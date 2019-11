Una de esas noches en Stamford Bridge

Una noche en la que pasase lo que pasase, el escándalo tras el pitido final se daba por hecho. En qué mundo cabía imaginar que el líder absoluto de Inglaterra de los millones rusos dirigidos por “The Special One” en su temporada más especial, pudiese caer en Champions a la primera de cambio. En qué mundo cabía imaginar que el equipo de los petrodólares de la ciudad del amor por antonomasia que ansia triunfar en Europa como el comer, pudiese caer en Champions a la primera de cambio. A nadie le cabía en la cabeza. Y una tarjeta roja inesperada, un golpe encima de la mesa, el toma y daca, un gol más de un defensa blue, la inexorable ley del “ex” y la negativa a la rendición pulieron otra noche épica en el Oeste de Londres.

La temida ironía

Los onces iniciales eran amigos conocidos en noches así. Olía a Mourinho. Sus cuatro defensas predilectos –Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry y César Azpilicueta–, Nemanja Matic, el medio centro defensivo puro; y un extremo que se aplicase en laborales defensivas tal como hace Ramires. Unos hablaban de autobús, otros de que Mourinho llevaría a los parisinos a su terreno predicando el resultado por encima de la estética. Toda sospecha quedó confirmada tras la primera parte de juego. El Chelsea comenzó agresivo y presionando al PSG hasta acomodarse en una posición pasiva a la expectativa del error rival. La ida en el Parc des Princes terminó 1-1 y, por ello, la prioridad del Chelsea en la vuelta era no encajar gol.

Mientras el Chelsea jugaba vertical y sin preámbulos con balón dando más importancia al trabajo defensivo, el PSG hacía las delicias de los espectadores en la primera parte debido al control de la pelota de Motta, Pastore y Verratti. El trivote de Blanc carburaba. Motta distribuía, Pastore confirmaba que había encontrado la regularidad y Verratti respondía a aquellos pocos que no entendían como clubes como la Juventus o el Real Madrid están dispuestos a morir por su ficha. No obstante, pese que los parisinos llevaban la voz cantante, no dominaban el partido. Salvando una ocasión nacida en los pies de Verratti que pudo convertir Cavani en el minuto 2, no alarmaron a Courtois en los primeros 45 minutos de partido. Su claridad con balón no se traducía en peligro y era el Chelsea quien, aprovechando los errores bleus, daba trabajo a Salvatore Sirigu.

Hasta entonces, todo iba como planeaba el técnico de Setúbal y como esperaba cualquier aficionado del fútbol que tenga consciencia de qué es lo habitual en un partido de tal calibre jugado en Stamford Bridge. Se divisaba en el horizonte un partido que tendría celebrando al aficionado local regocijándose en la rabia y llanto a la justicia de los hinchas visitantes y de los neutrales. Para más inri, Zlatan Ibrahimovic vio en el minuto 31 de juego una cuestionada tarjeta roja que dejó al PSG con diez jugadores y que reafirmó a los espectadores en sus teorías y temores.

Huele a épica

El dominio con el balón del PSG y el peligro creado por el Chelsea no decantaban la balanza del todo. En momentos, el encuentro dio la sensación de ser una locura de ida y vuelta, un intercambio de golpes. Para el comienzo de la segunda parte, el PSG ya llevaba 15 minutos jugando con un hombre menos y su temor a que la balanza se desequilibrase se acrecentó cuando se encendió el cartel luminoso y Mourinho efectuó su primer cambio. Dio entrada a Willian por Oscar. Piernas frescas que exigirían más trabajo defensivo a los parisinos ante la intención de ‘Mou’ de ir a por el partido viéndose en superioridad numérica.

Contra pronóstico, el PSG no se rompió. Alineó un 4-5-1 ordenado en defensa con Cavani en punta a la espera de que Pastore o Verratti lanzasen un vertical, rápido y eficaz contragolpe. De Fàbregas se vio poco, Diego Costa buscaba espacios que achicaban Thiago Silva y David Luiz, Hazard intentaba adentrarse en el área con el balón en los pies y Willian desequilibraba por dentro. Nada de esto hizo que el conjunto de París se amedrentara. El pundonor del PSG esa noche se hizo eco entre las tribunas del Bridge, los pintorescos bloques de ladrillos del barrio de Kensington y las casas con el televisor encendido. El olor a Mourinho fue evolucionando progresivamente hacia un notorio aroma a épica.

En un partido donde podía pasar de todo, comencé apoyándome donde siempre dispara el Chelsea. Apenas dos minutos después, me encontraba comentándole a mi padre el curioso fenómeno que se repite en los centrales del Chelsea: siempre están cuando se les necesita. He perdido la cuenta de cuántos goles han marcado Terry, Cahill o Ivanovic cuando Mourinho ha apretado el botón de socorro. Ellos responden a la necesidad y la necesidad estaba presente. Sufría el Chelsea y nada ocurrió más retorcido que el desplome del esfuerzo del PSG con un gol de Gary Cahill en el minuto 81 que daba la eliminatoria a los blues. Bueno, sí ocurrió algo más retorcido. El partido fue a la prórroga tras un gol de David Luiz, ex central y ex goleador del Chelsea. El enésimo acto del actor secundario Bob.

Un desenlace estelar

Para deleite de, sobre todo, los aficionados neutrales, este disputado duelo llegó al minuto 90 con empate en el marcador global de la eliminatoria. 1-1 en la idea, 1-1 en la vuelta y un gol les era suficiente a los respectivos equipos para pasar a Cuartos de Champions League. Para conseguirlo, Blanc dio descanso a Matuidi y Verratti, los cuales acabaron fundidos tras su impresionante despliegue físico en defensa y en ataque. En su lugar entraron ‘El Pocho’ Lavezzi -toda una amenaza para el Chelsea- y el joven Adrien Rabiot. Mourinho dio entrada al joven central Zouma con experiencia en la liga francesa por Matic, y a Didier Drogba, experto absoluto en partidos como este. Teniendo en cuenta el contexto, el partido y que era el 37 cumpleaños de Drogba, apostar por un gol decisivo suyo no era descabellado.

No ocurrió. No fueron los minutos de prolongación de Didier. Sin embargo, sí hubo un hombre clave, pero no llevaba ni capa naranja ni corona de marfil. Fue el capitán de la Selección de Brasil y del PSG quien se adueñó del protagonismo. Su influyente carácter y liderazgo fueron señaladas culpables en el orden defensivo del PSG durante el partido y dio un vuelco a la eliminatoria por partida doble. Thiago Silva consiguió que este partido realmente se convirtiese en una de esas noches en Stamford Bridge. Cometió un infantil penalti que convirtió en gol Eden Hazard poniendo al equipo que capitaneaba entre la espada y la pared. Pero, a falta de 6 minutos para el pitido final, el Chelsea era quien iba a pasar a Cuartos de Champions League y Thiago Silva enmendó su error volando en los cielos de Londres para poner el 2-2 en el marcador con certero remate de cabeza.

Nadie sabe si fue el factor Champions, si fue por la competitividad que enfrentó a dos de los equipos más grandes del mundo si verdaderamente fue Stamford Bridge. Ningún equipo perdió en esta eliminatoria, sólo encajaron más o menos goles en su feudo. Ganó el que hizo de su estadio un fortín y Laurent Blanc venció a Mourinho en este ámbito, el cual es literalmente su campo. De las noches en la que ‘Mou’ consigue embaucar a su rival desquiciando a los espectadores, el partido pasó a recordarme a encuentro en Stamford Bridge en el que Michael Ballack gritó a Howard Webb aireando sus brazos, en el que hubo un escándalo arbitral, una noche con un gol que vino directamente del cielo. Esa noche, el gol salió de las botas de Andrés Iniesta y, en esta ocasión, salió de la cabeza de Thiago Silva.

