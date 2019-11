Salah y la Fiore vuelan hacia cuartos entre la mediocridad 'Giallorossi'

La Fiorentina estará en cuartos de final de Europa League tras imponerse con poco trabajo y excesiva justicia en el Olímpico en un partido para la historia, donde la Roma capitalizó su hundimiento en uno de los partidos más mediocres que se le recuerdan esta temporada, pese a haber empezado el encuentro con ventaja tras el 1-1 de Florencia. Gonzalo, de penalti, Alonso y Basanta sentenciaron el partido en los primeros 20 minutos de juego. "Mercenarios, quitaros la camiseta", les gritaban los ultras a Totti, De Rossi, Astori, Manolas o Verde, que miraban atónitos desde el centro del campo los insultos que recibían de la afición al término del encuentro. La Curva Sud abandonó su grada tras el gol de Basanta, que hacía el 0-3.

Parálisis 'Giallorossa' desde el pitido inicial

La Roma, disuelta, inexistente como grupo y desgastada por los últimos resultados Rudi García renunció a Totti en el once inicial y optó por un tridente rápido con Florenzi, Gervinho y Ljajic. El problema capitalino, sin embargo, no estuvo en el aspecto físico, sino en la cabeza y, sobre todo, en el corazón. En creer, primero, que se salía con ventaja desde el mismo pitido inicial del turco Çakir. El equipo está disuelto, es inexistente como grupo, como conjunto, y está destruido y desgastado por los malos acontecimientos. Uno detrás de otro (diez partidos de Serie A en lo que va de 2015: una victoria, una derrota y ocho empates). No es ni siquiera una justificación el mal estado del tiempo de hoy en Roma.

En el minuto 4, Salah puso en el cuerpo los primeros escalofríos con un disparo que se desvió alto. Las locuras inexplicables de Holebas y Skorupski hicieron el resto y entregaron el partido en bandeja a Montella. En el minuto 7, el griego hizo una falta infantíl sobre Mati Martínez en el área. Çakir señaló pena máxima y Gonzalo Rodríguez anotó por partida doble el primer tanto del encuentro, al mandarlo repetir el colegiado turco. El central engañó a Skorupski en los dos lanzamientos.

La Curva Sud, harta, se fue tras el 0-3 al grito de "mercenarios, id a trabajar" Diez minutos después, el portero polaco emula el recordada fallo de Goicoechea y, ante una pelota que tenía controlada al borde del límite del terreno de juego, pone el esférico en bandeja a Alonso para anotar el 0-2 a puerta vacía. El resto es oscuridad total: Pjanic intentó crear algo, Ljajic estuvo vivo sin el cinismo necesario, e Iturbe y Yanga Mbiwa confirmaron que si no hubiesen jugado hoy no se hubiera notado su ausencia. Con este panorama, en el minuto 21 la Fiorentina botó un córner, Basanta entró como una bestia a cabecear el balón ante una defensa Giallorossa como vivas estatuas y puso el 0-3 en el marcador. La Curva Sud dijo basta y abandonó las gradas al grito de "la Roma no tiene cojones, hasta pronto" y "mercenarios, id a trabajar". La ira fue dirigida a los jugadores, porque a Rudi García se le calificó como "intocable". Después del gol, la Roma desapareció hasta el descanso y no produjo nada decente, salvo un par de disparos de Ljajic y Florenzi.

Al ritmo de la Salahmania para ir a cuartos de final

Las ocasiones de Salah, el nivel de Neto en porteria y la defensa de Rodríguez, claves para Montella Por otra parte, sin embargo, la Fiorentina gozaba de un amplio resultado por el que no se lo había currado tanto en el primer tiempo, casi la misma sensación que aquel pasado 3 de febrero en éste mismo escenario, donde venció 0-2, permitiéndole el pase a las semifinales de Coppa. Montella dibujó un equipo perfecto entre el equilibrio y la intensidad, a pesar de tener la desgracia de la lesión muscular de Savic en el minuto 41 del primer tiempo. Tomovic le sustituyó. Salah hizo su propio monólogo de juego en el segundo tiempo, con un poste incluido, Neto confirmó su buen nivel de portero y Rodríguez estaba impecable en defensa. El equipo viola se limitó a gestionar bien la ventaja con ocasiones para poner el 0-4 en el marcador por medio del egipcio Salah en hasta tres oportunidades con la ayuda de Babacar. No hubo tiempo para estirar más un chicle que ya no tenía sabor y la Fiorentina se limitó a celebrar el final, con su pase a Cuartos, dedicado a Andrea della Valle, su propietario, y a celebrarlo con su afición desplazada desde Florencia.

