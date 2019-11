Hull City - Aston Villa: destinos unidos por la derrota

Ambos equipos llegan en horas bajas al encuentro. Los dos necesitan la victoria sin dilación y el empate no vale porque se juegan el descenso, aunque todavía sea la vigésimo quinta jornada. Los locales conocieron la victoria recientemente ya que consiguieron ganar en año nuevo. En cambio, los visitantes arrastran una mala racha donde su última victoria en la Premier League data de hace dos meses.

A rememorar viejos recuerdos

El último partido del Hull City fue un reflejo de un buen equipo defensivo cuya barrera solo pudo traspasar un magnífico lanzamiento de falta de Milner. El Manchester City sufrió muchísimo para atravesar la línea defensiva establecida por Steve Bruce además de pagar varios errores en la primera parte que devinieron en el gol de Meyler.

El conjunto de Bruce estableció una red para parar la subida de los laterales y aprovechar la envergadura de sus centrales para frenar a Dzeko, el único jugador alto para rematar los centros de Clichy y Zabaleta, aunque estos llegaban desde lejos y no desde el borde del área. Además, Silva y Nasri se encontraron muy frenados. Tanto, que Nasri tuvo una primera parte muy mala, llena de imprecisiones y movimientos lentos.

Pero la situación llegaba envenenada desde antes. El equipo lleva sin conocer la victoria desde el inicio de año ante el Everton. Pero la peor parte del equipo se vio en su último partido en el KC Stadium. Fueron anulados por un gran Newcastle United que en ningún momento les dio la oportunidad de llevarse el encuentro.

Dos meses complicados

La situación del Aston Villa es igual que la de su rival, si bien estos aprovecharon el inicio de temporada mejor que ellos. Dos meses sin ganar ningún partido es una racha muy negativa para un equipo que aspira quedarse en la máxima categoría del fútbol inglés. De aspirar a una salvación sin problemas a verse envueltos en plena lucha por alejarse el descenso.

No obstante, frente al Chelsea de José Mourinho fueron capaces de plantar cara y, no en vano, son el líder destacado de la liga. La ausencia de Fàbregas y Costa supusieron que el juego de estos empeorase mientras que los villanos fueron capaces de plantar cara hasta que Ivanovic hizo el uno a dos en el marcador. Este plus de motivación para ambos equipos puede suponer que la victoria se marche a uno u otro bando, o que los puntos se repartan, algo que ninguno quiere.

Lista de lesionados

Las bajas no son muy alarmantes en el bando local pero si se echará de menos a jugadores importantes. El defensa James Chester se dislocó el hombro y no se le espera de vuelta hasta principios de abril. Liam Rosenior también regresará en esos momentos pero su lesión fue en el tendón de la corva. Mohamed Diamé debería estar recuperado para finales de febrero tras su lesión en la rodilla. Y, por último, queda Robert Snodgrass que se fracturó la rótula a principios de temporada y no se le espera hasta la que viene. Un serio contratiempo para un jugador adquirido en el mercado estival de la presente temporada.

El número de lesionados se reduce a la mitad en el lado de los villanos. Philippe Senderos debería volver la semana que viene de su lesión de pantorrilla y espinilla. Libor Kozák ha regresado a los entrenamientos tras la rotura de su pierna, pero no debería contar para las filas de Paul Lambert en este partido.

Últimos enfrentamientos

Los encuentros en Premier League entre ambos conjuntos son muy dispares. Excepto por el empate de la primera vuelta de la pasada temporada, los resultados se cuentan por derrotas para los tigers. Además, tan solo han sido capaces de hacerle dos goles en ocho enfrentamientos, mientras que los villains han sido capaces de hacerlo hasta en trece ocasiones.

La victoria más abultada del Aston Villa frente al Hull City data de la temporada 2009-2010. Aquel 15 de diciembre de 2009, los villanos -como locales- le endosaron un contundente tres a cero. Curiosamente, el segundo gol fue de James Milner, el mismo que consiguió el empate para el Manchester City la jornada pasada ante el Hull City.

El enfrentamiento de la primera vuelta acabó siendo otra victoria para los villanos. Pero, esta vez, fue menos abultada, tan solo dos a uno. La primera parte fue el territorio de los locales que consiguieron dos goles mientras que la segunda parte fue lo contrario, aunque los visitantes tan solo pudieron anotar un tanto.

Breve recorrido al KC Stadium

Un amistoso inauguró allá por el 18 de diciembre de 2002 el KC Stadium en el que juega actualmente el Hull City. Aquel partido ante el Sunderland acabó en victoria por la mínima a favor del anfitrión del encuentro. El estadio pertenece al Ayuntamiento de la ciudad y su gestión esta cedida a una empresa durante 50 años. Pero no juegan solo futbolistas, el Hull FC también disputa allí sus encuentros de rugby. Y de la misma manera, también ha albergado conciertos de grandes grupos como Elton John o The Who.

El estadio tiene una capacidad de 25.586 espectadores, pero en un futuro se espera que la remodelación amplíe el número de localidades hasta 30.000. Su construcción tuvo un coste de apróximadamente 44 millones de libras (casi 55 millones de euros). Su nombre proviene del principal patrocinador del estadio, Kingston Communications, y está situado en la ciudad de Kingston Upon Hull, conocida simplemente como Hull, en el condado de Yorkshire (Inglaterra).

Declaraciones

Steve Bruce: "Han sido diez o doce semanas horribles para nosotros, por una u otra cosa. Pero le daremos vida al equipo y traeremos confianza y la creencia de que hemos acabado los altibajos. El rendimiento para mí fue lo más importante, y mostramos suficiente adaptación para mostrar que merecemos pemanecer en esta división. Con catorce partidos para acabar nuestros cuerpos están volviendo lentamente, y parecemos que estamos en buena forma".

Paul Lambert: "Villa está llegando a unos partidos en los que, si jugamos como queremos, podremos conseguir muchos puntos. Pusimos la base allí (partido contra el Chelsea), y si lo hacemos, ganaremos más que partidos que perderemos. Esta es la base que se han puesto ellos mismos. Si jugamos así y tenemos la creatividad y control del partido, ganaremos más que perderemos".

Posibles 'onces' de inicio