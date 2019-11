Superhéroe Kaka' salva el empate

Los dos equipos que se estrenaban en esta MLS acabaron empatado un partido en el que los dos equipos tuvieron oportunidades de llevarse los tres puntos, pero que este marcador es el más justo. Diskerud a la salida de un córner y Kaka´ de libre directo fueron los primeros goleadores de sus respectivas franquicias.

Mucho respeto y tensión

El inicio del partido comenzó con los dos equipos en su estreno en la MLS fue con muchísimo respeto los unos a los otros. Los dos equipos trataban de sacar el balón jugado desde la defensa, con mucha participación de los jugadores del centro del campo. Se estaba viendo un partido disputado en el que los delanteros no tenían demasiada participación en las jugadas.

Por parte de New York FC destacaba el estilo de salir con el balón jugado desde la defensa y llegar con este hasta el área contraria. El mejor de los neoyorkinos durante los primeros minutos, sobre todo por el despliegue físico fue Diskerud. Era el jugador que bajaba al recibir el balón a la defensa y en ocasiones acompañaba a la ugada apareciendo en posiciones de ataque. La ocasión de mayor peligro durante los primeros minutos fue un remate de cabeza de Nemec que se fue fuera por pocos centímetros.

Del lado de Orlando City destacó durante los primeros minutos la gran movilidad de los jugadores de ataque, pero sobre todo por la banda derecha con Shea. Llamaba también la atención que todas las jugadas que los locales trataban de elaborar pasaban por los pies de Kaka´, y él era el que elegía la mejor opción para que continuara la ofensiva. Con el paso de los minutos, Orlando fue cediendo el control del juego a los neoyorkinos, aprovechando las pérdidas de balón para salir en contraataque, buscando la velocidad en carrera de Rivas y la excelente conducción de Kaka´.

Con New York teniendo la posesión del balón, conseguían llegar al área contraria, pero no podían enlazar la jugada con los delanteros. Orlando juntaba sus dos líneas muy cerca del área grande, haciendo imposible un paso válido. Los últimos minutos de la primera parte pasaron a ser de dominio absoluto de Orlando que encerró en campo propio a New York. Las apariciones de Shea por la banda izquierda eran un verdadero ‘dolor de cabeza’ para Ballouchy que acabó viendo una amarilla. Un disparo lejano de Kaka´ a 5 minutos del final que hizo esforzarse a Saunders, fue la acción más peligros a de los locales en los primeros 45 minutos.

Final de infarto

La segunda parte del encuentro con el control del balón por parte de Orlando City, que desde el primer minuto se volcó sobre la portería rival, y ya en el minuto 47, un disparo de Molino cercano al palo, hizo esforzarse a Saunders para mandar el balón a córner. Orlando seguía apretando sobre la portería rival, pero poco a poco, New York se saliendo de esa presión, y acercándose a zonas defensivas del contrario.

Pasaban los minutos y New York no conseguía volver hacerse con el control del juego, esto podría ser a causa de que jugadores como Diskerud o Grabavoy no aparecían. También se apreciaba un adelanto de las líneas de presión del conjunto de Florida que no ayudaban a los visitantes a no poder salir con el balón jugado.

Mediada la segunda parte New York realizó una sustitución con la que Ballouchy salía del terreno de juego para dar entrada a Shelton. Con esta sustitución, el sistema de los neoyorkinos cambiaba a un 1-4-3-3, manteniendo a los mismos centrocampistas y formando una línea de 3 en ataque con Shelton y Villa partiendo desde las bandas, y Nemec como referencia. Desde ese momento, New York pareció volver al partido y eso se vio reflejado en más posesión del balón, llegadas con mayor peligro… Gracias a esas acciones de peligro llegaría el primer gol del partido para New York, además de su primer gol en la historia de la MLS. Los visitantes sacarían un córner en corto, que tras una jugada individual de Villa, este pasaría el balón a la frontal del área para que Diskerud libre de marca colocara el balón en el fondo de la portería de Ricketts.

Desde el gol, Orlando se convirtió en el dueño del balón buscando lograr un empate que mejorara su resultado hasta ese momento. Llegaban al área contraria pero no conseguían hacer que Saunders tuviera que esforzarse demasiado. Pero una jugada aislada de New York dejó en desventaja el encuentro ya que Collin trató de hacerse con un balón entrando con los dos pies por delante, ante Villa, y eso le llevó a ver la tarjeta roja.

Con este resultado tan de cara para New York, parecía que el partido no se les podía escapar, pero en el descuento una falta lanzada por Kaka´ fue desviada ligeramente por la barrera, y ponía el empate en el marcador 1-1.

Con este resultado de empate acabaría el estreno de estas dos nuevas franquicias en la MLS. Una partido en el que los cambios mejoraron a los visitantes, pero Kaka´ consiguió arreglar y poner un empate en el marcador que fue lo más justo.