Crónica de la jornada 23 en la Serie A: los grandes también fallan

Acabó la vigésimo tercera jornada de la Serie A con datos curiosos. Tres de los cinco primeros clasificados pincharon; los tres primeros. Juventus y Roma lo hicieron ante penúltimo y colista, respectivamente. El Napoli fue goleado inesperadamente por un Palermo que escala posiciones jornada a jornada. Niang se dio un show en la aplastante victoria del Genoa ante un Verona que no levanta cabeza. La Lazio volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas y sigue creyendo en sus aspiraciones europeas. En cuanto a los dos equipos de Milan, la brecha se abre; el Inter parece reaccionar y el Milan sigue hundiéndose.

SÁBADO

Sassuolo 1 (Berardi) - Fiorentina 3 (Salah, Babacar x2)

La jornada comenzó en Regio Emilia, donde la Fiore se llevó una merecida victoria, una más en la racha que comenzó tras la derrota en Parma (cuatro victorias y dos empates), lo que le permite colocarse cuarta a cuatro puntos del Napoli, tercero. El Sassuolo es décimo segundo con 29 puntos, nueve por encima del descenso. Los de Montella, con Salah y Babacar en ataque y Mario Gómez en la banca pensando en la Europa League, empezaron fuerte con el peligro de Alonso y Babacar, hasta que a la media hora los visitantes se pusieron 0-2 en dos minutos; Babacar asistió a Salah en el primero, y viceversa en el segundo. Antes del descanso, el Sassuolo intentó cerrar la brecha, pero Berardi se estrelló contra el poste. En el minuto 62, con el Sassuolo volcado en acortar distancias, los violas consiguen la sentencia con el doblete de Babacar. Cinco minutos después, el Sassuolo puso la honra con un cabezazo de Berardi, pero fue incapaz de acercarse más a la puerta de Tatarusanu.

Salah, anotando el primer gol de la Fiorentina. Fuente: Dialy Mail

Palermo 3 (Lazaar, Vázquez, Rigoni) - Napoli 1 (Gabbiadini)

Se cortó en Sicilia la racha de cuatro victorias consecutivas del Napoli con una inesperada derrota ante el Palermo, que ya es octavo con 33 puntos. Tras un primer intento visitante de De Guzmán desde el borde, los de Iachini se adelantaron con la ayuda de Rafael tras un disparo de Lazaar al cuarto de hora desde casi 40 metros. La lesión del portero napolitano le costó cara a los de Benítez, que hasta el intervalo no reaccionaron por medio de Higuaín, pero Sorrentino frustró su acción. El Palermo doblegó el resultado antes del descanso con una buena acción iniciada por Quaison, que acabó con un Dybala incansable asistiendo a Vázquez. Al comienzo de la segunda mitad, Benítez sacó a Gabbiadini ante la lesión de Hamsik, pero los intentos de Callejón no fueron posibles ante el contragolpe magistral de Vázquez para asistir a Rigoni y sentenciar el encuentro. Gabbiardini cerró el partido a ocho minutos del final con un precioso taconazo, siendo la tercera jornada consecutiva en la que marca. Es la segunda victoria en los últimos cinco partidos del Palermo.

DOMINGO

Milan 1 (Destro) - Empoli 1 (Maccarone)

El primer encuentro del domingo se disputó en San Siro, donde el Empoli consiguió un valioso punto ante un Milan que acabó abucheado por sus propios seguidores. El punto de los de Sarri les vale para aprovecharse de las derrotas de Atalanta y Verona, para alejarse de los puestos de descenso, los cuales ya tienen cuatro puntos por encima. El empate sabe poco al Milan, que sufrio el dinamismo, organización y viveza de los visitantes. Los Rossoneri se atascan en la undécima posición. En el inicio, el Empoli estuvo cerca de anotar con Pucciarelli y poco después con Mario Riu desde el centro del campo. El Milan se puso en ventaja a los 40 minutos con el estreno de Destro a centro de Bonaventura. En la segunda mitad, el Empoli empató con un cabezazo de Maccarone a centro de Hysaj. En el minuto 83, una mano de Diego López fuera del área dejó al Milan con diez, Poco antes de la expulsión, también, de Paletta, que en el primer tiempo sustituyó a la lesión de Alex. Los pocos minutos de juego restantes no fueron suficientes para que el Empoli aprovechase la doble superioridad numérica.

Atalanta 1 (Morález) - Inter de Milán 4 (Shaqiri, Guarín x2, Palacio)

No se veía un Inter con tanta potencia goleadora desde el 14 de septiembre, donde el equipo, entonces dirigido por Mazzzarri, aplastó al Sassuolo en la segunda jornada por 7-0. Cinco meses después, y ahora a las órdenes de Mancini, este Inter parece creer en sí mismo tras la tensión vivida con los tifosi en Regio Emilia. La jornada pasada, venciendo en casa al Palermo y ésta, victoria en Bergamo, algo que no conseguía desde 2008. Es la primera vez que Mancini consigue dos victorias consecutivas. Con dos minutos de juego, Shaqiri adelantó a los Nerazzurris tras un penalti de Bellani sobre Guarín. El Atalanta comenzó una carrera intensiva sobre la puerta de Handanovic, y en el minuto 27 Maxi López encontró el premio para los bergamascos en un centro de Pinilla tras el fallo de Ranocchia. Cuatro minutos después, Guarín roba la bola a Bellini y, solo ante Sportiello, silencia al Azzurri. Dos disparos y dos goles para el Inter en el primer tiempo. En el minuto 62 del segundo tiempo, Guarín recibe un pase de Shaqiri, el colombiano sigue sin marca y pone el 1-3 en el marcador. Parece que la discusión con los tifosis en la derrota ante el Sassuolo ha motivado al colombiano para acallar las críticas. Palacio sentenció el encuentro en el minuto 72. El Atalanta debe seguir luchando para no caer al descenso, tres puntos por abajo.

Genoa 5 (Agostini p.p, Niang x2, Bertolacci, Perotti) - Hellas Verona 2 (Luca Toni)

Son tiempos difíciles para el Verona, traicinado en el Luigi Ferraris por su patosa defensa, que provoca su tercera derrota consecutiva. Los de Mandorlini juegan con fuego, y el descenso ya lo tienen a cuatro puntos. Es la segunda victoria consecutiva del Genoa tras la racha de siete encuentros sin ganar. Los de Gasperini son sextos con 45 puntos, los mismos que sus vecinos de la Samp, a quienes se enfrentarán el sábado (20:45 horas). Un caos de jugada en el minuto 10 acabó con Agostoni metiendo el balón en su propia porteria. Con un Verona en shock, Niang comenzó su show dos minutos después, recibiendo un pase de Edenilson y poniendo el 2-0. Sin embargo, el Verona no se rindió y Luca Toni les dio esperanzas en el minuto 20 con un cabezazo en un córner. El Genoa aceleró la intensidad, con Niang a la cabeza arrasando la defensa veronesa. Luca Toni quiso seguir poniéndole emoción y en el 57' ponía el 3-2 con asistencia de Christodopoulos. Ocho minutos después, Laxalt asiste a Bertolacci para poner el 4-2 con un disparo preciso. En el minuto 86, con todo decidido, Perotti hundía la llaga en la heridad el Verona gracias al regalo de Sorensen.

AS Roma 0 - Parma 0

Oportunidad perdida de la Roma en su intento de dar caza a la Juventus. La distancia se mantiene en siete puntos. Es el quinto empate consecutivo de los Giallorossi en el Olímpico. La Roma también pierde la oportunidad de alejarse del Napoli, quien ya tiene a cinco puntos y con un partido aún por disputar entre ellos. Ayer, ante un Parma que aún no sabe lo que es puntuar en 2015 (cinco derrotas consecutivas antes de su viaje a Roma). Los de García lo intentaron tímidamente en el primer tiempo, con una posesión estéril y sólo dos intentos de Ljajic sin peligro, y con mucho empeño en la segunda mitad, pero Mirante nunca estuvo bajo peligro excesivo. La profundidad fue más profunda en la segunda mitad, animada por la entrada de Verde por De Rossi. Gervinho, campeón africano, también falló ante Mirante, al igual que los dos intentos de Nainggolan; el primero desde el exterior. El resultado, sin embargo, no se exime incluso al final del encuentro, cuando una volea de Cole al poste exterior no fue aprovechada por Verre, en buena posición y en el último segundo del partido, pero disparó alto por encima del travesaño.

Torino 1 (El Kaddouri) - Cagliari 1 (Donsah)

Décimo partido consecutivo en el que el Torino puntua, pero eso no evita que la estadística también diga que también corta la racha de cinco victorias consecutivas. Los de Ventura son novenos con 32 puntos. El Cagliari consigue un valioso punto tras dos derrotas consecutivas, pero sigue abriendo el descenso y la salvación está a tres puntos. Fue un encuentro con poca pulidez en ataque para el Torino, pensando que la Europa League vuelve el jueves con la visita del Athletic Club de Bilbao, encontrándose con un Cagliari bien alineado y ordenado en el campo, con Donsah siendo el mejor de los de Cerdeña. El ghanés fue el encargado de adelantar a los visitantes en el minuto 34, al ser asistido por Sau y superar a Padelli con una volea. Sin tiempo para saborear la ventaja, los granotas empataron en un disparo de Bruno Peres que Capuano bloca y El Kaddouri está atento para recoger el rechaze con un potente disparo. El Toro intentó la aceleración en el segundo tiempo, pero estuvo poco convencido y mediocre en sus ideas ante un Cagliari que fue de mas a menos y acabó conformándose con el punto.

El Kaddouri, anotando el gol del empate, un minuto después del gol del Cagliari. Fuente: zimbio.com

Udinese 0 - Lazio 1 (Candreva, pen)

Tras dos derrotas consecutivas, la Lazio encontró por fín la victoria en Udine, lo que le permite subir hasta la quinta posición tras el empate de la Sampdoria. Para los de Stramaccioni es la segunda derrota consecutiva (han conseguido sólo dos victorias en las últimas quince jornadas), y queda incrustado en la décimo tercera posición con 28 puntos, ocho puntos por encima del descenso. Fue una prueba de carácter y ambición para el equipo de Pioli, que resolvió el encuentro con un penalti muy dudoso de Wague sobre Klose a la media hora de juego, transformado por Candreva con esquisitez y frialdad (primer gol del italiano tras cuatro meses desde su último tanto el 5 de octubre ante el Sassuolo). El Udinese luchó para reponerse, pero se topó con un inmenso Berisha, que cumplió su cometido en la puerta sustituyendo al sancionado Marchetti. La Lazio resistió en el segundo tiempo amontonando el centro del campo para ahogar el juego Bianconero. La jugada le salió a Pioli, que se lleva a Roma tres puntos importantes para revivir la lucha por las posiciones europeas.

Candreva decidió así el único gol del encuentro en Udine. Fuente: zimbio.com

Chievo Verona 2 (Izco, Meggiorini) - Sampdoria 1 (Muriel)

Importantísima y merecida victoria del Chievo, que una jornada más supera el ahogo del descenso, alejándose de él cuatro puntos por encima. El equipo de Maran arriesgó al final, pero, la derrota del Atalanta le permite superarle y empatar a 24 puntos junto a sus vecinos del Hellas y el Empoli. La victoria le vale por dos, ante una Sampdoria que cae tres puestos en la parte alta de la clasificación sin conseguir la victoria en los últimos cuatro partidos (dos derrotas y dos empates). Mihajlovic pagó caro la reserva de cinco titulares pensando en el Derbi del sábado ante el Genoa (20:45 horas). Eto'o comenzó el partido de inicio. 140 segundos después del pitido inicial, Izco adelantó al Chievo con un disparo que rechazó en Romagnoli. Los Gialloblú esperaron en su campo y se dividieron en la presión. La Samp sintió el impacto y le costó construir. Eto'o acabó buscándoselas por sí mismo. Tras un error de Wzsolek, Meggiorini aprovechó la oportunidad para dar doble ventaja a su equipo en el miunto 39. En la segunda mitad, el Chievo aceleró y la Samp seguía apática, pese al gol de la honra de Muriel en el 90+1 ante la mala salida de Gonzo.

Cesena 2 (Djuric, Brienza) - Juventus 2 (Morata, Marchisio)

Puede considerarse oficial: el Cesena no puede con Allegri. Tras la derrota ante el Milan en el año del Scudetto en 2011, consigue un empate que no cambia las cosas en la clasificación; la Juventus mantiene la ventaja de +7 puntos ante la Roma. Tras el empate en Udine de hace dos semanas, lo que era otra oportunidad perdida que deja un mal sabor de boca, especialmente para Vidal, que falló un penalti en el tramo final. A pesar de la clasificación, el Cesena no mostró el temor típico del pequeño frente al grande. Con el apoyo del Manuzzi, los locales encontraron el gol al cuarto de hora. Djuric fue asistido por Defrel, el mejor en unos hombres de Di Carlo que corrían con la maldad típica de salvarse a toda costa. La alegría duró menos de diez minutos debido a la amnesia en la defensa local, que dejó a Pogba y a Morata (cuarto gol en 2015) solos ante su portero, Leali. La defensa local se volvió a dormir seis minutos después, en el 33', cuando Marchisio puso el 1-2 para los de Turín. En el segundo tiempo, la Juventus pagó cara su arrogancia al administrar la ventaja con cero tiros a puerta, pues Brienza anotó en el 70 el 2-2. En el minuto 82, una mano en el área de Lucchini no pudo ser aprovechada por Vidal en el penalti, enmedio de las protestas de Di Carlo, que fue expulsado. Allegri lo intentó con Coman y Pepe, pero el resultado no cambió. El Cesena tiene la salvación a cuatro puntos.