Liverpool - Tottenham Hotspur: Anfield Road calibra la resaca de los derbis

No hay tiempo para la tregua, para el desasosiego. Una nueva jornada de la Premier League, la vigesimoquinta, está a la vuelta de la esquina y el Liverpool solo piensa en volver a la senda del triunfo después del reciente empate ante el Everton (0-0). Sin embargo, no será una misión factible puesto que se da cita en Anfield Road ante un efervescente Tottenham Hotspur que busca la cuarta victoria consecutiva en el campeonato doméstico y así no perder la quinta posición con el ánimo por las nubes tras vencer al Arsenal (2-1).

Mientras tanto, los reds son conscientes de que no deben tropezar para no perder de vista la cabeza de la tabla después de que no pudieran prolongar, ante su máximo rival en la ciudad de Liverpool, una racha de tres partidos seguidos logrando los tres puntos. Además, serviría para recuperar la confianza antes del parón de la competición durante diez días y más sabiendo que el próximo rival será el Southampton de Ronald Koeman, una de las revelaciones de la temporada.

Un triunfo, objetivo antes del parón liguero

El conjunto entrenado por Brendan Rodgers es séptimo en la clasificación con 39 puntos, a tres de un Arsenal (42) que curiosamente cayó derrotado a domicilio ante los spurs (2-1) y sabiendo que el West Ham United de Sam Allardyce, octavo, viene pisando los talones (37). En Anfield Road, el Liverpool ha logrado un total de 20 puntos en 12 partidos disputados tras sumar cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas. De hecho, es uno de los equipos que más veces ha logrado la firma de tablas en su estadio junto con el Aston Villa (5) y al Burnley (5) y solo superado por el Sunderland (6) y por el Everton (6).

Enfrente, estará un Tottenham dirigido por Mauricio Pochettino que asusta con sus números lejos de White Hart Line ya que es el cuarto club que más puntos (20) ha sumado como visitante en el campeonato doméstico más allá del Chelsea (25), del Manchester City (25) y del Southampton (22). Aun así, sufrió dos goleadas, una ante los citizen (4-1) en la jornada 8 y otra frente a los blues (3-0) en la 14, y en su cita ante el Liverpool quiere prolongar su momento más dulce de la campaña tras vencer al Sunderland (2-1), al West Bromwich Albion (3-0) y al propio Arsenal (2-1) en el encuentro 700 de Arsène Wenger en la Premier League.

Harry Kane, la sensación de los visitantes

En los locales, podría volver a jugar de inicio el centrocampista Jordan Ibe, que gozó de su primera titularidad en el torneo la pasada jornada. A sus 19 años, no defraudó y fue uno de los más destacados contra el Everton pudiendo incluso marcar con un disparo de más de 30 metros mediada la primera parte. Sin embargo, habrá que esperar para saber si Daniel Sturridge, quien regresó ante al West Ham United y marcó tras cinco meses de ausencia, es titular o no. De hecho, el ataque de los reds podría recaer de nuevo en Steven Gerrard, Philippe Coutinho y Raheem Sterling.

El Tottenham estará comandado por un Harry Kane que suma 12 dianas en la Premier League, que está en boca de todos en el Reino Unido y que no deja de llamar así a las puertas de la selección británica. A sus 21 años, su proyección no está dejando indiferente a nadie y más cuando sus goles, como su doblete en el último derbi del norte de Londres, sirven para dar los tres puntos a su equipo y en la grada de White Hart Line está presente el seleccionador Roy Hodgson. Más allá de la presencia en el once del jugador de moda, se espera que Mauricio Pochettino vuelva apostar por Erik Lamela, Moussa Dembélé y Christian Eriksen, claves en la alineación de los spurs.

Los 'reds' no quieren volver a tropezar

A lo largo de su historia, el Liverpool y el Tottenham se han enfrentado en un total de 160 encuentros: 143 en la Premier League, siete en la Carling Cup (ahora Capital One Cup), siete en la FA Cup, dos en la UEFA Europa League y una en la Community Shield. En el cómputo global, los locales parten como claros favoritos gracias a sus 74 triunfos frente a los 47 de los visitantes y a un total de 39 empates. Si solo se tienen en cuenta los encuentros disputados en el campeonato doméstico, ocurre lo mismo con 67 victorias para unos y 41 para otros. El resto, 35 firmas de tablas.

La última ocasión en la que se vieron las caras ambos equipos fue esta misma campaña, en la tercera jornada, cuando los de Brendan Rodgers vencieron con autoridad a un rival que ofreció poca resistencia (0-3). En aquel encuentro, disputado el pasado 31 de agosto, marcaron Raheem Sterling, Steven Gerard y Alberto Moreno. Mientras tanto, fue en la temporada 2010/2011, cuando el Tottenham sumó por última vez los tres puntos en Anfield Road (0-2). Desde entonces, un empate (0-0) y dos derrotas (3-2 y 4-0). Por ello, cuatro años después, ansía superar a un oponente que no está por la labor de sumar su segundo partido consecutivo sin ganar.

Posibles alineaciones