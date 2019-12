Bielsa: "Soy responsable de este bajo rendimiento"

El entrenador argentino del Olympique de Marsella, Marcelo Bielsa, habló en rueda de prensa para analizar la situación actual de su equipo y además aprovechó para hablar de su futuro en el conjunto marsellés.

La rueda de prensa comenzó con el entrenador rosarino haciendo una autocrítica de la situación que atraviesa el club en este comienzo de año: "Es total. Somos los mismos jugadores, los que nos pusimos primero en la clasificación general hace un par de meses. El papel del entrenador es preparar a los jugadores y asegurarse de que jueguen bien juntos. Desde el comienzo del año, no hemos sido superiores al resto de equipos que nos hemos enfrentado. No se puede culpar a alguien más que al entrenador. Asumo la absoluta y total culpa por el rendimiento inferior de 2015 comparado a 2014 “.

Bielsa además confesó que en el partido del pasado fin de semana ante el Stade de Reims cometió errores a la hora de realizar los cambios: "Tardé muchísimo tiempo en realizar los cambios. Desde el minuto 70 hasta el 80, el equipo no estaba equilibrado. Me tomé cinco minutos para darme cuenta de que necesitabamos la entrada de Tuiloma. Cinco minutos para darme cuenta que necesitaba Baptiste Aloe. Durante ese tiempo, el Stade de Reims tuvo bastantes ocasiones claras. Me siento responsable de no realizar antes los cambios defensivos. Tras los cambios, ya obtuvimos el equilibrio necesario para aguantar el resultado e intentar hasta el final conseguir el gol de la victoria, pero no pudimos".

Sobre el partido del próximo domingo ante el Saint-Etienne, Marcelo Bielsa analizó a su rival catalogándole como un rival muy peligrosa y que peleará hasta la última jornada para estar en puestos europeos. Además, el técnico rosarino no tuvo problemas para declarar en rueda de prensa el once titular que pondrá el Olympique de Marsella para el partido del domingo. El conjunto marsellés jugará con Mandanda; Dja Djédje, Fanni, Morel, Mendy; Romao, Imbula, Thauvin, Payet, Ayew y Gignac.

Para finalizar la rueda de prensa, Marcelo Bielsa analizó su situación de cara a final de temporada y sobre ese rumor que le situaba en la órbita de la selección de Arabia Saudí. "No sé que deparará mi futuro, al terminar esta temporada mi contrato con el Olympique se acaba, pero eso no quiere decir que el próximo año no esté entrenando aquí. Si hay una posibilidad de continuar, vamos a establecer una nueva relación contractual, porque el actual se está acabando. Sobre el tema de entrenar a la selección de Arabia Saudí tengo que decir que en este período del año son comunes estos rumores, y obviamente no tengo ningún contrato sobre esto".