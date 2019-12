El PSV vence al colista y aumenta su ventaja a 14 puntos

El primero se enfrentaba con el último en la Eredivisie, esto cuando el Dordrecht viajaba a Eindhoven para medir fuerzas con un sobresaliente PSV. Los locales no habían dejado escapar ningún punto en casa durante toda la temporada, y esto no cambiaría tras una dominante performance. Como sea, el líder de la liga mostró señales de debilidad y el conjunto de la oveja tuvo momentos de magia durante el encuentro con las que pudieron haberse vuelto una verdadera molestia.

Los locales tomaron la ventaja del partido de forma inmediata como resultado de un centro de Jetro Willems a los cuatro minutos, el cual fue anotado en propia puerta por Jeffrey Fortes tras una mala técnica de despeje. Era el peor inicio que el Dordrecht podía haber tenido, forzándolos a ir hacia adelante con aperturas importantes de espacios, cosa que agradecería Memphis Depay, actual líder goleador del torneo. La primera jugada ofensiva del visitante sería orquestada por Lieder , el máximo anotador del equipo esta campaña, cuyo disparo salió apenas por encima del poste horizontal.Dordrecht’s first attempt was an adventurous one by Lieder, the club’s top scorer, however his shot sailed over the bar. Ya conocía lo que era marcarle al PSV esta campaña tras hacerlo en casa durante la primera vuelta del campeonato.

La fortuna favorecía al Dordrecht en la primera mitad, esto cuando el árbitro señaló un erróneo fuera de juego a Depay en la que era una ocasión clara para aumentar la ventaja. Una nueva oportunidad llegaba por medio de Wijnaldum, pero su remate de volea fue detenida sobre la línea por el guardameta Kurto a los 39 minutos. Durante la primera mitad el local tenía la posesión del balón, mientras que el visitante sin mayores sorpresas no lograban generar ninguna jugada rescatable. El PSV también carecía de creatividad y de algún pase final decente, esto llevó a la baja de ritmo en el encuentro, siendo la intermitencia la constante.

Sorpresivamente, la primera ocasión real en la segunda mitad llegó para el colista de la liga. Sean Klaiber encontró una buena posición en la esquina del área de 18 yardas para rematar, siendo su disparo atajado por Zoet. Del tiro de esquina resultante a este disparo, Steenvoorden saltó por encima de los defensores del PSV logrando un cabezaso que hizo vibrar el poste a la par que el conjunto local respiraba aliviado. Minutos después, Depay se encontró con una oportunidad clara de gol frente a la portería rival, pero su remate de volea se fue por arriba.

A los 59 minutos el defensor Haddad tocó la pelota con la mano dentro del área chica del Dordrecht, siendo señalado el penal por el árbitro gracias a la yuda de su asistente en la línea. Luuk De Jong fue el encargado de convertir la pena máxima, consiguiendo un disparo suave por todo el medio de la portería protegida por Kurto. La reacción visitante fue rápida, ya que a los 64 minutos Klaiber hizo un buen control de balón en el borde del área para rematar, en un disparo que pegó en el poste y entraba a la portería antes de que Zoet manoteara el balón hacia afuera. A pesar de ello, el árbitro asistente señaló que la pelota no había entrado y se anuló el gol.

Cinco minutos después, el PSV aumentó su ventaja a tres goles por medio de Jeffrey Bruma, quien remataba con la pierna extendida tras un cabezaso con poca dirección de De Jong. Los espacios empezaron a darse con más facilidad para el local a partir de aquí, teniendo nuevamente De Jong la posibilidad de hacer el cuarto gol con un tiro con efecto desde el borde del área chica, pero salió desviado apenas por pulgadas. En los instantes finales del encuentro Locadia, tuvo la chance de extender la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, pero tampoco pudo contar con mucha fortuna en su dirección.

Los locales dominardon claramente la posesión del balón y crearon oportunidad tras oporunidad luego de que cayera el segundo gol. El Dordrecht con este resultado se mantiene a seis puntos de distancia con el penúltimo de la clasificación, mientras que el PSV extiende su ventaja en la parte alta de la tabla. Aunque el Ajax logre vencer el Eindhoven la próxima semana, todo parece indicar que los dirigidos por Phillip Cocu serán los campeones de liga.

Este partido pudo haber sido completamente diferente si aquel remate en el poste de Klaiber hubiese terminado en gol, pero el resultado final indica la duodécima victoria en 12 partidos como local para el PSV.

Puntuaciones VAVEL