Tottenham - Fiorentina: otra vía de acceso a Champions

Un partido de competición europea entre un conjunto inglés y otro italiano es algo más que un simple partido. Ambas naciones están al frente del fútbol europeo junto con España y para cualquier equipo de estos países dejar su pabellón bien alto y demostrar a toda Europa que su liga es la más fuerte es un orgullo.

Es cierto que en los últimos años la liga italiana está en decadencia y su fútbol físico y ultradefensivo no está dando los réditos de antaño, pero no hay que olvidar que la Fiorentina es uno de los conjuntos transalpinos que apuesta por un fútbol más vistoso y cuenta con jugadores que pueden desarrollar este juego. Ejemplos de jugadores de talento de la Fiorentina son el español Borja Valero, Matías Fernández, el mediapunta chileno de enorme talento o el peruano Vargas.

Por su parte, el Tottenham es uno de los conjuntos ingleses que más talento han atesorado en su césped, el de White Harte Lane. No podemos olvidar nombres como Gary Lineker, el gran Paul Gascoigne, Glenn Hoddle... y citando nombres actuales quien no conoce a Modric o Gareth Bale. Aunque el Tottenham lleva sin ganar un título importante desde el año 91, donde logró la FA Cup (si bien se alzó posteriormente con dos Copas de la Liga), no es porque les falte el dinero o porque no realice fichajes de relumbrón, sino porque cuenta en su liga con clubes que son igual de potentes.

Tottenham: demostrar a Europa que está a la altura de los grandes de Inglaterra

El conjunto de los spurs a nivel europeo no tiene el nombre ni los éxitos de Liverpool, Manchester United o Chelsea pero hasta la irrupción de Abramóvich en el Chelsea era el conjunto que rivalizaba con el Arsenal por la hegemonía del fútbol londinense. Esta Europa League podría ser para el Tottenham un punto de inflexión, un punto de partida para creerse un equipo ganador y no sólo un conjunto que puede fichar a grandes jugadores y disfrutarlos pero que no consigue ningún título. Por otra parte, el premio de obtener la clasificación para la Champions al ganar la Europa League permitiría al equipo medirse de nuevo la temporada siguiente frente a los grandes del continente y por qué no, instalarse de pleno derecho en el oloimpo del fútbol europeo.

En la fase de grupos el equipo británico finalizó segundo tras una derrota en Estambul ante el Besiktas en el último partido. Fue la única derrota del conjunto londinense pero el empate que obtuvo el Besiktas en campo inglés condenó a los de White Harte Lane a la segunda posición. Es de resaltar el gol de rabona de Lamela ante el Asteras Tripolis griego

Fiorentina: superar la baja de Cuadrado

El mercado invernal ha disipado la duda de donde jugaría el colombiano Juan Guillermo Cuadrado los próximos años. El polivante jugador y estrella de la selección cafetera fichó por el Chelsea, y la Fiorentina se quedó sin uno de sus jugadores franquicia. A pesar de ello, ha respondido bien en la liga local y el enfrentamiento ante los spurs, conjunto que milita en la misma liga en la que va a jugar el colombiano, podría servir de acicate al equipo viola para dar una palmada en la mesa y mostrar a Cuadrado que se ha equivocado al partir del equipo toscano.

La fiorentina logró la clasificación en su grupo sin despeinarse y sólo perdió un último partido intranscendente en el que no se jugaba nada. Marcó 11 tantos y sólo recibió 4 pero uno de sus puntales, como hemos señalado, ha sido traspasado al Chelsea y habrá que ver como supera esa baja el conjunto viola en Europa y en esta eliminatoria tan exigente.

Posibles alineaciones

Por parte del Tottenham hay que decir que está inmerso en una serie de partidos complejos ya que en pocas fechas juega la final de la Capital One Cup ante el Chelsea y que en la Premier no puede quedarse descolgado del cuarteto de puestos Champions. Pochettino podrá alinear a alguno de los no habituales, aunque si quiere dejar la eliminatoria encarrilada no debería jugar con fuego. Lloris estará bajo palos y arriba Kane debería ser el delantero centro ya que está en un fenomenal estado de forma. Eriksen y Lamela son los magos del equipo en la zona de tres cuartos, mientras el belga Jan Vertonghen es el eje de la defensa.

Una buena noticia para los Spurs es que no tiene bajas, como ha señalado su técnico en las declaraciones previas al partido:

«Todo el mundo está en forma y eso es importante, pero ahora tengo que seleccionar a los jugadores que serán de la partida en la noche del jueves»,

«Es difícil para mí seleccionar la lista de convocados, pero ojalá todos los problemas fuesen como este».

Por su parte a Fiorentina llega al encuentro tras haber subido peldaños en la Serie A y haberse colocado cuarto, a pocos puntos de los puntos Champions. Hay que recordar que en Italia sólo se clasifican los tres primeros. La importante baja de Cuadrado puede dar más minutos a Matías Ferandez o a Joaquín, jugadores que conocemos bien tras su paso por la liga española, quienes junto a Borja Valero puede formar un maravillosol ataque viola. El incombustible Mario Gómez jugará en punta mientras en defensa el hispano-argentino Gonzalo Rodríguez presumiblemente será de la partida.

El entrenador Vincezo Montella ha dado suma importancia al encuentro ya que ha expuesto que el partido de Londres será una batalla. Por lo que respecta a las bajas hay que decir que es una pena la lesión de Giuseppe Rossi, jugador de gran talento que jugó en el Villarreal pero que las lesiones están truncado seriamente su carrera.

