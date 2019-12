Jürgen Klopp: "Reaccionamos bien tras el 1-0 y jugamos un buen fútbol"

Sabedor que era un encuentro extremadamente complicado, Jürgen Klopp dio su visto bueno al 2-1 final con el que su equipo cayó en su visita a Italia, pero logró anotar un gol de visitante, algo que puede inclinar la balanza a su favor en el juego de vuelta en tierras germanas. Para Klopp, el Dortmund encontró el camino tras un inicio timorato y solo tuvo dos situaciones erróneas que defensa que terminaron costando el partido.

Buen resultado, mas no excelente

El estratega borusser alabó la reacción de su equipo tras el gol de Carlos Tévez y dio el visto bueno al resultado final, aunque sabe que se pudo haber desarrollado un mejor desempeño. "Ha habido situaciones en la primera parte en las que podíamos haber atacado mejor. Lo hicimos bien en la primera parte y metimos a la Juventus en problemas, pero los goles que hemos encajado son difíciles de digerir. Reaccionamos bien tras el 1-0 y hemos jugado bien al fútbol", declaró el entrenador teutón.

Tras la reacción, el gol de Morata cae en un despiste defensivo que les costó muy caro, en la perspectiva de Klopp. Sin embargo, el director borusser crítico la pasividad de su equipo en los primeros minutos. "Antes de su segundo gol hemos estado pasivos. Podemos y tenemos que defender mejor en situaciones como estas. En la segunda parte solo tuvimos una o dos ocasiones, mientras que la Juve tuvo dos buenas ocasiones. Desde esa perspectiva, el resultado está bien", enfatizó Klopp.

Según el estratega de los dorados, el resultado es el más justo y no deja nada concluido, por lo que deberán prepararse mucho para la vuelta en Alemania, donde todo quedará definido. "El resultado es justo. Hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte, pero encajamos dos goles. En la segunda parte he tenido que cambiar cosas pronto. La Juve ha tenido dos buenas ocasiones y no recuerdo ninguna gran oportunidad para nosotros. Si teníamos que perder, mejor hacerlo con el 2-1", finalizó Klopp.

Una Juventus según los planes

Para Klopp, el rival no dio ninguna novedad y todo encajó según el análisis previo al partido que había realizado junto a su cuerpo técnico. "No nos ha sorprendido, sabíamos que la Juventus juega así. Solo hemos perdido la pelota en lugares complicados y la Juve nos ha castigado a la contra. Nada me ha sorprendido esta noche. Tenemos que aceptar el resultado", señaló un muy pensativo y sobrio Klopp ante los medios de comunicación.

Sin embargo, dentro de ese mismo análisis, Klopp rescata que su equipo dio paso a ciertas ideas dentro del campo que sí pudieron sorprender a sus rivales. "Hemos mostrado respeto a la Juventus y por eso hemos defendido un poco más atrás. El segundo gol ha llegado porque estábamos muy atrás. Dejar espacios a Morata no es una buena idea. Hemos encajado goles que no teníamos que haber recibido. No creo que la Juve esté acostumbrada al nivel de presión al que le hemos sometido, aunque no hemos sacado nada con eso. Estamos en la lucha después de este resultado y eso es lo más importante", señaló el estratega alemán.

Finalmente, Klopp reconoce la mayor experiencia del plantel italiano en comparación con la juventud e intensidad de su equipo, pero envía un mensaje positivo a su afición de cara al partido de vuelta. "La Juventus es un equipo experimentado, muy fuerte y con mucha confianza. Cuando juega con sus titulares, es un rival duro para cualquiera. Pero hay muy buenos equipos también, algo que es malo para ellos y para nosotros también. No nos vamos a casa tristes", finalizó Klopp.