti, Fetfatzidis, Iago.

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu; Basanta, Rodríguez, Tomovic; Pasqual, Borja Valero, Badelj, Fernández, Joaquín; Babacar; Mario Gómez.

AS Roma - Empoli - 20:45

La Roma, con tres empates en sus últimos tres partidos, afronta un fácil encuentro, a priori, para ponerse en la noche del sábado a cuatro puntos de la Juventus. Ante la oportunidad de meter presión a los Bianconeros, Rudí García está sin Strootman, que fue operado de su rodilla izquierda y que estará un mes de baja. Nainggolan es apuesta obligada. Sin De Rossi, lesionado en Florencia para dos semanas y sin Gervinho, que sigue en la Copa de África junto a Doumbia, nuevo fichaje Giallorosso. El que sí que volverá de esa competición es Keita, aunque in extremis, tras la eliminación de Malí. En el Empoli, que lleva ocho jornadas sin ganar, Sarri se ve obligado a hacer algunos cambios respecto al equipo que perdió ante el Udinese; Tonelli está lesionado y Saponara se confirma como director del juego. Maccarone y Pucciareli en ataque tienen una difícil tarea en una jornada en la que el Empoli corre serio peligro de caer a puestos de descenso, los cuales tiene a un punto.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Holebas, Yanga-Mbiwa, Manolas, Maicon; Pjanic, Nainggolan, Paredes; Ljajic, Totti, Iturbe.

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Mario Rui, Barba, Rugani, Hysaj; Croce, Valdifiori, Vecino; Saponara; Pucciareli, Maccarone.

DOMINGO

Sassuolo - Inter de Milán - 12:30

Di Francesco recibe para el medio día del domingo buenas y malas noticias; las buenas, que Zaza vuelve al grupo después de unas jornadas de ausencia. El italiano jugará con Sansone y Berardi en sus costados. Las malas; el Sassuolo, con una victoria en los últimos siete partidos, tiene problemas en defensa: Acerbi está sancionado, Ariaudo se va al Genoa, Peluso no está disponible y tendrá que ser evaluado. Longhi ocupará su puesto. En el Inter, Mancini recupera a Ranocchia, que volverá al centro de la defensa junto a Vidic. En el lateral derecho, el técnico Nerazzurri medita dar una oportunidad a Donkor, que ya hizo un gran encuentro en sus minutos ante el Torino. Icardi no está convocado tras su mal encuentro ante los Granatas. Nagatomo, Andreolli y D'Ambrossio son baja.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Longhi, Terranova, Cannavaro, Vrsaljko; Missiroli, Magnanelli, Biondini; Sansone, Zaza, Berardi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Donkor, Vidic, Ranocchia, Obi; Kuzmanovic, Guarín; Palacio, Kovacic, Shaqiri; Podolski.

Chievo Verona - Napoli - 15:00

Rolando Maran sigue confiando en su 3-5-2 del que sacó muchas cosas positivas de Turín. En defensa, Frey no estará disponible tras su importante brecha que sufrió en el Juventus Stadium y Sardo aún no está en condiciones físicas, por lo que Cesar será el central titular tras la suspensión de Dainelli. En ataque, Meggiorini es favorito ante Botta. Maran está de enhorabuena tras la vuelta desde el inicio de Radovanovic. En los napolitanos, terceros en la lucha por la Champions, Benítez cuenta con la duda de Henrique, y, en el caso de que se recuperase, iniciaría desde el banco. Gargano se presagia favorito en el pivote ante Inler o Jorginho. En ataque, Mertens es el sacrificado para el tridente por detrás de Higuaín en punta de gol. Ghoulam aún continúa en la Copa de África.

Chievo (3-5-2): Bizzarri; Zukanovic, Cesar, Gamberini; Biraghi, Birsa, Radovanovic, Hetemaj, Schelotto; Paloschi, Meggiorini.

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Strinic, Britos, Albiol, Maggio; López, Gargano; De Guzmán, Hamsik, Callejón; Higuaín.

Torino - Sampdoria - 15:00

Gianpiero Ventura no cuenta con ninguna ausencia para el encuentro, que busca su séptimo partido sin perder en Serie A. Sin embargo, duda quién será la compañía en ataque de Quiagliarella, aunque Máxi López tiene todas las papeletas. En defensa, el bloque se mantiene y no hay dudas; desde el recuperado Maksimovic, hasta el héroe de San Siro, Moretti, pasando por Glik, capitán goleador con cinco goles. En la Sampdoria, silencioso enemigo de Napoli y Lazio en la lucha por el puesto de Champions, Eto'o entra en la convocatoria, pero el camerunés empezará desde el banquillo, además de Bergessio. Mihajlovic confirma el 4-3-1-2, con Okaka en el extremo, después de sus tres encuentros consecutivos en punta. Si no se llegase a un acuerdo con el Bolonia, Gastaldello iniciará desde el banquillo.

Torino (3-5-2): Padelli; Moretti, Glik, Maksimovic; Molinaro, Farnerud, Gazzi, Benassi, Darmian; Quagliarella, Máxi López.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Regini, Romagnoli, Silvestre, De Silvestri; Obiang, Palombo, Duncan; Soriano; Eder, Okaka.

Cesena - Lazio - 15:00

El Cesena llega con la moral por las nubes tras la importante victoria ante sus vecinos del Parma, que le permite reducir la distancia con el Cagliari hasta siete puntos. Rodriguez, quién anotó el gol de la victoria en Parma, no se espera que sea titular. Marilungo, Tabanelli, Valzania y Sucsi son baja por lesión. En la Lazio, que vuelve a la lucha por la Champions tras el pase a Semifinales de Coppa, las lesiones son noticia principal, una vez más. Mauricio jugará tras sufrir sólo una contusión en el pecho. Berisha ha hecho trabajo intenso ante el reposo de Marchetti. Son bajas por lesión Braafheid, Ciani, Djordjevic, Lulic, Gentiletti, De Vrij y Felipe Anderson, quien ya empezó a correr. Radu y Biglia lo son por sanción. Klose, titular, está a dos goles de conseguir los 300 en su carrera. Brayan Perea, repatriado del Perugia ante la urgencia de lesiones, estará en el banco.

Cesena (4-3-1-2): Leali; Renzetti, Krajnc, Vota, Perico; Pulzetti, Cascione, Giorgi; Brienza; Defrel, Djuric.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, Mauricio, Cana, Basta; Onazi, Ledesma, Parolo; Candreva, Klose, Mauri.

Udinese - Juventus - 15:00

Con el Udinese en una cómoda novena posición, la Juventus no quiere que una posible victoria de la Roma en la noche del sábado se convierta en una cuestión de presión. En primer lugar, comenzando por los locales, Stramaccioni dispondrá en el once a Bruno Fernandes como probable reemplazo de Kone en el centro del campo, además de afrontar las ausencias de Badu, Domizzi y Finzi por lesión, Wague en la Copa de África y Evangelista y Zapata con sus selecciones sub-20. El líder, por contra, sufre una situación de emergencia en el centro del campo con Vidal lesionado y Marchisio sancionado. Allegri no contaba con que Marrone no superase las pruebas médicas con el Córdoba, por lo que vuelve a Turín. Asamoah y Rómulo serán baja por lesión durante dos meses. Un retorno al 3-5-2 es lo más probable, pero el técnico Bianconero podría recurrir también al 4-3-3 con Coman en ataque, o al 4-3-1-2 con Padoin en lugar de Vidal y Pereyra en la mediapunta.

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Piris, Danilo, Heurtaux; Pasquale, Fernandes, Guilherme, Allan, Widmer; Thereau; Di Natale.

Juventus (3-5-2): Buffon; Chiellini, Bonucci, Cáceres; Evrá, Pogba, Pirlo, Pereyra, Lichtsteiner; Tévez, Morata.

Palermo - Hellas Verona - 15:00

No es el Verona el equipo del año pasado ni tampoco el Palermo el de las primeras jornadas. Mucho han cambiado las cosas en un duelo en Sicilia en la zona tranquila de la clasificación. En el Palermo, Iachini analiza la configuración del el centro del campo ante la ausencia de Maresca. Tiene varias opciones; Della Rocca en el papel de director con el regreso del centrocampista Rigoni, o el uso de Quaison como centro-derecha, con Rigoni como director. En el Verona, Mandorlini cuenta con buenas noticias al recuperar a Rafa Márquez y a Saviola; el mexicano ya no sufre dolor en la pantorrilla y el argentino ha superado la fiebre. Además, el griego Christodoupoulos ha cumplido su encuentro de sanción y está disponible, pero no está cofirmada su titularidad.

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Andelkovic, González, Vitiello; Lazaar, Barreto, Rigoni, Bolzoni, Morganella; Dybala, Vázquez.

Verona (3-5-2): Benussi; Moras, Márquez, Sorensen; Brivio, Hallfredsson, Tachtsidis, Greco, Sala; Luca Toni, Saviola.

Atalanta - Cagliari - 15:00

Importante duelo en la zona baja de la clasificación, en donde Atalanta y Cagliari se distancian únicamente en un punto, con los de Cerdeña marcados por el descenso a otro punto de distancia. Los de Bérgamo han conseguido una victoria en los últimos seis partidos. A la espera de la llegada de los fichajes de Emanuelson y Masiello, que están convocados y comenzarán desde el banquillo, Stefano Colantuono no tiene novedades en su 4-4-2 y no habrá sorpresas. En el Cagliari, Gianfranco Zola tiene dudas en punta de ataque; Joao Pedro y Sau son favoritos en la posición de volantes con Cop como único punta. Ekdal y Rossettini son baja por sanción y Balzano, Cossu y Ibarbo lo son por lesión.

Atalanta (4-4-2): Sportiello; Del Grosso, Biava, Stendardo, Benalouane; Morález, Carmona, Cigarini, Zappacosta; Denis, Pinilla.

Cagliari (4-3-2-1): Brkic; Avelar, Capuano, Benedetti, González; Donsah, Crisetig, Dessena; Joao Pedro, Sau; Cop.

AC Milan - Parma - 20:45

El último partido de la jornada se cierra en San Siro con un Milan revolucionado y que necesita la victoria tras cinco jornadas sin conseguirla. La llegada de Destro, nuevo fichaje para la delantera Rossoneri, ha desatado la locura en la ciudad. El ex de la Roma llevará el 9, como lo llevó Inzaghi, su nuevo entrenador, quien ya podrá contar con Honda tras la eliminación japonesa en la Copa de Asia. Son bajas Zapata, De Sciglio, Bonera, Bonaventura y El Shaarawy. De Jong y Agazzi son duda y Méxes cumple sanción tras la agresión a Mauri en Liga. En el Parma las cosas siguen tensas tras la derrota ante el Cesena, que confirma aún mas su puesto de colista. Donadoni, que seguirá confiando en el tridente que jugó ante el Cesena, aguanta su puesto ante las críticas de Cassano, que ha rescindido su contrato por impagos y ahora es agente libre. Acquah y Belfodil siguen en la Copa de África y las baja de Biabiany, Lila y Coda son a largo plazo.

Milan (4-3-3): Diego López; Armero, Ramí, Alex, Abate; Muntari, Montolivo, Poli; Menez, Destro, Honda.

Parma (4-3-3): Mirante; Costa, Lucarelli, Paletta, Cassani; Nocerino, Lodi, Mauri; Rodríguez, Palladino, Varela.