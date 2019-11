El Bayer baila al Son del coreano

El Bayer Leverkusen se llevó los tres puntos en un partido más que discreto. La buena defensa del Paderborn y los fallos de sus delanteros, hicieron que no lograran marcar el primer gol hasta el minuto 72. En cuanto los locales se volcaron al ataque, se crearon más espacios a espaldas de la defensa y consiguieron dos goles más. El Paderborn no llegó a crear peligro claro sobre la portería rival, y sólo los fallos en defensa les hicieron no puntuar.

La pólvora mojada

En los primeros minutos del encuentro ninguno de los dos equipos quiso que se le llevara peligro sobre su propia portería, por lo que hubo mucha disputa en el centro del campo. Ya desde el principio se vio un Paderborn replegado que dejaba toda la iniciativa del juego a los visitantes.

Pese a esta situación, el Paderborn no perdía la cara al partido y era capaz de llegar a la portería rival. Pero estos ataques sobre el área de Leno no eran más que pérdidas de balón de los centrocampistas del Leverkusen que acababan a los pies de los locales. El Bayer Leverkusen mantenía la posesión del balón buscando manera de crear peligro sobre el equipo rival, pero la buena defensa del Paderborn hacía que estos ataques no crearan peligro sobre su portería. Solo alguna acción de peligro por parte de Bellarabi desde banda derecha fue el máximo peligro que los visitantes llevaban sobre la portería rival.

Mediada la primera parte el entrenador del Paderborn, André Breitenreiter decidió realizar un cambio en su sistema táctico y sitúo a su equipo con un 1-4-4-2 que les hiciera acumular el mayor número de jugadores por el carril central. Mantenía las líneas de presión muy retrasadas cuando el Leverkusen estaba en posesión del balón en campo contrario. Pero cuando el balón estaba más cercano a la portería de Leno, los locales realizaban una presión adelantada buscando el fallo del contrario lo más cerca de la portería posible.

El Leverkusen no conseguía llevar peligro sobre la portería de Kruse, seguían insistiendo en atacar por la zona central en donde había mayor acumulación de jugadores. Todos los intentos eran repelidos por la bien formada defensa rival. Tan sólo cuando quedaban pocos minutos apra la finalización de los primeros 45 minutos, el Bayer comenzó aprovechar las bandas y el peligro que por ellas creaban Bellarabi y Son. Los últimos minutos del Paderborn fueron al ataque buscando sorprender al rival, y a punto estuvieron de conseguirlo en un disparo de Koc, pero el balón salió rebotado por la defensa.

3 puntos en 15 minutos

En el inicio de la segunda parte fue el Paderborn el que comenzó llevando la iniciativa y volcándose sobre la portería rival, pero ese arreón sólo le duro unos minutos ya que el Leverkusen volvería hacerse el dueño de la iniciativa y del control del juego.

Con el paso de los minutos, ese control por parte del Leverkusen pasó a convertirse en un dominio sobre el que el Paderborn no era capaz de salir de campo propio. Pese a este dominio, al Leverkusen le faltaba algo, se le estaba notando la baja de Çalhanoglu, y eso se veía reflejado en que a los delanteros no le llegaban balones para crear ocasiones claras de peligro. Las bandas tenían más protagonismo que el de la primera mitad, pero no conseguían poner en peligro a la poblada defensa de los locales.

Mediada la segunda mitad el Paderborn se liberó del dominio al que le tenía sometido el Leverkusen y comenzaba a crear acciones de peligro, pero sin llegar a la portería de Leno. Aprovechaba sobre todo los espacios que se creaban a espaldas de la defensa con desplazamientos en largo para la velocidad de sus delanteros. En esos momentos de confusión, el Bayer no lograba encontrar la manera de volver hacerse con el control del juego, el Paderborn seguía presionando muy arriba y no conseguían volver a elaborar la jugada

Tras esos minutos de presión del Paderborn, el Leverkusen volvió hacerse con las riendas del partido, y en el minuto 72, fruto de esta circunstancia conseguiría marcar el primer gol del partido. Papadopoulos remataría libre de marca un balón tras el saque de una falta. Aunque la mayor culpa de ese gol fue el error de la defensa y del portero, los primeros por haber realizado mal el fuera de juego, y del segundo por quedarse a media salida.

Con el resultado de 0-1, el Paderborn pareció volver a volcarse sobre al ataque, tratando de buscar el gol que le diera el empate. Pero esta circunstancia se volvió en su contra ya que dejó huecos en la defensa que serían aprovechados por el Leverkusen. En el minuto 84, un balón a la espalda de los defensas dejó solo a Bellarabi que realizó una dejada al punto de penalti, y Son remataba a gol. Con el 0-2 el partido estuvo resuelto, pero cuando este llegaba a su final, en los minutos de descuento, Son conseguiría marcar el 0-3 que definía aún más la victoria, consiguiendo así su doblete.