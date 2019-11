Ahmed Hassan, la perla del desierto en Vila do Conde

A la hora de hablar de las perlas del futuro del fútbol en los últimos tiempos suenan siempre nombres como Halilovic, Ødegaard, Deulofeu, Mastour y compañía. Jugadores versátiles, con regate, control del balón, desborde y una técnica al alcance de muy pocos. La magia se ha convertido en un elemento clave para cualquier jugador joven que quiera brillar en Europa.

Sin embargo, existen otro tipo de jugadores que también dan (y darán) mucho que hablar. Se trata de los delanteros centro de gran envergadura. Quizás no tengan la chispa que los ya mencionados, pero su altura, su potencia, su gran habilidad tanto con los pies como por arriba, y sobre todo su olfato goleador, hacen de ellos jugadores tan completos como el resto. En el panorama del fútbol europeo destacan delanteros como Zlatan Ibrahimovic en el París Saint-Germain o Fernando Llorente en la Juventus. Jugadores que saben estar en el momento justo como Mario Gómez en la Fiorentina y Robin Van Persie en el Manchester United. En España, destacan sobre todo los colchoneros Mario Mandzukic y Fernando Torres.

Pocos son los jugadores jóvenes que sean 'nueves' puros

Ahora bien, cuando se trata de buscar este perfil de jugador en jóvenes talentos, la búsqueda puede ser bien inútil. Hoy en día faltan ese tipo de jugadores, dado que el fútbol pide ahora regate, desborde, magia...y delanteros como los ya nombrados se echan de menos. Aún así, hay algunos que ya están empezando a romper las reglas establecidas y se están haciendo un hueco en el fútbol internacional. Jugadores como Álvaro Morata en la Juventus de Turín o el belga Lukaku en el Everton inglés están empezando a romper las reglas establecidas y su envergadura no les impide hacer grandes actuaciones con su equipo.

Y luego, en la muy poco conocida localidad lusa de Vila do Conde, está empezando a brillar la luz de Ahmed Hassan. El delantero egipcio, que este miércoles 4 de marzo cumple 22 años, está siendo sin duda una de las revelaciones de la Liga NOS. En un club modesto y humilde como es Rio Ave, el delantero egipcio ha dado la sorpresa esta temporada y ya se sitúa en la tercera posición del ránking de máximos goleadores de la competición, sólo superado por André André del Vitória Guimarães y el colombiano Jackson Martínez del Oporto.

Y cierto es que Rio Ave no está realizando una temporada brillante. Los de Vila do Conde ocupan la novena posición de la tabla con 29 puntos, a once puntos de unos puestos europeos que consiguieron alcanzar la pasada campaña, por lo que se les antoja bastante difícil repetir la hazaña del año pasado. Aún así, Hassan lleva unos números bastante aceptables, donde destacan sus once tantos en 23 partidos de liga (0.47 por partido), cifra sorprendente sobre todo en un club modesto sin muchas aspiraciones y en una Liga como la portuguesa donde no destaca por sus numerosos goles.

El Sporting de Portugal estuvo cerca de ficharlo esta temporada

Como prueba de su enorme calidad, el Sporting de Portugal estuvo a punto de incorporarlo a sus filas esta misma temporada, aunque al final el tira y afloja con el presidente del Río Ave, Antonio Silva Campos, hizo que no se llegara a un acuerdo. Es por ello que el egipcio continúa formando parte del cuadro de Vila do Conde. Aún así, no se descarta que haya una nueva ofensiva por parte de los leones en los próximos meses para poder alcanzar un acuerdo. De hacerse oficial, el delantero llegaría al fin a uno de los grandes del fútbol luso, donde tendría que competir por la titularidad con el colombiano Fredy Montero, el argelino Slimani y también con el nipón Junya Tanaka.

Lo que está claro es que Río Ave no regalará al delantero ni muchísimo menos, querrá sacar la mayor cantidad posible sabiendo que el futbolista estaría encantado de dar un salto importante en su carrera deportiva en uno de los grandes de la Liga NOS. Con contrato hasta junio de 2016, está claro que Hassan es un descubrimiento de Río Ave que ha irrumpido sin hacer demasiado ruido y para su entrenador, Pedro Martins, un jugador indispensable en sus esquemas aunque sabe que tarde o temprano su futbolista franquicia acabará saliendo del equipo.

Más conocido en el mundo del fútbol como 'Koka', Hassan nace el cinco de marzo de 1993 en la capital egipcia de El Cairo, y ya desde muy pequeño empezó a hacer lazos con el fútbol portugués. Ahmed empieza a formarse en el famoso club egipcio conocido como Al-Ahly, donde tiene como entrenador al luso Manuel Jose, que en su momento dirigió al Vitória Guimarães y al SC Braga, entre otros clubes portugueses.

El portugués Manuel Jose fue el primero en explotar las cualidades de Koka

Fue Manuel Jose el que empezó a explotar las cualidades de Hassan, y muy pronto, cuando apenas llegaba a la mayoría de edad, empezaría su aventura en el fútbol portugués. Su andadura en la Liga NOS no se explicaría sin el hijo del propio Manuel Jose, el empresario Rui Manuel. El hijo del entrenador luso hizo que 'Koka' llegara a Portugal gracias a su amistad con un adinerado iraní afincado en Lisboa y con muchas influencias en Vila do Conde, y de esta manera el egipcio firmaba por Rio Ave en verano de 2011.

Manuel Jose hizo ver a Ahmed que la Liga NOS es un trampolín para hacerse un nombre en el fútbol europeo, y son muchos los jugadores que ya destacan a nivel mundial que se iniciaron en Portugal (Hulk, Falcao, James Rodríguez, Fabio Coentrao, Pepe...). Además, el jugador no sería el único de su país en jugar en Portugal. El mercado egipcio siempre ha despertado interés a los equipos portugueses, sobre todo por su calidad-precio, y prueba de ello es el Nacional de Madeira, que en sus filas tiene a los egipcios Ali Ghazal y Saleh Gomaa, mientras que los también egipcios Mahmoud Ezzat y Aly Fathy abandonaron el club insular en el pasado mercado inversal.

El jugador empieza a compaginar sus partidos en Portugal con sus primeras apariciones como internacional con la selección de Egipto, donde empieza a destacar en el Mundial sub-20 que curiosamente se disputaría en el país del Nilo. Con Hassan como pilar fundamental, Egipto sorprendería acabando primera de grupo por encima de Italia, a la que ganaría por 2-4. Los egipcios finalmente caerían en octavos ante Costa Rica (0-2).

Tácticamente hablando, el jugador coordina a la perfección su enorme envergadura (1.91 metros y 84 kilos de peso) en la punta de ataque. 'Koka' se siente muy cómodo jugando de espaldas a la defensa, donde aprovecha su gran potencia física para proteger el balón en la punta de ataque. Así pues, no es ni mucho menos un delantero estático. Todo lo contrario, le gusta hacer desmarques a las espaldas de la defensa para quedarse en el mano a mano con el guardameta, donde rara vez perdona.

Pese a su gran altura, Hassan también se siente cómodo a la hora de regatear, y su gran juego de pies permite que en algunos momentos desborde con enorme facilidad a su marcador. A la hora de tirar a portería, suele emplear su pierna buena, la derecha, pero tampoco escatima en chutar con la zurda. Aunque sus cualidades son más de un 'nueve' matador dentro del área, en esta temporada ya se ha visto que desde larga distancia también crea bastante peligro.

Para finalizar, cabe destacar, naturalmente, su enorme poderío por arriba. Los interiores de Rio Ave (presumiblemente Ukra y Del Valle), suelen colgar balones al corazón del área, donde el egipcio no desaprovecha la oportunidad para conectar de cabeza, donde el gol es el final más probable si el delantero consigue rematar con facilidad.

Las mejores jugadas de Ahmed Hassan con Rio Ave

El tiempo dirá si Ahmed Hassan será el 'nueve' del futuro en el fútbol europeo. De momento, el jugador es la estrella de Rio Ave y la gran esperanza del fútbol egipcio, donde 'Koka' será el pilar básico en el largo camino que tendrá que seguir su Selección para el mundial. Rusia 2018 y Catar 2022 serán los dos desafíos internacionales a medio-largo plazo para uno de los jugadores africanos con mayor proyección de futuro de los últimos años.