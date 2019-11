El Liverpool progresa adecuadamente

El partido de octavos de final de la FA Cup entre el Crystal Palace y el Liverpool, dos equipos que llegaban en buena forma tras un comienzo de temporada desastroso, ha demostrado que el Liverpool de Brendan Rodgers comienza a tomar impulso en esta temporada y ha colocado a los reds a un paso de la semifinal del torneo.

Una primera parte de claro dominio del Liverpool pero de resultado infructuoso

El partido comenzó con dominio de la posesión del balón favorable al Liverpool y un Palace bien cerrado atrás buscando crear peligro con balones largos y centros al área. La diferencia de calidad entre los hombres de ataque del Liverpool y el resto del equipo hacía vislumbrar que cuando los del Merseyside atacasen iban a crear mucho peligro pero que cuando el Palace estuviese por las inmediaciones de Mignolet también lo iba a llevar. Así ocurrió que en el minuto 15, tras un centro al área de los hombres de Selhurst Park y un mal despeje de Skrtel, Gayle remató solo ante Mignolet que bastante hizo con parar el cabezazo, pero el esférico cayó en los pies de Campbell que subió el 1-0 al marcador.

Tras el gol de Campbell el Liverpool no se vino abajo y atacó y atacó sin lograr el gol. Sturridge y Coutinho dispararon a puerta e incluso al primero le hicieron un claro penalti que el colegiado del encuentro no señaló; cuando parecía que el primer tiempo iba a concluir y que el Liverpool no lograría anotar un tanto, Gayle estuvo a punto de sentenciar la eliminatoria, pero falló y el cancerbero red sostuvo a su conjunto en el partido.

Un cominezo fulgurante que sentenció la eliminatoria

El Liverpool saltó al terreno de juego en la segunda mitad como finalizó la primera, como un vendaval. Y para vendaval, la entrada de Balotelli que aunque no marcó, si ayudó al equipo a parar el partido cuando ya habían remontado y se necesitaba esa picaresca que jugadores como Balotelli tienen a raudales para cortar el ritmo a los partidos. Nada más reanudarse el encuentro, en el minuto 49, Henderson se inventó un gran pase al segundo palo que el fenomenal delantero Daniel Sturridge voleó con la pierna izquierda, subiendo de esta manera el empate al electrónico.

Tras el gol de Sturridge el Palace se replegó más de la cuenta y el Liverpool estaba maniatando a su rival. El asedio en Selhurst Park era claro y era cuestión de esperar el minuto en el que el Liverpool volviese a abrir la lata, lata que terminó abriéndose en el minuto 58; Mario balotelli, el italiano discutidísimo y peculiar, recibió una falta en la frontal que él mismo se encargó de lanzar. El tiro de Supermario no acabó en las redes pero sí el de Lallana, que remató a placer el despeje de Speroni, que en la primera mitad se había mostrado inexpugnable.

Tras la remontada, el Liverpool se relajó pero el Crystal Palace no supo o no pudo atacar mejor ni tener el balón, quizá porque es un equipo construido para luchar, centrar y rematar pero no para tener el balón, al fin y al cabo su entrenador es Alan Pardew y su concepto de fútbol no es dominar el tiempo del partido. El partido iba llegando a su fin y era el Liverpool el que dominaba la pelota y tan solo le inquietaron un par de centros al área que lograron solventar entre Mignolet y la defensa, aunque hay que decir que este tipo de centros rivales le cuestan disgustos y deberían mejorar esta faceta. Tras 5 minutos de añadido en los que la eliminatoria para el Liverpool no corrió peligro, el conjunto de la ciudad de los Beatles se clasificó para cuartos y está a un paso de jugar las semifinales en Wembley.