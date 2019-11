Pulis y Berahino alejan al Southampton del sueño Champions

La jornada de sábado en la Premier aguardaba un encuentro entre dos realidades bien distintas en la clasificación. El West Brom acogía al equipo de moda en lo que va de año, el Southampton de Ronald Koeman, que llegaba a las West Midlands en una dinámica algo gris, tras perder en casa 0-2 ante el Liverpool la semana anterior. Los saints tan solo habían sumado una victoria en sus cuatro últimos partidos, tras haber protagonizado unos meses de diciembre y enero brillantes, por lo que la salida a The Hawthorns se antojaba vital en sus aspiraciones de seguir compitiendo por plazas europeas. Por su parte, el conjunto de Tony Pulis se encontraba a si mismo en una situación tranquila al fin, con un cómodo colchón de puntos sobre el descenso y habiendo perdido tan solo uno de sus siete últimos encuentros. Un buen resultado en casa ante el Soton podría servir para coger aún más confianza y dejar los puestos de peligro a una distancia segura.

Berahino golpea nada más empezar

El partido no pudo comenzar mejor para los intereses baggies. A los 72 segundos de partido, Brunt mandó un saque de falta desde el centro del campo hasta el área visitante, que no fue debidamente despejado y cayó a Saido Berahino, que empalmó el balón de volea y lo mandó de manera incontestable al fondo de la meta que defendía Forster, que no pudo hacer más que contemplar impasible el misil del joven delantero inglés. El tempranero gol sentó como un jarro de agua fría a los de Koeman, haciendo aflorar los nervios y las imprecisiones. El West Bromwich se encontró muy cómodo sobre el césped y defendía perfectamente las acometidas saints, consiguiendo incluso crear peligro para tratar de marcar el segundo.

Ante la incapacidad de los suyos de crear peligro real, Koeman decidió mover ficha cuando ni siquiera habían pasado 25 minutos de la primera mitad. Llamó a Eljero Elia en el banquillo y lo sustituyó por Gardos, que estaba jugando de central. Con ese movimiento, desplazó a Yoshida al puesto de central, retrasando a Bertrand a la posición de lateral y poniendo a Elia de extremo. La apuesta del técnico holandés pareció surtir efecto, dado que el Southampton de inmediato comenzó a generar ocasiones peligrosas por primera vez e incluso consiguió probar en más de una ocasión a Foster, aunque sin éxito. Aún así, los de Pulis seguían sin descomponerse y no desistían en su empeño de buscar un segundo tanto.

La pelota era ahora propiedad casi exclusiva del Soton, que ejercía una muy buena presión sobre los locales y recuperaba muy facilmente la posesión. Aún así, a pesar de acercarse cada vez más al área de Foster, no conseguían acertar con el pase en los metros finales y, por lo tanto, no lograban disparar con peligro real. La maraña defensiva que había organizado Pulis funcionaba a la perfección y no dejaba apenas resquicios que los atacantes saints pudiesen aprovechar. Además, de vez en cuando conseguían pillar desprevenida a la zaga rival y orquestar alguna que otra contra con peligro. Con esto, se llegó al minuto 45, los jugadores marcharon a los vestuarios y el 1-0 fue el resultado con el que se llegó al descanso.

Dominio estéril visitante ante un West Brom impenetrable

La segunda parte siguió en su inicio el mismo guión que la primera. El Southampton era dueño del balón y lo circulaba con fluidez pero no encontraba huecos, cosa que los baggies aprovecharon para buscar las espaldas de los defensas y salir a la contra con velocidad, casi consiguiendo el segundo tanto en una clara ocasión que tuvo Ideye. Para dotar al equipo de más criterio en el pase, Koeman dio entrada a Steven Davis, sentando a Wanyama. Como curiosidad, no fue el único que tuvo que ser sustituido en el descanso, ya que el colegiado Phil Dowd no pudo continuar en la segunda parte por una lesión en la rodilla y fue reemplazado en su labor por Graham Scott.

Seguía apretando el Soton, cada vez con más intensidad y creando más peligro a la defensa del West Brom. Los de Pulis cada vez conseguían menos oportunidades de atacar, además de que vieron como el goleador Saido Berahino se tenía que marchar lesionado. El ímpetu de los de Koeman casi se ve recompensado cuando, en una internada por la izquierda, Tadic puso un balón raso que no consiguió rematar Pellé por milímetros y casi es convertido en gol por la propia defensa local. También pudieron empatar los visitantes por medio de varias jugadas a balón parado, pero Foster desbarató esas oportunidades.

El reloj se le venía encima por momentos a Koeman, que presenciaba como su equipo, a pesar de su insistencia, no era capaz de lograr el empate en The Hawthorns y se estaba dejando por el camino tres puntos vitales en su lucha por Europa. Graziano Pellé volvía a tener una clara ocasión pero, siendo cubierto por hasta cuatro hombres, su remate no inquietó a Foster. Por su parte, los de Pulis no estaban dispuestos a dejar escapar unos puntos que los ponían ya a una distancia importante sobre el descenso, por lo que defendieron con todo lo que tenían la ventaja que les había concedido Berahino en el minuto 1. Sin huecos para atacar, sin ideas y prácticamente sin tiempo, los saints se encomendaron a los balones en largo colgados al área, pero ese no es un aspecto del juego que se le de precisamente mal a Tony Pulis, por lo que, tras un último disparo de Elia, Scott pitó el final y la victoria se quedó en West Bromwich.

El West Brom se asienta en la zona media y el Southampton ve alejarse la Champions.

Con la victoria en casa ante el Southampton, el West Brom de Pulis consigue tres puntos vitales para alejarse de los puestos de relegación y coge un colchón casi definitivo de 8 puntos sobre el descenso, llegando a la barrera de los 30 puntos esta temporada para alcanzar el puesto 13 de la clasificación. Por su parte, el soton tropieza por segunda semana consecutiva y ya son tres partidos seguidos sin conocer la victoria. Este mal tramo pone en peligro las aspiraciones de los de Koeman para lograr un puesto en la Champions League ya que, de ganar el Arsenal esta jornada, serían 4 puntos los que les separarían del cuarto puesto que da acceso a la máxima competición europea. Se acercan los meses decisivos de la Premier y los saints deberán apretar al máximo si quieren conseguir el premio a su magnífica temporada.

Puntuaciones VAVEL Premier League