Stoke City - Queens Park Rangers: la primera vez

Nervios y prisas son malas compañeras para un equipo como el QPR, que todavía no ha sumado ningún punto fuera de Loftus Road. Si sacan algo positivo del Britannia Stadium será la primera vez que lo hagan esta temporada. El estreno a domicilio. Quitarse las vergüenzas y dejar atrás las burlas de los compañeros. Autoafirmarse, dar un golpe encima de la mesa y decir: "aquí estoy yo y he venido a quedarme".

Reponerse de un duro golpe

Esta semana, el Stoke City recibía un duro golpe en la moral. Uno de sus mejores jugadores esta temporada, el mediapunta Bojan Krkic, pasará por quirófano y se perderá lo que resta de temporada. En el partido de FA Cup frente al Rochdale City, el ilerdense sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla izquierda y finalmente tendrá que ser operado porque sufre una rotura.

Bojan vivía sus mejores días en Stoke-On-Trent desde el mes de noviembre, con un rendimiento ascendente y habiendo anotado cinco goles y dos asistencias. Además, con sus recursos técnicos y la cantidad de soluciones que ofrece, Bojan se había convertido en un líder para los potters.

Alzar el vuelo

El Queens Park Rangers tratará en el Britannia Stadium de alzar el vuelo y comenzar a sumar puntos fuera de casa para poder soñar con la permanencia en la Premier League. Los de Harry Redknapp cuentan con los goles de Charlie Austin como principal baza ofensiva. Además, jugadores como Leroy Fer, Joey Barton o Henry están desplegando un buen juego en el centro del campo.

Los chicos de Harry perdieron en Loftus Road frente al Manchester United y en Turf Moor frente al Burnley. Antes habían empatado 1-1 ante el Swansea City y 0-0 ante el Crystal Palace. Mientras, los de Mark Hughes vencieron 0-1 al Leicester City, perdieron 3-0 frente al Arsenal, empataron 1-1 frente al Manchester United y venían de imponerse al West Bromwich Albion y al Everton.

Antecedentes

El último antecedente en el Britannia Stadium favorece al Stoke City, pues en la temporada 2012/2013 vencio por 1-0 al QPR que acabó descendiendo. En total, en los partidos disputados con el Stoke como local, ha habido cuatro victorias para cada equipo y un empate. En los 19 partidos disputados en primera división, independientemente del campo en que se jugaran, se han dado diez victorias para el QPR, seis para el Stoke y tres empates.

Posibles alineaciones