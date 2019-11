Manchester United - Arsenal: un billete a Wembley para salvar la temporada

Es un partido con mayúsculas, un clásico inglés que tuvo su máximo esplendor en otra época, tal vez en la pasada década, pero que sigue manteniendo las luces de un partido lleno de estrellas. Manchester United y Arsenal se verán las caras en los cuartos de final de la FA Cup, pero la trascendencia del duelo -en juego un billete para las semifinales en Wembley donde ya espera el Aston Villa-, y la historia de sus contendientes eleva el peso del partido a algo más que un mero cruce copero. No se miden dos equipos cualquiera: son los dos conjuntos con más FA Cup en sus vitrinas, 11 títulos cada uno. El que gane, puede deshacer la igualdad si sigue superando rondas. Wenger, por cierto, nunca ha ganado a van Gaal en sus tres enfrentamientos mútuos.

Final anticipada para Van Gaal

En un curso tan irregular como el que está viviendo Louis Van Gaal en el banquillo del Manchester United, toda alegría es bienvenida. Sin la posibilidad de deslumbrar en Europa, y con la Premier prácticamente fuera de su alcance -los red devils están a diez puntos del Chelsea, con un partido disputado más que los blues-, la FA Cup se presenta como la gran oportunidad para los hombres del técnico holandés para cerrar con un mejor sabor de boca la temporada. Para ello, aún deben superar tres escollos. El primero, el Arsenal, su principal obstáculo para viajar a Wembley.

"Va a ser como una final", comentó al respecto el ex técnico de Holanda, que cree que un triunfo en esta eliminatoria podría tener efectos psicológicos de cara al rendimiento de los suyos en liga. "Será un partido espectacular, con dos grandes equipos", lo describió, y añadió, para darle más importancia, que "será un duro golpe para el que pierda". La FA Cup es un trofeo al que el United quiere dar valor, pues no lo gana desde 2004, hace más de una década.

Una sequía muy larga a la que quieren poner fin hombres como Wayne Rooney, que mostró su ambición para levantar uno de los únicos trofeos que aún no figuran en su palmarés. "Es un trofeo prestigioso que siendo niño me encantaba ver, y ahora espero poder levantarlo", apuntó el delantero inglés. El Arsenal -con van Persie ens us filas-, en 2005, y el Chelsea, en 2007, apearon a los red devils con Rooney ya en sus filas de la final del torneo copero de clubs más antiguo del mundo, por lo que este curso los de Mánchester tendrán otra buena oportunidad para resarcirse de esas dolorosas derrotas. Evans, sancionado con seis partidos por escupir a Cissé, y Van Persie, lesionado, son las principales bajas de un equipo en el que es seria duda Shaw.

Oportunidad de oro para el Arsenal

Otro conjunto que también anda necesitado de alegrías es el Arsenal, que como el Manchester United, ve en la FA Cup el lugar con el que dar a sus aficionados una alegría que compense la incapacidad de los suyos a la hora de pelear por la liga. "Es una fantástica oportunidad", anticipó Arsène Wenger, que sabe que el United es el principal muro que les separa de la final en Wembley, es decir, en su ciudad. El técnico francés tiene de cara la estadística: ha superado nueve de los 10 cuartos de final de esta competición disputados.

"Durante años, fue el gran partido de la temporada, el que decidía la Premier League. En estos momentos, no hay la misma situación, pero sigue siendo un gran partido", explicó Wenger. Con pie y medio fuera de la Liga de Campeones (perdieron 1-3 ante el Monaco), y a nueve puntos del Chelsea, la copa parece el único reducto con el que conseguir alguna satisfacción también para el Arsenal y su técnico, un año más bajo los focos de la presión de sus críticos.

Los gunners son el vigente campeón, por lo que viajarán a Old Trafford con el deber de defender el título. Dos finales en una década -ambas ganadas- son un registro querrán mejorar los londinenses. Wenger y los suyos no ganan en Old Trafford desde 2006, equipo que además, ha conseguido no perder contra el Arsenal en los siete últimos encuentros. Monreal es, junto a Szszesny, la principal duda del equipo visitante, que no podrá contar con los lesionados Wilshere, Flamini, Gabriel, Arteta, Debuchy y Diaby.

El camino de ambos en la FA Cup

Cuatro partidos ha tenido que disputar el Manchester United para acceder a la sexta ronda de la FA Cup. Debutó con victoria por 0-2 ante el Yeovil Town, pero en la siguiente fase, no pudo pasar del empate ante el Cambridge United (0-0), duelo que requirió de un replay que sí supieron decantar a su favor los de Mánchester (3-0). En la última ronda disputada, el conjunto de Van Gal superó al Preston North End por 1-3.

Un encuentro menos ha jugado el Arsenal, que por ahora ha resuelto todos los cruces disputados a la primera. Ni Hull City (2-0), Brighton Hove Albion (2-3) ni Middlesbrough (2-0) fueron capaces de detener el rumbo del Arsenal en esta competición.

Dos equipos en buena forma

Tercer y cuarto clasificado de la Premier League llegan tras encadenar varios triunfos. Pese al tropezón europeo del Arsenal, los hombres de Wenger han ganado los últimos cuatro duelos ligueros disputados, resultados que le han permitido recuperar una tercera posición privilegiada en la tabla: tiene a cuatro puntos al Manchester City, pero si mira abajo, red devils, spurs, reds y saints les acechan en apenas cinco puntos.

En el caso del Manchester United, también sufrió un inoportuno tropezón ante el Swansea, pero quitando esa derrota, los hombres de van Gaal vienen de sumar cinco victorias en las últimas siete jornadas. La mejoría de los mancunianos les ha permitido consolidarse en los puestos europeos, si bien está tan metido en la pugna europeo como su rival copero.

Alineaciones probables