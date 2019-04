Mourinho: "No importa nada que no sea esta final"

El entrenador del Chelsea, José Mourinho, compareció este viernes en rueda de prensa ante los periodistas para hablar de la final de la Capital One Cup que los blues disputarán el domingo ante el Tottenham en Wembley. Hace una década levantaron este trofeo en el Millenium Stadium de Cardiff tras vencer al Liverpool, y es una final que sirve de influencia para el técnico.

"Este es el único momento importante desde que llegué en julio de 2013. No pienso en el futuro del club, no pienso sobre las consecuencias, sólo pienso en este partido, en este momento. Tenemos una final que ganar el domingo y nada más importa". A pesar de la importancia concedida a este título, Mourinho aseguró que en modo alguno influirá en el resto de la temporada: "No pienso que porque ganes la copa luego vayas a ganar la liga. No veo conexión alguna. Si nos vamos a casa el domingo con una medalla y un trofeo, perfecto, pero el lunes tendremos que entrenar, el miércoles tenemos que jugar, y no hay tiempo para pensar en posibles consecuencias".

El de Setúbal se mostró contento de que su equipo haya llegado a esta final y se tome en serio la Capital One Cup: "Respeto todas las competiciones, y la Copa de la Liga es una gran competición también. Creo que no estoy lejos de la realidad si digo que muchos equipos han seguido nuestro ejemplo de 2005 o 2007, cuando luchabamos por las finales y las tomábamos como un desafío importante. El Chelsea lo está haciendo bien ahora, con un nuevo equipo repleto de jugadores que no han jugado docenas de partidos ni docenas de finales en Wembley. Estamos trabajando para hacer que nuestros viajes a Wembley sean algo habitual, para tratar de ir año tras año".

"Los días de descanso que hemos tenido más que el Tottenham no importan"

Mourinho confirmó que Obi Mikel es la única baja por lesión de toda la plantilla. El centrocampista, que tiene problemas en su rodilla, jugó por última vez desde el inicio del partido en Villa Park a principios de este mes de febrero. Nemanja Matic tampoco podrá tomar parte de este encuentro debido a los dos partidos de sanción que acarrea tras su expulsión el pasado sábado ante el Burnley.

El hecho de haber tenido cinco días de descanso más que su rival, el Tottenham, no supone una ventaja para el técnico portugués: "No creo que afecte porque no creo que ellos vayan a jugar con el mismo once que sacaron el Florencia. Un par de esos jugadores sí jugarán, no más que eso, así que no creo que el factor físico sea importante ni trascendente". Del mismo modo, afirmó no sentirse especialmente emocionado con que Salah marcase uno de los goles que eliminaron a los spurs: "Salah fue allí a jugar y está aprovechando sus minutos. Sólo nos preocupamos por su evolución, no por que marcase uno gol contra un equipo inglés que no creo que beneficie a nadie aquí. A veces, en este país, la gente con altos cargos olvida que necesitamos que los equipos ingleses triunfen en Europa. Nunca estoy contento de que eliminen a equipos ingleses porque trabajo en este país y eso podría afectarme en el futuro".

Mourinho, que rechazó seguir alimentando la polémica que rodea el partido de los blues ante el Burnley, expresó su confianza acerca de que la final no se decidirá por decisiones arbitrales: "Confío en que los tres equipos que jugaremos la final -el Chelsea, el Tottenham y el arbitral- lo haremos con la misma ambición de hacerlo bien. Con suerte, hasta los juegadores a los que les gusta complicar las cosas intentarán hacer de la final algo grande. Me refiero a los jugadores que simulan buscando faltas y tarjetas. No digo que suceda todas las semanas, pero al menos cada dos o tres partidos nos encontramos con alguien que finge haber sufrido una agresión".

También, para finalizar, tuvo palabras para su afición y el modo en que espera que se comporten: "El Chelsea se caracteriza por tener una afición ejemplar. Lo que sucedió en París fue un hecho aislado que en ningún modo nos representa, y se están tomando acciones sobre ello. El Chelsea es un club grande y sus aficionados sabrán comportarse en esta final como el gran evento que es".