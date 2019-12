Chelsea - Manchester City: azul, color de campeón

Las más hermosas batallas suelen aquellas que se libran en un gran escenario, entre dos hercúleos contendientes y con un suculento botín a la espera de ser recogido por el vencedor. Lo será, sin ningún tipo de duda, el choque que protagonizarán este sábado Chelsea y Stamford Bridge. O lo que es lo mismo, primer contra segundo clasificado de la Premier League. O lo que es lo mismo, el gran aspirante a revalidar el título ante el vigente campeón. Es decir, un partido con mayúsculas.

Una de cal y una de arena

La última semana ha sido muy movida en Stamford Bridge, donde el Chelsea ha vivido una decepción y una alegría, no exenta de polémica, eso sí. Por partes. El pasado sábado, el Bradford City mandaba a casa a los suplentes blues por un duro 2-4 que eliminaba a los de José Mourinho de la FA Cup. Sin demasiado tiempo para lamentarse, el conjunto londinense tuvo que levantarse de tal revés para afrontar, el martes, la vuelta de las semifinales de la Capital One Cup, en la que derrotó en la prórroga al Liverpool gracias a un cabezazo de Ivanovic.

Más allá del cansancio que puedan acumular los blues, que no será mucho dado que entre un partido y otro habrán pasado más de 90 horas, preocupa en Stamford Bridge el estado físico de algunos hombres clave que tuvieron que retirarse antes de tiempo en el encuentro intersemanal y que serán duda para el gran partido: Cesc Fàbregas y Filipe Luis. El de Arenys de Mar sufrió unas molestias musculares, algo similar a lo que le ocurre al lateral brasileño. Ivanovic, por su parte, sufrió una herida en el pie, pero se espera que pueda estar listo.

Con 52 puntos lidera a día de hoy el Chelsea la liga inglesa, con una ventaja de cinco puntos respecto a su inminente perseguidor y próximo rival, el Manchester City. Copas aparte, los blues vienen de golear al Swansea (0-5) y de ganar con comodidad al Newcastle (2-0), dos partidos que les sirvieron para recuperar una confianza que quedó ligeramente tocada tras empatar 1-1 ante el Southampton y perder 5-3 en el feudo de los spurs.

Diego Costa, sancionado con tres partidos

Uno de los principales damnificados de la victoria del Chelsea ante el Liverpool ha sido el delantero hispanobrasileño Diego Costa, que fue acusado por algunas acciones violentas como el pisotón, voluntario o no, que realizó sobre el defensor Emre Can. La jugada no le mereció castigo alguno por parte del colegiado, pero la Federación Inglesa (FA) entró de oficio para presentar cargos por esa acción e imponerle un castigo de tres encuentros de sanción. Así pues, Costa no estará frente al City.

De Abu Dhabi a Karanka

Tampoco ha sido especialmente plácida la semana para el actual defensor del cetro liguero, un Manchester City que regresó de un stage de varios días en Abu Dhabi el viernes 23 de enero, menos de 24 antes del encuentro de FA Cup ante el Middlesbrough de Aitor Karanka, que les derrotó en el Etihad Stadium por 0-2 gracias a los tantos de Bamford y del ex delantero del Murcia Kike García.

Pellegrini no quiso excusarse en el viaje para argumentar la derrota. "Es muy fácil decir que la derrota ante el Middlesbrough fue por Abu Dhabi, no creo que sea esa la razón", apuntó el chileno sobre la estancia en los Emiratos Árabes, en la que loz citizens disputaron un amistoso ante el Hamburgo. Tras la debacle copera, en Mánchester algunos medios se quejaron de que el equipo debió volver antes, pero ello no fue motivo suficiente, según el ex técnico del Villarreal. "Antes de que nos marcaran estábamos jugando muy bien", concluyó. Ante el Chelsea no podrá contar con los marfileños Yaya Touré ni Wilfried Bony, que siguen en la Copa de África con su selección.

Pese a haber ganado el título de mejor entrenador del mes de diciembre, lo cierto es que a Pellegrini y a su equipo la entrada de año no le ha sentado demasiado bien: dos victorias en cinco partidos, un bagaje muy pobre para un equipo que a principios de enero estaba empatado a 46 puntos con el Chelsea en la cima de la clasificación, y vivo en Champions y FA Cup, y que a finales de mes está a cinco puntos del líder, fuera de la principal copa inglesa y con el sueño intacto de la Champions. Por si fuera poco, el que será su rival en Europa, el Barcelona, ha experimentado una notable mejoría desde que empezó 2015. Más motivos para preocuparse.

A la conquista del centro del campo

Si hay una posición del campo en la que el balón no se acostumbra a quedar quieto en los campos ingleses, esa es la zona central, donde en el estilo británico los partidos suelen ser de ida y vuelta, con ritmo e intensidad y prácticamente nada de pausa. Pese a ello, el sábado se medirán dos equipos que , sin renunciar al contragolpe, tienen cierta predisposición a mantener el balón. Los anteriores equipos de Pellegrini (Villarreal, Real Madrid y Málaga) ya mostraban cierto gusto por el balón, por lo que no es algo que extrañe en los equipos que dirige el chileno. Sí lo es en un club entrenado por Mourinho, que este año está sorprendiendo por las largas posesiones que ha acumulado, algo atípico en los conjuntos del portugués.

Dos de las claves para entender el aumento de la posesión en ambos equipos son los centrocampistas españoles Cesc Fàbregas y David Silva, que ejercen de directores de orquestra en sus equipos. El catalán juega más centrado, el canario algo escorado a un costado, pero por ellos dos pasan la mayor parte de ataques de los suyos. Son lo que en Inglaterra se conoce como playmakers (constructores de juego), dos cerebros encargados de dotar a sus equipos de creatividad y criterio sacando el balón jugado. 15 asistencias lleva Cesc, por dos de Silva, que ha jugado cinco partidos menos (16) que el catalán (21). La diferencia en cuanto al último pase se refiere parece abismal, pero no lo es su influencia en los últimos metros: seis goles suma el ex valencianista por dos el ex azulgrana.

Los movimientos de Silva tienden más a escorarse hacia un costado, habilitando espacios para que hombres como Touré Yayá o Sergio Agüero los aprovechen en carrera. Si se tienen en cuenta los pases de ambos que han generado ocasiones (asistencias incluidas), son 67 para Cesc y 40 para Silva, lo que descubre que el Chelsea tiene una mayor dependencia de su quarterback que el City, que cuenta con el canario para ocasiones más puntuales.

Mejor local - mejor visitante

Pleno de victorias lleva el Chelsea en su feudo, Stamford Bridge, que esta temporada ha visto sumar los 30 puntos que había en juego en los 10 partidos que ha disputado ahí su equipo. 24 goles a favor y apenas tres en contra es un balance que habla por sí sólo de la solidez blue cuando juega como local. Unos datos difícilmente mejorables que convierten al Chelsea en un equipo compacto que sabe amarrar los puntos que juega ante su hinchada.

No menos destacable es la trayectoria del Manchester City fuera de su estadio, pues los citizens son el equipo que más puntos suma a domicilio: 24 de 33, siete victorias, tres empates y una sola derrota, ante el West Ham. 25 tantos a favor y 11 dianas en contra en los 11 duelos disputados son otra marca más que respetable de un conjunto que esta temporada está demostrando un mayor potencial lejos del Etihad Stadium.

Una rivalidad con ligera superioridad londinense

Un total de 151 encuentros han disputado Chelsea y Manchester City entre sí en todas las competiciones. El balance es favorable a los londinenses: 63 victorias (42%) por 50 triunfos citizens (33%) y 38 empates (25%). Se puede decir, por tanto, que al City no se le da especialmente mal viajar a Londres para medirse al Chelsea. Si se delimita el historial a los partidos disputados en el campo del Chelsea, el porcentaje de victorias, como es lógico, es aún mayor: 38 triunfos locales (51%), 21 empates (28%) y 15 victorias visitantes (20%).

El último duelo que disputaron ambos conjuntos se saldó con un empate 1-1, en un encuentro igualalado al que no le faltó el morbo: Schürrle adelantó a los blues en el 70', pero Lampard, sí, el ídolo para los londinenses Frank Lampard, rescató un punto para el Manchester City a seis minutos para el final. En 2014 los dos equipos se vieron las caras tres veces, todas ellas en Mánchester, y cada una con un signo diferente.

Yendo más atrás, al último precedente disputado en Stamford Bridge, este terminó 2-1 para el Chelsea gracias al gol en el minuto 90 de Fernando Torres, que decantó la balanza a favor de los londinenses, que habían marcado primero a través de Schürrle, pero Agüero había empatado tras reiniciarse la segunda mitad. El último triunfo del City en Stamford Bridge fue en la FA Cup de la temporada 2012-13, y para encontrar la última victoria citizen en liga, hace falta remontarse al 27 de febrero de 2010.

Alineaciones probables