Resultado Túnez - Guinea Ecuatorial CAN 2015 (1-2)

¡¡FINAAAAL DEL PARTIDO!! Guinea Ecuatorial ha sabido sobreponerse a las dificultades y, en el minuto 90, Balboa ha puesto el empat en el marcador desde el punto de penalti para, posteriormente, en el minuto 101 poner el 1-2 con un disparo magistral de falta. La 'mirada del tigre' se ha apoderado del equipo guineano, que ha hecho historia. ¡GUINEA YA ES OFICIALMENTE LA SEGUNDA SEMIFINALISTA!

120' Dos minutos de añadido.

119' ¡FUERAAAAA TÚNEZ! En otro saque de banda, Msakni consigue estirar el pie para rematar, siendo desviado por su marcador a córner.

116' ¡Otra gran parada de Ovono! Esta vez, después de un cabezazo del mismo Maâloul después de un servicio de banda.

112' ¡OVONOOOOOO! Gran lanzamiento de galta de Maâloul que obliga al portero a estirarse para desviar el balón. Está ahora tendido en el terreno de juego, atendido por el fuerte impacto del balón.

111' Falta parecida a la del gol de Balboa a favor de Túnez. Peligro sobre la portería de Ovona.

106' Empieza la segunda mitad de la prórroga. ¡Solo quedan 15 minutos de partido!

105' FINAL de la primera parte de la prórroga.

101' ¡¡GOOOL GOOOL GOOOOL DE GUINEA!! ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE BALBOAAAA! ¡POR TODA LA ESCUADRA! Lanzamiento seco de falta, totalmente imposible para Mathlouthi. Increíble la potencia y el efecto que le ha dado el jugador ecuatoguineano.

99' Falta peligrosísima para Guinea tras una gran jugada individual de Balboa, situada cerca de la frontal.

96' Lo intenta desde muy lejos Guinea, sin suerte. Los tunecinos han organizado una gran defensa para bloquear a los guineanos.

93' Empieza con mucha intensidad la anfitriona. Buscan con ganas la victoria.

91' Comienza la primera parte de la prórroga.

22.28. Destaca la estadística de faltas. 32 faltas hechas por los tunecinos en contra de las 8 hechas por Guinea Ecuatorial.

FINAL DEL TIEMPO REGLAMENTARIO. Nos vamos a la prórroga.

90+5' Amarilla a Moncer por una dura falta.

90+4' Falta fea de Chikhaoui que queda sin castigar por el colegiado.

90+2' ¡¡GOOOOOL DE GUINEA ECUATORIAL!! ¡¡BALBOAAAA!! Con sangre fría, Balboa fulmina a Mathiouthi para igualar el partido. Muy bien tirado el penalti por el ecuatoguineano. La prórroga está cerca.

90' Cinco minutos de añadido.

90' ¡¡PENALTIIII PARA GUINEA ECUATORIAL!! ¡¡EN EL ÚLTIMO MINUTO!! Caída de Bolado dentro del área y el árbitro señala los once metros.

86' Entra Belima por Sipo. Va con todo Guinea Ecuatorial.

84' Cambios defensivos en Túnez. Entran Moncer y Chermiti por Akaichi y Khazri.

82' ¡Casi marca Guinea! Clarísima ocasión que acaba despejada por Mathlouthi cuando López se disponía a rematar en solitario.

80' Entra Bolado por Randy.

78' Sassi se marcha en camilla del terreno de juego, Probablemente será sustituido.

77' Entran las asistencias para atender a un jugador de Túnez, que se encuentra tendido en el terreno de juego.

74' Tendrá que reaccionar Guinea tras el gol de Akaïchi, que podría haber sido expulsado minutos antes.

70' ¡Gol de Túnez! Anota Akaïchi rematando solo en el interior del área pequeña.

68' Atrapa Mathlouthi una falta lejana lanzada por Guinea Ecuatorial.

65' Amarilla a Akaichi tras una dura entrada sobre el portero de Guinea Ecuatorial, Ovono.

63' Interesante dato que publicaba Joe Crann publicaba hace doce minutos en Twitter. Con 80 faltas (ahora más), Túnez es el equipo que más faltas ha hecho en el torneo.

Tunisia have now made 80 fouls at #AFCON2015... More than any other team at the tournament.