Jürgen Klopp: "Estoy feliz de que hayamos dejado atrás la primera mitad de la temporada"

La pesadilla del Dortmund parece haber terminado. Junto al parón invernal, la recuperación ha llegado al equipo dorado y, ahora, están a un paso de volver a la competición donde las cosas no iban tan mal como en casa: la UEFA Champions League. Sin embargo, Jürgen Klopp, estratega borusser, dice esperar un duelo parejo, intenso y difícil, pero en el que la recuperación de su equipo en Bundesliga es el aliciente perfecto para eliminar al campeón italiano y seguir con paso firma en el torneo continental.

Para Klopp, lo más importante ha sido la recuperación física y táctica del equipo, algo que se ha conseguido gracias al tiempo que tuvieron para trabajar en ambos aspectos durante la mitad de la temporada. "Lo más importante es que ha cambiado nuestra condición física. Sabíamos que si teníamos el tiempo para entrenar y trabajar aspectos tácticos, lo que no fue posible en la primera parte de la temporada, podíamos ser mucho mejores. Y eso es lo que ha ocurrido. Todavía tenemos problemas, pero no físicos. Sólo tenemos que recuperar la confianza", declaró Klopp.

De igual forma, el entrenador alemán dijo esperar una recuperación de su equipo en el segundo tramo de la temporada, algo que por fin da por conseguido y que espera poder mantener en las siguientes fechas. "Sabíamos que seríamos mucho más fuertes en el segundo tramo de la temporada. Son los octavos de final y hemos ganado tres partidos seguidos. Es una gran situación. Sabemos que el miércoles volverá nuestra lucha por evitar el descenso. Pero el martes por la noche, no vais a ver a un equipo que lucha por el descenso en la Bundesliga", comentó.

Klopp también aprovechó para dejar en claro que el equipo siempre ha tenido la Bundesliga y la Champions League en mente y que nunca se le ha dado más prioridad a un torneo que al otro. "Nunca hemos estado más motivados con la Champions League que con la Bundesliga, simplemente nos han salido mejor las cosas en la Champions League, pero eso no tiene por qué ser el caso aquí. Estoy feliz de que ya hayamos dejado atrás la primera mitad de la temporada", manifestó "Kloppo" ante los medios.

Finalmente, recordando la final de 1997 en la que el Dortmund venció a la Juventus y conquistó su única Copa Europea de sus vitrinas, Klopp dijo no querer ningún tipo de comparación con el equipo de aquel entonces, ya que son contextos diferentes y realidades totalmente opuestas. "Recordamos la final de 1997, cuando la Juventus era la gran favorita y perdió. Ahora no estamos tan lejos de ellos, pero eso no significa que vayamos a ganar. Esto no tiene nada que ver con la final de 1997. No he traído a Michael Zorc o Karl-Heinz Riedle, que estuvieron en aquella final y todavía siguen en el club, para hablar de ese triunfo, así que no tiene un gran significado", apuntó el entrenador de los dorados.

Jürgen Klopp tendrá a su disposición la mayor parte de su plantilla en un partido de alta trascendencia para uno de sus fichajes estrellas de esta temporada: Ciro Immobile, delantero italiano que enfrenta a uno de los equipos que más busco sus servicios durante el período de fichajes. Para Klopp, la Champions League es uno de los dos títulos, junto a la Pokal, a los que puede aspirar para sumar a las vitrinas de la institución germana.