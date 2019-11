Swansea City - Liverpool: la ascensión al Everest empieza en Gales

Dos meses y medio. Es el tiempo que resta para que termine la competición liguera, el periodo que tienen equipos como el Liverpool y el Swansea City para terminar de conseguir sus objetivos. Complicada tarea tendrán los hombres de Brendan Rodgers, que deberán luchar hasta el final de temporada para adjudicarse una de las dos plazas de Liga de Campeones que parecen estar aún disponibles. Otros tres equipos pelearán por ellas junto a los reds. Más fácil lo tienen los galeses, que habitan en la tierra de nadie y que finalizarán la temporada habiendo cumplido el objetivo mínimo, aunque meritorio igualmente, de la salvación.

A sacar el orgullo propio

Pocas motivaciones le quedan aún al Swansea, más allá de terminar la temporada con buen pie, certificando algo que parece más que seguro, su continuidad en la Premier League una campaña más. Asegurar que habrá una quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés ya es un éxito suficientemente importante como para ser celebrado, aunque tal vez los cisnes pudieran haber peleado por algo más este curso.

El Swansea City marcha noveno clasificado, con 40 puntos. Tiene a dos al Stoke, pero muy lejos la zona de Europa, nada más y nada menos que 10 puntos. A falta de diez jornadas por disputarse, parece cuanto menos improbable que los galeses puedan recortar esa distancia a un grande como el Tottenham Hotspur. Por debajo, tampoco tiene de qué preocuparse: el QPR, antepenúltimo clasificado, y el Burnley, penúltimo, está a 18 puntos de los cisnes. Su salvación no es matemática, pero a falta de 30 puntos por disputarse, esos dos equipos deberían hacer prácticamente un pleno de puntos, y que el Swansea no sumara casi ninguno. Algo muy improbable, más si se tiene en cuenta que entremedio hay otros ocho equipos. El Swansea pues, puede respirar tranquilo.

Una de las tareas de los cisnes de cara a la cita ante el Liverpool es reforzar el centro del campo, que sufrió en exceso la semana pasada ante el Tottenham. Ante los spurs, la defensa se aculó demasiado, y los centrocampistas cerraron filas hacia el centro, dejando muchos espacios a hombres exteriores. Sterling, Lallana o Moreno serán amenazas constantes por los costados a las que se deberá vigilar de muy cerca. La mejor noticia de cara a este partido será la recuperación de Bafétimbi Gomis, que abandonó el hospital y volvió a los entrenamientos tras caer desplomado al suelo ante los spurs.

Empieza la cuesta de primavera

A pocos días para el inicio de la primavera, el Liverpool afronta el tramo final de temporada cargado de energías, y con un reto ambicioso y complejo a partes iguales. Por partes. Al final del camino, de estas diez jornadas que restan para concluir el campeonato, espera un suculento premio llamado Champions League. Los reds son quintos, con 51 puntos, y están metidos de lleno en la lucha por la tercera y la cuarta plaza. Tienen a tres puntos al Arsenal y a dos el Manchester United, y uno por debajo el Tottenham y a dos el Southampton. Eso es, cinco equipos separados por cinco puntos. La emoción está servida.

De esos cinco equipos, el Liverpool es el que parece en mejor forma: los de Rodgers suman cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas, y siguen siendo el único equipo que aún no conoce la derrota en 2015 en toda la Premier League. Además, nadie en la liga inglesa ha sumado más puntos que ellos (23) en este año. Su progresión y mejoría de resultados les ha permitido recortar distancias con sus rivales directos, pero la carrera por la Champions apenas acaba de empezar. El desplazamiento a Gales será el primer test de una recta final que seguirá con la visita del Manchester United a Anfield y el desplazamiento de los reds al Emirates Stadium. Una subida en vertical que puede dar mucha ventaja al equipo que sume más puntos.

Steven Gerrard, recuperado de unos problemas musculares, estará listo para la cita en Gales. El capitán red, que vive sus últimos partidos como jugador del Liverpool, aseguró esta misma semana que quiere terminar la temporada fuerte, "dejando al equipo entre los cuatro primeros clasificados y llegando hasta el final en la FA Cup, así es cómo me quiero despedir".

El alumno ante el maestro

El pasado 12 de mayo de 2012, Danny Graham firmaba el único gol, en el minuto 86, del Swansea City - Liverpool. Un tanto que no tendría más trascendencia si no fuera porque daba a los cisnes la primera victoria ante los reds en 33 años. Desde 1982, no les habían podido vencer. En ese duelo, además, Brendan Rodgers entrenaba al Swansea, y en el banquillo -no jugó esa tarde de mayo-, figuraba un Garry Monk hoy convertido en capitán general del Swansea, un defensor que hoy dirige al que fue su equipo durante una larga década.

"Garry ha jugado en el club a todos los niveles, y siempre ha sido muy estudioso", le definió Rodgers, que desveló que mientras era su entrenador en el Swansea, "hablábamos sobre el juego y tácticas. Es un chico con una experiencia única, al jugar y trabajar con distintos técnicos". Rodgers también tuvo palabras cariñosas con el que fue su equipo hace tres años. "Swansea es un lugar al que guardo un gran afecto. Estuve dos años ahí, y el club me recibió de muy buena forma. Me dieron gran libertad para trabajar", recordó.

Su pupilo, Monk, también se deshizo en elogios de su mentor. "Podría entrenar al Barcelona o al Real Madrid porque por la confianza y valentía que tiene, hacen de él uno de los mejores de Europa", explicó, para luego describirlo como un entrenador "con un gran conocimiento y capacidades en la gestión de los jugadores".

Enfrentamientos anteriores

Un total de 36 veces se han medido Swansea City y Liverpool desde su primer enfrentamiento, en la FA Cup de 1936, hace ya 79 años. Más de la mitad de las veces, 19, el Liverpool ha sido el equipo que se ha llevado la victoria. Otros nueve partidos los ha ganado el Swansea, mientras que los ocho restantes han terminado en empate.

En el feudo del Swansea, sin embargo, los datos no son demasiado halagüeños para el Liverpool: apenas tres victorias en 15 partidos. La última, en First Division la temporada 1982-83. Por tanto, hace 33 años que los reds no ganan en Swansea, una estadística que deberán romper si no quieren perderle la pista a sus inmediatos rivales. Desde entonces, ambos equipos han disputado cuatro partidos en suelo galés, que se han saldado con tres empates y una victoria de los cisnes.

Alineaciones probables