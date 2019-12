Aurier: "Me hubiese gustado jugar ante el Toulouse"

El defensa costamarfileño del Paris Saint-Germain, Serge Aurier, habló en una entrevista que concedió a PSG TV, donde habló de su reciente lesión, sobre el partido que enfrenta este fin de semana el PSG ante su ex equipo el Toulouse y sobre su triunfo en la Copa Africana de Naciones 2015.

Aurier analizó detalladamente el partido de la pasada semana ante el SM Caen, donde el conjunto parisino empató 2-2 y donde el defensa africano acabó lesionado: “Recibí un pase de Thiago Silva y me giré para hacer un cambio de juego, pero antes de dar el pase, sentí que algo había cedido. Entonces me tiré al suelo y llamé al doctor, porque sabía que no podría seguir jugando. En ese instante, fue muy duro. La tarde se nos complicaba, porque habíamos hecho el partido que hacía falta para ganar en cuanto a juego, ganas y calidad. Íbamos ganando 2-0 y pensábamos que nada podía sucedernos. Pero perdimos dos jugadores por lesión y eso lo cambió todo, permitiendo remontar al Caen”.

Si había un partido que Serge Aurier tenía en rojo en su calendario, es el partido que enfrenta el Paris Saint-Germain ante su ex-equipo, el Toulouse. Debido a su lesión el jugador costamarfileño será baja y tendrá que ver el encuentro desde la grada: “En la primera vuelta (1-1), quería jugar bien en mi regreso al Stadium, pero las cosas no me salieron como yo quería. Me habría gustado tener la oportunidad de sacarme la espina este sábado. Era muy importante para mí. Espero que nos soltemos y ganemos. Necesitamos permanecer en el trío cabecero para aspirar a ganar el título al concluir la temporada”.

Además, analizó su etapa con la selección de Costa de Marfil, donde acabó siendo campeona de la Copa de África 2015, venciendo en la final a la selección de Ghana en los penaltis. Aurier dijo: “Tras haber jugado mi primer Mundial el verano pasado, disputé mi primera Copa Africana de Naciones. Son emociones especiales. Jugar con Costa de Marfil me aporta mucho en el plano personal. La gente está dispuesta a sacrificar todo por su patria. En los partidos clasificatorios y de preparación no habíamos estado brillantes, por lo que no partíamos como favoritos. La verdad, no me esperaba que la cosa acabase de esa forma. Nos marchamos con la Copa, y fue algo magnífico”.

Para finalizar la entrevista, Aurier concretó que mientras estaba en África disputando la Copa, seguía muy de cerca la situación que atravesaba el conjunto parisino: “Seguí todos los partidos, excepto el encuentro contra el Lyon donde empatamos 1-1, porque la final de la Copa Africana de Naciones se jugaba al mismo tiempo. Me alegraba mucho cuando el equipo ganaba; sobre todo cuando se clasificó para la final de la Copa de la Liga venciendo al Lille por 0-1. ¡Espero que el club vuelva a ganarla este año!”