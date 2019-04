Leicester City - Hull City: última llamada a la esperanza

Tic, tac, tic, tac, tic, tac. El tiempo se acaba, la esperanza, también. Últimos días de vida para el Leicester City si sus progresos no son notables. Como un enfermo en estado crítico, los foxes necesitan un milagro para salvar la vida y para ello no deben perder la esperanza. Los tigers acecharán a su presa en terreno ajeno pero sabiendo que sus rivales no aprovechan su condición de local tanto como les gustaría y deberían.

La ansiada permanencia es el objetivo a principio de año para todos y cada uno de los equipos más pequeños de la Premier League. Hull City y Leicester City están entre estos equipos. Lograr dicho objetivo cuanto antes es primordial para soñar con llegar más lejos o, al menos, pasar una temporada tranquila. Lógicamente, si no se ganan partidos, no se suman puntos, o al menos no los suficientes. Esta es una tarea pendiente para los de Nigel Pearson ya que su última victoria data del 24 de enero en la FA Cup ante el Tottenham por 1-2.

Los foxes no ganan en casa desde hace más de dos meses

El 10 de enero de este 2015 el Leicester City venció por 1-0 en el King Power Stadium al Aston Villa que por entonces dirigía Paul Lambert. Esa es la última victoria como local del Leicester City contando todas las competiciones. Desde que sumaron esos tres puntos, los foxes han sumado cinco derrotas en liga y otra en la FA Cup, además, vencieron al Tottenham en esta competición y empataron a dos goles en casa del Everton, el único punto sumado de los últimos 18 que han podido sumar.

Si bien es cierto que la asignatura que tienen pendiente es la de ganar, el equipo local cuenta con una pequeña ventaja para este partido ante el Hull City: ya les han ganado esta temporada. En el último partido del año, los foxes dieron una alegría a su afición al imponerse a los tigers por 0-1 en el KC Stadium. Esa victoria abriría una racha de cuatro partidos con tres victorias y un empate y cerraría una de seis derrotas consecutivas y 13 partidos consecutivos sin ganar.

Mahrez golpea el balón para hacer el único tanto en el KC Stadium. Foto: theguardian La esperanza, será clave para un equipo en horas bajas y muy críticas. El no ganar supondría aumentar, o al menos no disminuir, la desventaja de siete puntos con respecto del 17º clasificado, que mantiene la categoría. La vuelta al equipo del guardameta Schmeichel es una importante noticia que refuerza la confianza de la plantilla. Al parecer, su vuelta al equipo no lo incluye, por ahora, en el 'once' inicial de Nigel Pearson para este partido.

En cuanto a las bajas, Pearson no podrá contar con un jugador tan importante como Anthony Knockaert pero sí tendrá a su disposición al resto de sus jugadores, noticia importante.

Ya mirando el lado tiger encontramos a un equipo que tiene la salvación cerca, pero no hecha. El Hull City no debe dormirse en los laureles. Como visitantes, no ganan desde el 26 de diciembre cuando el Stadium of Light fue asaltado por los chicos de Bruce por 1-3. El propio Bruce ha renovado su contrato con los tigres. Esta noticia alegra tanto a aficionados como jugadores, la confianza en el entrenador es siempre importante y más cuando ese entrenador te está dando, por el momento, la salvación.

La zona roja de la tabla se encuentra únicamente a cinco puntos y tres puestos del equipo norteño. Obtener un nuevo triunfo tras dos tropiezos ante Stoke City fuera (derrota 1-0) y Sunderland en casa (1-1) sería un subidón de moral importante. Vencer en un six pointer match a domicilio es vencer en una de las batallas más importantes de la temporada. ¿Lo lograrán los tigres?

Con un buen juego pero poco acierto de cara a portería llega el Hull City a Leicester. El desacierto de cara a gol les costó no llevarse los últimos tres puntos disputados ante el Sunderland.

Otra gran noticia aparte de la renovación del técnico es la vuelta de Mohamed Diamé a una convocatoria. El senegalés llegó el pasado verano procedente del West Ham United y su rendimiento fue más que aceptable mientras el jugador pudo vestirse de naranja y negro. Una dura lesión le ha mantenido apartado de los terrenos de juego tres meses pero vuelve a estar disponible para el técnico inglés del Hull City. Mientras Diamé vuelve, Brady, Rosenior, Chester y Snodgrass caen de la convocatoria por lesión.

Mohamed Diamé celebra un gol con el Hull. Foto: Hulldailymail Clasificación

Así está la clasificación tras 28 jornadas. Leicester City y Chelsea tienen entre sí un partido pendiente, aplazado por la disputa de la final de la Capital One Cup que disputó y ganó el conjunto blue. Nueve puntos separan a ambos conjuntos.

Posibles 'onces' iniciales