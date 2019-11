Manchester City - Hull City: ¿quién frenará la mala racha?

Interesante duelo el que nos deja esta jornada 24ª de Premier League. Por un lado el Manchester City de Manuel Pellegrini, que marcha segundo a solo cinco puntos del líder, el Chelsea de José Mourinho. Por otro lado, el Hull City de Steve Bruce, colocado en la 18ª posición a solo un punto para salir del descenso.

Racha negativa hacia el título

Los locales no pasan por su mejor momento de forma. Aunque son segundos en la clasificación, de los últimos cinco partidos solo han conseguido ganar uno, el que les enfrentaba al Sunderland. Y, además, lo hicieron con un ajustado 3-2 en el marcador que no dejó buen sabor de boca a los asistentes al Etihad Stadium aquel día. Los otros cuatro partidos se resumen en tres empates y una derrota, la que sufrieron ante el Arsenal en el escenario del partido de esta jornada.

Si repasamos su último partido en Premier League vemos que este fue ante el Chelsea de José Mourinho. Se imaginaba un partido intenso y aguerrido entre el aspirante al liderato y un líder muy mermado por las bajas, ya que no podían contar con el sancionado Diego Costa ni con el lesionado Cesc Fábregas. Sin embargo ninguno de los dos equipos propuso un gran despliegue. Los citizens, mejores en líneas generales, tuvieron pocas ocasiones de gol y apenas inquietaron a Courtois. Los blues se contentaban con el empate a causa de no poder alinear en sus filas a los once hombres en los que más confía el técnico portugués.

Fue una ocasión perdida para los hombres de Pellegrini a la hora de recortar puntos para ganar esta edición de la Premier League. El resultado final fue un empate a uno con goles de Remy y David Silva.

El último partido en el Etihad también deja un mal recuerdo en la afición de los Manchester. Recibían al Arsenal de Wenger por lo que, a priori, eran favoritos a la victoria. Pues jugaban en casa y tenían una mejor posición en la clasificación. Sin embargo los gunners desplegaron un gran juego y se llevaron los tres puntos para el Emirates Stadium. Los goles de Cazorla, desde el punto de penalti, y de Giroud mermaban las aspiraciones al título de los de Manuel Pellegrini.

Esta racha de malos resultados ante rivales directos sumada a la eliminación en FA Cup por el modesto Middlesbrough hace que el equipo citizen no pase por su mejor momento. Sin lugar a dudas, querrán recuperarse de este bajón por dos objetivos principales: intentar ganar la Premier League y apear de la Champions al Barcelona de Luís Enrique en apenas 15 días.

En el abismo

Otros que no pasan por buen momento son los rivales de esta jornada. El Hull City de Steve Bruce lleva tres partidos consecutivos sin sumar ningún punto. Están en puestos de descenso y esta vez tienen una empresa complicada para volver a sumar de tres en tres. De sus últimos cinco partidos en la competición doméstica, solo han podido ganar uno. El resto los cuentan por derrotas, lo que deja un pobre balance de tres puntos de los 15 posibles.

Su última salida no es precisamente un buen recuerdo para los Tigers. Perdieron 3-0 contra el West Ham de Sam Allardyce en un partido que se decidió en la segunda mitad. Los goles de Andy Carroll, Amalfitano y Downing en menos de 20 minutos dejaron sin respuesta a los visitantes. Una derrota más y otro partido en el que no sumaban los tres puntos.

Ya hemos dicho que sus últimos tres encuentros son tres derrotas. Precisamente el último de esta negativa racha se dio el pasado fin de semana ante el Newcaslte en el KC Stadium. El equipo de John Carver endosó un duro correctivo a los locales. Los goles de Cabella, Ameobi y Gouffran supusieron el segundo 3-0 en contra en menos de una semana.

Y es que sus problemas no son solo a la hora de conseguir resultados. Es uno de los equipos que más goles recibe y de los que menos anota. Su parcial de -13 lo deja muy claro. De sus 23 partidos esta temporada en Premier League, once de ellos han acabado sin que los tigers introdujesen el balón en la portería rival.

Datos y estadísticas

Este duelo enfrenta a dos equipos que juegan mejor como visitantes que como locales. Los números de los citizens como locales le colocan en la quinta posición. De sus once partidos disputados han conseguido la victoria en siete, han empatado dos y han perdido otros dos, uno de ellos el inmediatamente anterior al que disputará esta jornada. En el terreno de los goles salen bastante reforzados. Han endosado 20 y solo han encajado once, eso sí seis de estos once en los últimos cinco partidos.

El Hull City es uno de los pocos equipos que actúa mejor lejos de su afición. Como locales son últimos, en cambio, como visitantes, ocupan la 17ª posición. De sus doce partidos jugados lejos del KC Stadium han perdido seis, empatado cuatro y solo han conseguido la victoria en dos. Así pues, mal balance de diez puntos de 36 posibles. En la estadística de goles tampoco están muy reforzados. Solo han podido marcar diez por los 18 que han recibido.

Revisando los encuentros entre los de Manchester y los de Hull vemos que solo se han enfentado siete veces con el resultado de cuatro victorias para los del Etihad, dos para los tigers y un empate, el que se dio en 2009. El partido de la primera vuelta terminó con un abultado 2-4. Seis goles para que disfrutasen los seguidores que habían asistido al KC Stadium.

Empezaban las cosas muy mal para los locales. En el minuto once ya perdían 0-2 con los goles de Agüero y Dzeko, pero los de Steve Bruce se repusieron y consiguieron la igualada antes del descanso gracias al gol en propia puerta de Mangala y al penalti transformado por Hernández. En la segunda parte no hubo color y los citizens no dejaron escapar la victoria. Así se confirmó tras los goles de Dzeko y Frank Lampard finalizando el partido.

Que haya seis goles en un partido entre estos dos conjuntos es algo habitual. La media de goles por encuentro cada vez que se ven las caras es de 3.57, y es que los citizens han marcado 17 tantos cuando se han medido a los tigers y estos han perforada las redes ocho veces. Teniendo en cuenta que el conjunto de Pellegrini promedia casi dos goles por encuentro disputado en casa, y los de Steve Bruce casi uno cuando lo hace fuera, todo hace indicar que en esta jornada podremos ver sacar el balón de la portería en numerosas ocasiones.

Altas y bajas

Esta semana se ha cerrado el mercado de fichajes en Inglaterra y el Manchester City ha movido alguna ficha que otra. La principal adquisición ha sido la llegada de Wilfried Bony. Cuando Costa de Marfil acabe su participación en la Copa de África, el nuevo jugador citizen hará su debut. Respecto a las salidas destacan dos cesiones, la de Nastasic al Schalke y la de Sinclair al Aston Villa.

Respecto a las bajas para este partido, queda la duda de si podrá jugar definitivamente Samir Nasri. El francés ha empezado a entrenar con el grupo esta semana tras recuperarse de su lesión en la ingle. Ahora habrá que esperar si Manuel Pellegrini decide contar con él. Una baja importante, y que se está notando en el centro del campo de los de Manchester, es la de Yayá Touré. El jugador de Costa de Marfil, al igual que su nuevo compañero Wilfried Bony, tendrá que esperar a que finalice la participación de su selección en la Copa de África para volver con los suyos y disputar la Premier League.

El Hull City también ha aprovechado el mercado de invierno para reforzarse y ha contratado al delantero senegalés Dame N'Doye. El club británico ha pagado tres millones de libras al Lokomotiv de Moscú para hacerse con sus servicios. Se espera gol del delantero que se labró un nombre en la liga danesa. La única salida que ha tenido lugar en el equipo de Steve Bruce ha sido la cesión de Tom Ince al Derby.

El entrenador inglés tiene más problemas en la enfermería que los que ha tenido en los despachos en este mercado de invierno. Cuenta con las bajas aseguradas de Snodgrass y Mohamed Diame hasta finales de temporada. Tampoco podrá contar con Brian Lenihan, Liam Rosenior y James Chester. Es duda Jakupovic por una ligera enfermedad.

