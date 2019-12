Final con sabor a revancha para los 'blues', y sentimientos encontrados en la afición de los 'spurs'

1 de marzo de 2015, domingo para agendar, para sentarse en el sillón de la sala, frente al televisor y disfrutar de la magia del fútbol inglés, fútbol que tiene acostumbrados a todos sus seguidores a hacer posible lo imposible, lo inimaginable en algo real, las desilusiones y frustraciones transformarlas en éxitos dentro de un terreno de juego. La Copa de la Liga inglesa, mejor conocida como Capital One Cup, remonta su creación en la época de los sesenta, y es considera la segunda copa doméstica con más prestigio en Inglaterra, luego de la FA Cup. Anteriormente se llamaba Carling Cup, pero por motivos de patrocinio se le adaptó el nombre de Capital One Cup. Desde su cración hasta la temporada de 1965-66, la final solía dividirse en dos encuentros, ida y vuelta. Sin embargo, a partir de la campaña siguiente, la final se jugaba en un solo encuentro. El primer campeón fue el Aston Villa, que derrotó al Rotherham United con un marcador global de 3-2. Los villans en el partido de ida se llevaron un 2-0 de Millmoor, campo del Rotherham, pero en su casa, en Villa Park, golearon a su similar tres a cero, y de esa manera pudieron conquistar el primer título de la antiguamente llamada Football League Cup.

Los 'spurs' buscan repetir la hazaña

El Tottenham Hotspur no pretende dar su brazo a torcer por el conjunto dirigido por José Mourinho. El primer día del mes no le viene bien al Chelsea de 'Mou', ya que la segunda derrota de la presente temporada de los blues fue propiciada por el equipo de Mauricio Pochettino, nada más y nada menos que un 5-3 le endosó el Tottenham en White Hart Lane al líder de la Premier League, y ese compromiso se disputó el primero de enero de 2015. No sólo los 'primeros' no le sientan bien a los de Stamford Bridge, ya que su primera caída de la campaña, ante el Newcastle, fue un sábado 6 de diciembre. No obstante, el Chelsea continúa gobernando la cima de la liga inglesa y cinco puntos más abajo se encuentra su escolta, el Manchester City de Manuel Pellegrini, que ya conoce el significado de ganar la Copa de la Liga, ya que la anterior temporada vencieron al Sunderland del uruguayo Gustavo Poyet por 3-1 y se hicieron con la tercera Capital One Club en la historia de la entidad citizen.

Existe nada más un expendiente entre el Tottenham y el Chelsea referente a la Football League Cup. Temporada 2007-2008, la estancia final de la Copa de la Liga regresaba a Londres, volvía a la "Catedral del fútbol", Wembley. Fue en 2001 cuando la sede de la final se tuvo que cambiar, ya que el nuevo Wembley se encontraba en su reconstrucción, y tuvo lugar fuera de Inglaterra, concretamente en Gales. Desde el 2001 hasta la 2006-2007 las conclusiones se disputaron en el estadio del Milenio de la ciudad de Cardiff. El último desenlace vivido en ese escenario fue entre Chelsea y Arsenal, 2-1 cayó el Arsenal de Arsène Wenger, quien había llegado a su primera final de Carling Cup desde su llegada a Highbury.

Consumación azul

El Chelsea regresaría a la final de la Copa de la mano del director técnico nacido en Israel, Avram Grant. Del otro lado, por medio del español Juande Ramos, el Tottenham llegaba a la sexta final de Capital One en su historia. En la tercera ronda vencieron con un cómodo 2-0 al Middlesbrough, y luego en la cuarta aplicaron la misma dosis, 2-0 al Blackpool. En la quinta fase, visitaban al Manchester City y también se resolvieron con un 0-2 a favor. Hasta ahora el conjunto de White Hart Lane llegaba a la semifinal sin recibir ningun gol, hasta el derbi del norte de Londres ante el Arsenal. 1-1 en el Emirates Stadium, el cual tan sólo llevaba un escaso año de fundación, y en el Lane dieron un recital de fútbol, golearon a su archienemigo de toda la vida por 5-1, con un abultado agregado de 6-2, y esperaba en Wembley al ganador entre Everton y Chelsea. Finalmente, fue la escuadra que dirigía Grant quien obtenía su boleto a Wembley. Después de dejar en el camino al Hull City en la tercera fase, en la siguiente derrotar 4-3 al Leicester City, y en la quinta ronda vencer al Liverpool de local con un marcador final de dos goles a cero.

Detrás de la sombra del diablo rojo

El Chelsea tuvo la pelota durante todo el partido, pero fue el Tottenham quien supo pegar en el momento ideal. Victoria que fue muy importante para el Tottenham. A pesar de que los Spurs culminaran esa temporada en el puesto número once, pudieron conseguir un boleto para disputar copas europeas. Mientras que para el Chelsea fue la primera de peores derrotas. En la final de la Champions League ante el Manchester United, y en la Premier terminaron en el segundo escalón por detrás del Manchester United. Esa campaña el Chelsea vivió a la sombra del conjunto de Sir Alex Ferguson. Los de White Hart Lane poseen cuatro Capital One Cup, misma cantidad tienen los blues. En la siguiente campaña el Tottenham volvería a la final, pero no pudieron revalidar el título, su verdugo fue el Manchester United, 4-1 en la tanda de penaltis ganarían los red devils.

Se espera un gran espectáculo para el próximo domingo en el mítico Wembley. El encargado de dirigir las acciones del encuentro será el inglés Anthony Taylor.