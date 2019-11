Entrevista. Iván Balliu: "En Portugal estoy muy bien y me siento valorado"

Iván Balliu Campeny (1 de enero de 1992) es un futbolista español que juega en las filas del FC Arouca, equipo que milita en la Liga NOS, primera división de Portugal. Con 23 años, el catalán está completando su segunda temporada defendiendo la camiseta del equipo amarillo, el cual ascendió por primera vez a la Liga NOS hace dos temporadas.

Balliu juega en la posición de lateral derecho, y se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Fue capitán del equipo juvenil blaugrana que consiguió en 2011 Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones. Por ello, Luis Enrique le dio la oportunidad en el Barcelona 'B'. En 2013, tras varios años en el club catalán, Iván Balliu acabó contrato y tuvo ofertas de equipos de distintos países para hacerse con sus servicios, pero el joven lateral catalán se decidió por la oferta del Arouca, donde es un fijo del entrenador, Pedro Emanuel.

La primera temporada sólo se perdió cuatro partidos de 30, y en los que jugó siempre lo hizo como titular. Esta temporada ha jugado 24 partidos de 25 posibles en la Liga NOS, donde acumula 2.114 minutos. Esta ha sido la conversación que el defensa ha tenido con VAVEL.

P: ¿Para alguien que no le conozca, ¿quién es Iván Balliu Campeny?

R: Una persona muy cercana, sencilla, a la cual le gustan las bromas y el buen ambiente.

P: ¿Cómo ha sido su trayectoria futbolística hasta llegar a Arouca?

R: Con 12 años me fuí a 'La Masía', cantera del FC Barcelona, dejando el Girona. En el Barça he estado ocho años, donde los dos últimos, hasta el verano de 2013, estuve en el Barcelona 'B' disputando la Liga Adelante.

P: Defínase como futbolista

R: Me considero un lateral rápido y agresivo, y siempre que puedo me intento incorporar al ataque para crear desequilibrios.

P: ¿Tiene la espina clavada de no haber podido debutar en el primer equipo culé?

R: A uno siempre le hubiese gustado debutar oficialmente con el primer equipo, pero uno también tiene que ser realista y saber que allí sólo van los mejores. Tuve la suerte de entrenar bastante y hacer varias giras de pretemporada con ellos.

P: ¿Cree que en la cantera del FC Barcelona, de donde usted salió, hay muchos jugadores de calidad que se pierden antes de llegar al primer equipo?

R: Si, está claro que a veces estar en un gran club te hace perder la realidad en la que estás. Por suerte, yo siempre estuve bien asesorado en mi carrera y, por otra parte, mis padres me ayudaron a que esto no pasara. Supongo que eso depende de la personalidad de cada uno, pero sinceramente jugué con muchos compañeros que al final, por no estar centrados en el fútbol o por no llevar una vida ordenada, se perdieron por el camino.

P: ¿Qué le llevó a cambiar de aires, salir de España y marchar a otro país? ¿Fue fácil el cambio de país y cultura?

R: Bueno, lo primero que pensé fue el tema de minutos. Tenía más propuestas de otros países, pero aquí es donde sabía y me aseguraron que iba a jugar más, ya que salí del Barcelona muy joven y lo que más necesitaba eran minutos.

Sí, la verdad es que la adaptación al cambio de país y cultura fue muy fácil, son países parecidos y, tanto a nivel de club como fuera del club, siempre me han tratado perfectamente.

P: ¿En algún momento pensó en que llegaría a jugar en el fútbol portugués?

R: Sinceramente, era un fútbol que desconocía, siempre excluyendo a los tres o cuatro grandes clubes, aunque siempre me he sentido muy valorado en este país y eso me gusta mucho.

P: ¿Qué tiene el fútbol portugués que no tenga el español?

R: Puede ser la confianza en los jugadores jóvenes. Creo que es una liga donde cada año salen muy buenos jugadores y la mayoría son muy jóvenes.

P: Con la derrota en casa ante Benfica y en el Dragão ante Oporto, el equipo está a sólo un punto del descenso. ¿Esperaba Arouca estar mejor o peor a estas alturas de campeonato?

Arouca está situado en la decimosexta posición con 20 puntos

R: La verdad que esperaba estar mejor, no voy a engañar. El equipo se había reforzado bien en verano con buenos jugadores pero los resultados muchas veces no han sido como esperábamos, aunque estoy seguro que con un poco de más suerte saldremos rápido de esta situación.

P: ¿Conocía al Arouca antes de llegar en 2013? ¿Seguía la Liga Portuguesa?

R: No, sinceramente tenía poca información del club y del lugar. La Liga Portuguesa la seguía sólo a nivel de resultados y el tema de los grandes equipos, ya que en España es una liga que no la dan por la televisión y no es muy seguida.

P: Es de destacar que desde que llegó a Arouca se ha perdido muy pocos partidos y, cuando juega, siempre lo hace como titular. ¿Cuál es el secreto?

R: Simplemente me intento cuidar mucho tanto a nivel de trabajo en el gimnasio como a nivel de alimentación. Intento siempre entrenar al máximo, por lo que supongo que ésa será las claves má importante de que me haya perdido pocos partidos.

P: Acaba contrato en junio de 2015, ¿se plantea seguir en el fútbol portugués si tiene buenas ofertas o querría cambiar de aires?. Si volviera a España, ¿sólo lo haría a la Liga BBVA?

R: Yo siempre he dicho que aquí en Portugal estoy muy bien y me siento bien valorado, pero está claro que no puedo cerrar puertas a ninguna liga, ya que tengo propuestas de otros países. En referencia a España, por el momento sólo volvería si fuera a la Liga BBVA.

P: ¿Cómo ve la rivalidad entre Benfica y Oporto? ¿Es comparable en España al Real Madrid y FC Barcelona?

R: Bueno, un Real Madrid - Barcelona es un partido que no solo se sigue en la Liga Española, sino que se sigue en todo el mundo. Un Benfica - Oporto puede ser un partido similar, pero no tiene tanta dimensión mediática.

P: Como lateral derecho que es, ¿qué aspectos destacaría de Danilo y qué cree que ha hecho llamar la atención de tantos clubes?

R: Lo primero que hay que destacar es su edad. Es un jugador muy joven que todavía tiene una gran proyección. Es rápido y fuerte, aunque donde más destaca y donde lo hace más atractivo es en el aspecto atacante. Se podría decir que es como un segundo extremo.

P: Para finalizar, ¿puede dar algunos aspectos positivos y negativos de la Liga Portuguesa? ¿Por qué no tiene tanto éxito como otras ligas?

R: Un aspecto positivo que destacaría es la confianza en la gente joven. En cuanto al aspecto negativo podría ser la diferencia que existe entre los tres o cuatro grandes clubes y los otros, no sólo a nivel de jugadores y presupuesto, sino a nivel de infraestructuras. Otro aspecto en contra es a nivel de aficionados, debido a que muchas semanas nos encontramos campos casi vacíos, con muy poca gente. Puede que no tenga tanto éxito por la diferencia que hay entre los equipos.

Test personal a @ivan_balliu

Campeón Liga NOS

Benfica/Oporto

Posición de Arouca en la Liga NOS

Salvación, en la posición que sea pero salvados

Un gol suyo

He marcado pocos, pero recuerdo uno contra el Bolton en una pretemporada.

Su jugador favorito

Sergi Gómez (Celta de Vigo)

Su entrenador favorito

Óscar Prieto del Girona o Garcia Pimienta del equipo juvenil del Barcelona

Un sueño por cumplir en el fútbol

Ganar un gran título