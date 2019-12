Swansea City - Manchester United: el sueño tangible del primer verdugo

Hace 33 años, unos atrevidos jugadores galeses lograron desafiar a la lógica y acometer uno de los más bellos pasajes de la historia del Swansea City. Equipo modesto, que en el año 1981 jugaba en la segunda categoría inglesa, se dispuso a pelear con los más grandes aunque la suya no fuera la misma estatura. Únicamente podían lograr algo luchando de tú a tú, y fue así como aquel gran Swansea recién ascendido a la First Division terminó sexto la temporada 1981-82, clasificándose para la Recopa de Europa tras ganar la Copa de Gales, y dejando partidos para el recuerdo como aquella victoria al Manchester United por 2-0. La última que se recuerda en tierras galesas.

Reviviendo tiempos pretéritos

Mucho ha llovido desde entonces. El Swansea busca seguir consolidándose en la élite del fútbol británico, mientras que el Manchester United, ese opulento gigante cuya historia debe mucho a Sir Alex Ferguson, busca recuperar los años de títulos. A pesar de que en 2013, hace apenas dos años, los red devils levantaron su última liga -han ganado cinco de las últimas ocho Premier Leagues-, la sensación es que en los últimos meses, coincidiendo con la marcha de el tan añorado Ferguson, el equipo ha sufrido un bajón de juego y resultados.

Aquel gran Swansea de la temporada 1981-82 logró los mejores registros de su historia en la máxima categoría de la liga inglesa -69 puntos fraguados a partir de 21 victorias, 6 empates y 15 derrotas-, unos números que hoy en día muchos sueñan con repetir en la costanera ciudad galesa. La temporada siguiente regresaron al segundo peldaño del fútbol inglés, y no regresaron hasta 2011. Tres cursos y medio en la Premier han servido para dar estabilidad a un club que quiere crecer de nuevo entre los más grandes.

La vida sin Bony

Nueve goles en los últimos 11 encuentros -no más de uno desde el pasado 2 de diciembre, en la victoria por 2-0 contra el QPR- dan muestra del pobre potencial ofensivo de los cisnes. Sin Wilfried Bony, que se marchó en enero y ya no regresará a la disciplina del Swansea por su traspaso al Manchester City, el Swansea únicamente ha sido capaz de anotar tres dianas en cinco encuentros (Noble, en propia puerta, Ki y Shelvey). Sin el delantero marfileño, además, los resultados no son muy halagüeños: dos derrotas, dos empates y una victoria. Una sóla victoria desde el Boxing Day. Su sustituto, Bafétimbi Gomis, apenas ha logrado anotar una vez en liga, en la victoria ante el Arsenal el 9 de noviembre. Mucho ha llovido desde entonces.

"La primera parte ante el West Brom no estuvo mal, pero en la segunda no jugamos con ningún tempo ni intensidad", destacó Garry Monk, que desnudó las carencias de su equipo en su última derrota. "Nitidez y claridad" fueron los otros aspectos que identificó el técnico galés como necesarios para que su equipo recupere la buena dinámica de juegos y resultados.

Repetir la hazaña lograda en la primera jornada del campeonato es algo que a día de hoy parece cuanto menos improbable, especialmente porque ambos equipos llegan en un momento de forma muy dispar. "Ellos han subido en la clasificación y están en una buena posición, serán cada vez más fuertes a medida que avance la liga", avisó Monk, consciente de la dificultad que se encontrará su equipo este sábado. La parte positiva para el Swansea es que llega en una posición cómoda: noveno con 34 puntos, 12 por encima del descenso. La salvación, sin embargo, aún no está asegurada.

La racha de los 'red devils'

El Manchester United no empezó nada bien la temporada -precisamente lo hizo con una derrota en Old Trafford ante el propio Swansea-, pero poco a poco se ha ido rehaciendo y los resultados -una derrota en los últimos 15 partidos de liga- han situado al equipo de Louis van Gaal en el tercer escalón del podio.

Únicamente el Southampton ha sido capaz de derrotar al conjunto de Mánchester en la segunda fase del campeonato liguero. Así, desde la derrota en el derbi ciudadano contra los citizens el pasado 2 de noviembre, los red devils han sumado 10 victorias, cuatro empates y una derrota.

La reconversión de Wayne Rooney en el centro del campo, haciendo labores más propias de Paul Scholes, ha sido uno de los grandes cambios que ha vivido el equipo de van Gaal. El ex centrocampista, por cierto, defendió esta semana a Falcao, de quien dijo que "no hay que criticarlo por no generar acciones de gol, no es culpa de él. El equipo no juega a nada, ni ataca ni tiene opciones de gol", en un claro mensaje crítico con el juego del equipo. Tampoco ayuda la actitud de su técnico, advertido por la FA tras sus quejas arbitrales posteriores al empate ante el Cambridge United en la FA Cup.

Altas y bajas

Kyle Bartley, operado esta misma semana por unos problemas en la rodilla, no estará disponible para Garry Monk las próximas seis semanas. Sí podría estar a punto Marvin Emnes, que volvió a los entrenamientos hace pocos días tras ser sustituído en la victoria ante el Southampton el pasado 1 de febrero. La mejor noticia para el Swansea, la vuelta de Gylfi Sigurdsson, que ya ha cumplido su sanción de tres partidos.

En el Manchester United no estará Michael Carrick, que sigue padeciendo una ruptura muscular, pero parece que sí estará listo Ashley Young. Phil Jones y Robin van Persie son las otras dudas que tiene van Gaal.

Últimos enfrentamientos

El Swansea City ha sido un escollo bastante problemático para el Manchester United en los últimos partidos que han disputado entre sí. De hecho, en dos de las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado -los dos últimos duelos disputados en Old Trafford-, los galeses se llevaron la victoria por sendos 1-2. Por el contrario, en tierras galesas el Swansea no gana al Manchester United desde el 30 de enero de 1982.

Alineaciones probables