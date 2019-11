Bradford City - Reading: permiso para soñar

Dos de los tres supervivientes que no militan en Premier League se enfrentan en los cuartos de final de la FA Cup 2015. Bradford City, de la Ligue One, y Reading, de la Championship, se dan cita en Valley Parade este sábado a las 13:45 (hora española), para ver qué equipo puede permitirse seguir soñando una ronda más en la competición copera. La ilusión copará a todos y cada uno de los seguidores de ambos conjuntos, que vibraran con cada jugada del partido y que no olvidarán, sobre todo los vencedores, esta cita histórica.

Zoko dio la victoria ante el Crawley Town

Los bantams afrontaban la semana pasada un partido, a priori, bastante fácil, ante el penúltimo clasificado de la Ligue One, el Crawley Town. Parkinson dejaba fuera del once inicial a varios de sus jugadores claves, como Knott o Clarke, con vistas al partido vital de FA Cup frente al Reading. El Bradford conseguía muy pronto el gol que necesitaba para seguir aspirando a entrar a los play offs de ascenso a la Championship gracias a Zoko, que mandaba el esférico lejos de las manos de Price, adelantando así a su equipo.

La segunda mitad tuvo un ritmo mucho más lento, y conforme pasaban los minutos, a los locales se les veía con el pensamiento puesto en la cita copera, mientras que el Crawley no disponía de ocasiones para poder meterse en el partido y darle un susto a los gallos. El resultado final de 1-0 en Valley Parade supuso el no desengancharse de la zona de play off, siendo el objetivo primario del Bradford esta temporada.

Mackie logró el empate in extremis

Diferente panorama es el que vive el Reading, que tenía un partido clave frente al Bolton Wanderers en el que, el ganador, se distanciaría mucho más de los puestos de descenso a los que ahora miran los royals de reojo, ocupando la decimoctava posición de la tabla. Un rival complicado en una semana que podría tornarse en gloriosa para el club de pasar en FA Cup. Los primeros 45 minutos de partido no dieron mucho de si, donde los dos equipos se asentaban en el terreno de juego y se mostraban respeto mutuo, creando escasas oportunidades de peligro en las metas rivales.

Ya avanzada la segunda mitad, el ex barcelonista Eidur Gudjohnsen abría el marcador para el Bolton, dejando helados a los aficionados del Reading que se habían desplazado para ver a su equipo. Todo parecía perdido cuando, Mackie, en el minuto 93 de partido, cazaba un pase de Cox, que había salido desde el banquillo, y lograba poner la igualada en el marcador haciendo extasiar a todo el equipo, que veía como se iban a ir de vacío al final.

El Bradford City se llevó en 2004 el último enfrentamiento

Corría Abril de 2004 cuando Bradford City y Reading se enfrentaron por última vez. Los bantams estaban luchando por no descender de la Championship, junto con el Walsall, Wimbledon o Derby County, mientras que los royals estaban mirando de frente a los puestos que daban acceso a los play offs de ascenso, peleando con Crystal Palace, West Ham o Sunderland, entre otros, por lograr el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Todo el mundo esperaba que el ganador del choque fuese el Reading, ya que el Bradford City estaba a un nivel bastante por debajo ya no del rival, sino de la categoría. Pero la sorpresa inundó Valley Parade cuando su equipo consiguió el triunfo por 2-1, que les hacía respirar un poco y mirar al futuro con diferente cara con la que estaban mirando antes del partido.

Repaso a los bantams

El Bradford City llega a estos cuartos de final de FA Cup tras haberse cargado en las dos últimas rondas a equipos de Premier League, concretamente al todopoderoso Chelsea de Jose Mourinho, a quienes remontaron en Stamford Bridge, acabando con el resultado de 2-4, y al Sunderland de Gus Poyet en Valley Parade, por 2-0. Podemos estar hablando del equipo revelación en mayúsculas de la FA Cup 2015, que militando en la Ligue One, no solo ha plantado cara a los más grandes de Inglaterra, sino que les ha vencido con creces.

Parkinson dispone de una plantilla bastante completa, en la que tiene conciencia de qué jugadores son de los que no puede prescindir, así como los jugadores que pueden echar una mano en las ocasiones oportunas.

Pickford, cedido por el Sunderland, es el guardameta titular indiscutible, quien está aprovechando al máximo su titularidad para coger muchos minutos y adquirir experiencia en grandes ocasiones. En el lateral derecho también sobresale un nombre, el de Darby, quien es pieza importante en el equipo para el técnico. Por el lado contrario observamos que Meredith cuenta con la confianza de Parkinson y es el titular la mayoría de los partidos. El centro de la defensa es para McArdle y Davies o Sheehan, quienes se alternan según las posibilidades en cada partido y las necesidades del mister. Liddle Knott y Yeates son los que más minutos tienen en el centro del campo, y la línea de cuatro la suele completar Morais, o en su defecto, Halliday. Por último, la dupla atacante del Bradford está compuesta por Hanson y Clarke, aunque también puede que tengan su oportunidad Zoko y Stead.

Una plantilla que no está donde está por suerte, sino porque han unido fuerzas y han ido sacando de manera brillante cada partido hasta la posibilidad de poder pasar a semifinales, como tienen el sábado.

Repaso a los royals

Trayecto menos movido ha tenido el Reading hasta llegar a los cuartos de final, donde está gracias a haber vencido en las últimas dos rondas al Cardiff City y al Derby County, en ambas ocasiones fuera de casa. Que haya tenido un camino más fácil que el Bradford no quiere decir que no se merezca estar en la siguiente ronda, ya que el Reading está atravesando una temporada complicada en la que, en Championship, no le están saliendo las cosas como ellos quisieran.

Dentro de la plantilla royal encontramos varios nombres que sobresalen del resto, como es el caso del defensa Antón Ferdinand o el de los delanteros Yakubu y Pavel Pogbrenyak, quienes son los nombres más conocidos del plantel del Reading. La portería es para Federico, quien se ha hecho con la titularidad y la confianza total de Clarke. En el centro de la defensa vemos a Pearce y Hector, quienes suelen ser los hombres de inicio para defender al equipo, mientras que en el lateral derecho nos encontramos a Gunter, acumulando muchos minutos en sus piernas. En la banda contraria, o bien está Obita o bien Kelly, quienes se alternan la posición, ya que el primero puede ocupar también la posición de interior izquierdo. En el medio del campo nos encontramos con Norwood, pieza muy importante en el esquema del técnico, junto con Robson y Mackie, que alternn titularidades con Williams o McCleary, entre otros. La delantera tiene tres nombres, Cox, Pogbrenyak y Blackman, habiendo sitio cuando Clarke lo considera para Yakubu y Mackie, haciendo doble función.

Un conjunto royal con un nivel por encima al que están mostrando en liga, dejando hueco a la ilusión por hacer historia esta campaña en la FA Cup.

Parkinson - Clarke

Técnicos con carreras muy amplias y con mucha experiencia a sus espaldas.

Phil Parkinson inició su trayectoria como entrenador en el Colchester allá por el año 2003, hasta que en 2006 fuera contratado por la directiva del Hull City, donde no tuvo un gran recuerdo, ya que fue cesado al no cumplir con los objetivos propuestos. Tras esto, el Charlton le dio la oportunidad de resarcirse como técnico y lo contrató en 2008, en donde pasó tres años con sus penas y sus glorias, justo antes de llegar al Bradford City en 2011, donde conseguiría en 2013 la hazaña de meterse en la final de la Capital One Cup, saliendo como subcampeón.

Clarke hizo sus ‘prácticas’ particulares como segundo entrenador en el Newcastle United, allá por 1998, escudando a Gullit. Tras esta etapa, recaló en las categorías inferiores del Chelsea, antes de fichar como segundo entrenador del West Ham United en 2008, ayudando a quien entonces era el técnico del equipo, Gianfranco Zola. Su siguiente paso fue ser también segundo entrenador durante la etapa de Kevin Danglish en el Liverpool en 2011. En 2012 tuvo la oportunidad de estrenarse como primer técnico en las filas del West Bromwich Albion, donde llegó a conseguir el premio al entrenador del mes, en noviembre de 2012. Esta temporada fichó por el Reading, en diciembre, y su trayectoria hasta ahora en el club no ha sido como esperaba, muy lejos del ascenso, pero a su vez, metidos entre los ocho mejores de la FA Cup.

Mucha experiencia en los banquillos y diferentes mentalidades, con un Parkinson que no tiene absolutamente nada que perder y un Clarke que querrá evadirse de su irregular campaña en liga con otra victoria y el pase a semifinales de la competición copera.

Declaraciones

Parkinson: "El Bradford City puede hacer historia de nuevo como la camapaña de 2013", declaraba el técnico del Bradford City, recordando la hazaña del club en 2013, cuando llegaron a la final de la Capital One Cup.

Steve Clarke: "No va a ser fácil ya que todavía tenemos dos partidos por jugar. Si ganamos ambos, estaremos allí [en Wembley]", decía ilusionado el entrenador del Reading, quien se muestra confiado ante el Bradford.

Yakubu: "Siempre he creido en mí, no importa donde haya jugado, siempre he marcado goles", comentaba el delantero del Reading, expectante por la oportunidad que se le presenta al equipo y a él de hacer historia.

Posibles onces iniciales Bradford City - Reading