Resultado Sampdoria - Genoa (Suspendido)

21:08 Se corta la retransmisión desde Marassi. Una pena no haber podido rentrasmitir el encuentro. La lluvia no lo ha permitido. En breves horas se oficializará la nueva fecha para el encuentro. Un saludo a gracias por habernos leído, aunque haya sido para estar informados de la situación.

21:07 Se confirma. OFICIAL: SAMPDORIA-GENOA SUSPENDIDO.

21:05 Saltan al césped los jugadores de Genoa y Sampdoria. Cada equipo se dirige a sus respectivas curvas para saludar y agradecer el apoyo a sus seguidores.

21:04 Rocchi parece tenerlo claro al retirarse a vestuarios. El balón no rueda. No se puede jugar. Los jugadores esperan la confirmación definitiva.

21:00 Rocchi sale de vestuarios con la equipación arbitral puesta y hace su entrada en el césped. Burdisso y De Silvestri, capitalnes de Genoa y Sampdoria, le acompañan.

20:59 Se petan bengalas en la grada del Genoa. Ferrero y Preziosi, presidentes de Sampdoria y Genoa, entran en el vestuario arbitral para discutir la situación con Rocchi.

20:56 Pocos minutos para que Rocchi vuelva a saltar al césped para evaluar la situación. La cuenta de Twitter de Sky Sport plantea con total probabilidad la suspensión del partido. Mientras, no se mueve nadie de las gradas y se sigue animando con fuerza.

20.55 Abrazo en boca de vestuarios entre los dos presidentes de las entidades genovesas. Muchísimo personal de los dos equipos frente al vestuario arbitral. Los jugadores, en un segundo plano.

20:52 No deja de llover con intensidad. Así se encuentra el césped ahora mismo.

20:49 Mientras tanto, Preziosi, presidente Gialloblú, se encuentra dialogando en el inicio de vestuarios con el delegado de la Samp. Se escuchan los gritos atronadores de "Forza Genoa!" y "Forza Samp!" desde las gradas.

20:48 Ferrero, presidente de la Samp, se retira del palco. Suponemos que baja a ser informado del retraso.

20:45 La cuenta de Twitter del Genoa informa del retraso del encuentro hasta las 21:00 horas, cuando se volverá a evaluar el estado del césped si las condiciones climáticas lo permiten. De momento, sigue lloviendo.

20:42 Éste era el momento en el que Rocchi probaba el balón sobre el césped. "Es imposible jugar al fútbol en estas condiciones", se dice desde Sky.

20:40 Se plantea desde Sky Calcio la posibilidad de suspenderse el encuentro. Se espera la comunicación oficial por parte de Rocchi. Todo en el aire.

20:37 Mientras tanto, Rocchi prueba el balón sobre el césped ante la intensa lluvia que ha caido y sigue cayendo sobre Genoa. El césped se encuentra en pésimas condiciones, con muchísimas lagunas.

20:37 Las imágenes de Sky Calcio en el vestuario muestran a los jugadores preparándose para saltar al césped.

20:29 En el Genoa, Gasperini sacará estos once hombres: Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Rincón, Bertolacci, Kucka, Edenílson; Iago Falqué, Niang, Perotti.

20:26 Ya tenemos onces confirmados. Mihajlovic dispondrá estos hombres para la Samp: Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Obiang, Palombo, Acquah; Soriano; Eder y Okaka. La sorpresa la da Eto'o, que se cae fuera de la convocatoria.

Gianluca Rocchi (41 años, Florencia) será el encargado de dirigir el encuentro. Rocchi ya arbitró una vez a la Samp esta temporada (1-1 ante el Napoli). Nunca ha dirigodo un encuentro del Genoa esta temporada.

Como jugadores destacados a seguir, en el Genoa será Niang por su gran estado de forma. En la Sampdoria lo será Okaka, por ser el elegido de Mihajlovic en ataque en el puesto de Eto'o, que comenzará desde el banquillo.

Gasperini también realizó su rueda de prensa ayer viernes, y la misma puede resumirse de esta manera: "Venimos a este desafío con el espíritu correcto y una fuerte voluntad. Es un derbi bonito, con buen nivel, y esperemos que también sea hermoso, digno de la clasificación de Génova y Sampdoria. El derbi llega en un buen momento. Si pudiéramos elegir, este sería uno de los mejores. En comparación con la primera vuelta mejoramos en conocimiento y como equipo. Este es un desafío siempre muy equilibrado, más aún ahora". En cuanto a la clasificación y sus aspiraciones europeas, respondió que "ya estamos más allá de nuestras expectativas a principios de la temporada. Si seguimos así a finales de marzo, tendremos derecho a juzgar". Gasperini sólo teme a una cosa: "Temo al balón parado, y la Samp lo hace muy bien con el fuera de juego". De Niang dijo que "es el prototipo de jugador perfecto para el Genoa". Borriello hizo una buena semana y será convocado. Roncaglia es duda por fiebre. De la Samp se quedó sorprendido por las posibles suplencias de Muriel y Eto'o: "Bueno para ellos, aunque es poco probable que estos jugadores pueden aceptar una situación de ese tipo... ". Por último, el técnico Rossoblú habló sobre Ferrero: "Es una persona que siempre corre riesgos cuando habla, pero nunca es ófensivo, más bien me parece sarcástico. Es una figura diferente en el mundo del fútbol".

En la disponibilidad de la plantilla, el técnico Gasperini sólo contará con las bajas de Marchese y Ariaudo. Todos los demás están disponibles, con Niang a la cabeza en el estado de forma, pero el liderazgo en el derbi estará a cargo de Perotti, que vuelve después de la sanción de diciembre y enero por una patada a Holebas. Atrás, el esquema pasará a una defensa de tres centrales en la que posiblemente Burdisso sea el eje.

En cuanto al Genoa, mientras todo el mundo sigue hablando de M'Baye Niang y de su doblete el domingo pasado ante el Verona, la química del derbi della Lanterna se centra en los presidentes de los clubes. Ferrero, de la Sampd, dijo: "El Genoa es el favorito, pero vamos a ganar". La reacción no tardó por parte de su omólogo Rossoblú, Enrico Preziosi, que dijo que "parece que Ferrero tiene un contacto con el más allá. Lo sabe todo, incluso antes de jugar". Preziosi no quiso recoger la "provocación" de Masssimo Ferrero, pero sí dijo que "está siempre hilarante, divertido, algo nuevo en el mundo del fútbol. Hace reír mucho y dejo que diga lo que quiera. Nunca he hablado de él, mientras que él siempre está hablando de mí, por lo que se ve que estoy en sus pensamientos". En cuanto a lo púramente futbolístico, sólo se limitó a decir que "estamos pasando por un buen momento y no tenemos preocupaciones. Somos conscientes de que para los aficionados es un partido importante y queremos hacerles un regalo".

Ayer viernes, tras el entrenamiento, el serbio habló en sala de prensa, y apeló a la unión de toda la historia del club, como si de una final de Champions se tratase: "Mañana va a ser una batalla. Una batalla en la que no vamos a estar solos; vamos a tener 68 años de historia del Ferraris tras nosotros. Quiero que mis jugadores respiren la historia de la Sampdoria y miren a la hierba pensando que muchos campeones la han pisado: desde Brighenti a Vialli, de Lippi a Vierchowod, Cerezo o Gullit, pasando por Mancini, hasta nuestro último campeón, Eto'o". Acabó su discurso de épica mencionando a Julio Cesar con esta previa: "Mañana los nombres no cuentan, cuenta el deseo, la pasión, el espíritu, el respeto por la camiseta, las piernas y hasta los cojones. Porque no tenemos miedo del miedo, como dijo Julio César. Nuestro símbolo es el marinero, y quiero ver a once marineros enfrentándose a la tormenta. Siempre voy a estar allí, seré el último en abandonar el barco". Como no podía ser de otra manera, tuvo buenas palabras para su rival y para su técnico, Gasperini: "Son un equipo muy bueno. He visto a muchos de sus partidos, incluyendo el de la Roma en directo. Tienen organización y valores. Perotti y Niang tienen la capacidad de decidir partidos. Tanto Bertolacci como Rincón me gustan mucho. Vamos a tener un gran partido".

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, Mihajlovic, que celebró esta semana su cuadragésimo sexto cumpleaños, ha barajado muchas cartas a lo largo de toda la semana: Las recuperaciones de Rizzo y Romero están casi confirmadas, por lo que las únicas ausencias serán De Vitis, Cacciatore y Muñoz. Las dudas del serbio permanecen en defensa y en el centro del campo, pero parece claro que Eder y Okaka formarán el ataque.

Referente al partido, Ferrero tuvo unas palabras de motivación: "Nos acercamos a un derbi muy importante y estamos orgullosos de representar a los colores más bellos del mundo. A veces juzgamos sólo los resultados y no el rendimiento. La histeria no hacen ningún bien a nadie. No nos detendremos nunca en los errores y vamos a seguir adelante.

En la Sampdoria, la actualidad gira entorno a su mediático y peculiar presidente, Massimo Ferrero, que, tras afirmar en una entrevista en Sky Sport que "Messi ama los colores de la Samp", llamó a la calma de la afición de un equipo que, tras la derrota en Verona, ha conseguido dos puntos en los últimos cuatro partidos. Pese a todo, en 23 partidos sólo ha perdido en cuatro ocasiones, lo que fue calificado así por Mihajlovic: "La liga itailana es extraña, no sólo para nosotros, sino para todos los equipos". El técnico blucerchiati intenta reconducir al equipo tras la intensa actividad del mercado invernal (se fueron Gabbiadini, Krsticic y Gastaldello, y llegaron Muriel, Eto 'o, Muñoz, Acquah y Correa).

Remontándonos a partir de los últimos 21 enfrentamientos desde el año 2000, la cosa está muy igualada, con nueve victorias para cada uno y sólo tres empates. Ninguno de los dos ha conseguido mas de dos victorias consecutivas en estos 21 últimos derbis.

En la primera vuelta, la Samp venció 0-1 con un gol de Gabbiadini en el minuto 75. Éste resultado, unido a la victoria, también por el mismo marcador, en el último derbi de la pasada temporada con gol de Maxi López, han decantado los dos últimos derbis en favor del equipo de Mihajlovic. La última victoria del Genoa fue antes del citado último encuentro, el que suponía de la primera vuelta, donde venció por 0-3.

Las mayores victorias del Genoa en el derbi han sido un 3-0 repetido en cuatro ocasiones (35/36, 42/43 y 09/10 siendo local y 13/14 siendo visitante). La mayor victoria de la Sampdoria fue en la temporada 1948/49, donde venció por 5-1. Los resultado más repetidos han sido el 1-1 (ocho ocasiones) y el 0-0 (cinco encuentros).

Sampdoria y Genoa se han enfrentado en un total de 39 partidos, todos ellos en Serie A. La Samp ha vencido en 27, representando un 35% del total. El Genoa ha ganado 24 enfrentamientos, representando un 31% del total. Por contra, se han producido 26 empates, representando el 34% restante.

La Sampdoria jugará esta noche de local, por lo que su afición estará amplísimamente representada en las gradas. El Genoa tendrá a sus seguidores en toda la Curva Nord, habilitada para su afición en los derbis en los que los Rossoblú juegan de visitante. Se esperan vistosas coreografías para dar la bienvenida a los equipos cuando hagan su entrada en el césped. Todas las fuerzas de seguridad de la ciudad estarán presentes para velar por la seguridad dentro y fuera del estadio.

Las aficiones de Genoa y Sampdoria vivirán un intenso derbi por todo lo que se juegan sus equipos.

En cuanto a rachas, indudablemente, el Genoa llega mucho mejor al partido. Los de Gasperini aplastaron al Verona por 5-2 en la pasada jornada, siendo su segunda victoria consecutiva después de la racha de siete jornadas sin vencer (cuatro derrotas y tres empates). Los de Mihajlovic, sin embargo, llevan cuatro jornadas sin conocer la victoria (dos derrotas y dos empates). La pasada jornada cayeron con total justicia ante el Chievo por 2-1.

Y es que no es un Derbi más, es mucho más que eso. Genoa y Sampdoria llegan al encuentro siendo sextos y séptimos respectivamente, y estando empatados a 35 puntos. Una victoria de cualquiera supondría adelantar al vecino, además de poner en aprietos a Lazio y Fiorentina, que les obligarían a ganar sus partidos del domingo. Es un partido muy importante.

Éste es el Luigi Ferraris, hogar compartido de los dos clubes de la capital de la Región de Liguria. Éste estadio, dentro de muy poco, será escenario del impresionante Derbi de La Superba.

¡Muy buenas noches a todos los lectores de VAVEL.com! Bienvenidos a la Serie A. Estamos en Genoa, en el Luigi Ferraris, desde donde vamos a retransmitir este Sampdoria - Genoa de la 24ª jornada de liga. No se lo pueden perder, esto es un derbi.