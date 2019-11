Resultado Liverpool - Manchester United en la Premier League 2015 (1-2)

16:30. Hasta acá los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información de la Premier League por Vavel.com. Hasta la próxima

16:28. Liverpool se verá con Arsenal en Londres y Manchester United recibirá al Aston Villa, todo esto el sábado 4 de abril.

16:26. Manchester se queda en el cuarto puesto con 59 puntos, a uno del tercero, dos del segundo y cinco del primero. Liverpool sigue quinto con 55 puntos y comprometiendo sus posibilidades de llegar a Champions

16:25. La anterior vez que Liverpool cayó fue contra este mismo rival en Old Trafford por 3-0. Tres meses despues le pasa lo mismo

16:24. Liverpool no alcanzó a igualar pese al buen juego por la mala definición y las pocas jugadas en ataque y pierde su invicto de 13 partidos sin caer. Manchester United logró quedarse con la victoria gracias al gran trabajo de todos los jugadores.

FINAL DEL PARTIDO!!!!!! LIVERPOOL 1-2 MANCHESTER UNITED

94' De Gea es atendido por un golpe de Skrtel

93' Manchester hace un cambio: salió Blind y entro Rojo

92' ¡Falló Rooney! Mignolet la atajó al palo derecho

92' Blind cayó en el área y el juez pitó penal

92' Penal para Manchester United

90' Cuatro minutos de adición

88' Liverpool cobra falta sobre Coutinho

85' Liverpool cobra tiro de esquina

82' Manchester hace un cambio: sale Herrera y entra Falcao

80' Ambos equipos juegan bien y luchan en el medio campo

77' Manchester cobra falta sobre Valencia

74' Liverpool cobra falta sobre Sturridge

72' Los locales se ven con más ánimos para llegar a la igualdad mientras el rival espera un contragolpe para liquidar

69' Gran pase de Coutinho a Sturridge que no perdonó y marcó el descuento.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL!!!!

67' Balotelli es amonestado por falta sobre Jones

65' Liverpool hace un cambio: sale Moreno y entra Balotelli

62' Liverpool no logra reaccionar tras la segunda anotación y se ve casi sin poder de ataque

59' Mata inicia la jugada pasandola a Di María, el argentino lo asiste de gran manera y el español hace una tijera en el área para anotar un golazo que quedará en el recuerdo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED!!!!!

56' Jones es amonestado por la falta

56' Liverpool sobra falta sobre Henderson

55' Manchester hace un cambio: sale Young y entra Di María

54' Liverpool la tuvo con Coutinho que le pegó desde afuera y se fue por arriba muy cerca del arco

53' Sterling mandó un centro que Sturridge no alcanzó a cabecear

50' Con 10 hombres, los locales tratan de recomponer su esquema

47' Herrera es amonestado por protestar

46' Gerrard, recien ingresado, es expulsado increiblemente. Solo llevaba 50 segundos en campo

46' Manchester cobra falta sobre Herrera

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE LIVERPOOL Y MANCHESTER UNITED!!!

15:31. Liverpool hace un cambio: sale Lallana y entra Gerrard

15:31. Regresan los equipos al campo de juego.

15:25. Juan Mata celebrando el gol que pone a ganar al United en estos momentos

15:18. Liverpool ha tenido oportunidad de marcar pero desperdició la única posibilidad clara que han tenido en 45 minutos pues no logran ser dueños del partido. Manchester United fue más efectivo para irse arriba en el marcador y defender la ventaja aunque en los últimos minutos perdieron en balón.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!!!! LIVERPOOL 0-1 MANCHESTER UNITED

46' Manchester lo intentó con Carrick de media distancia pero Mignolet controló bien

45' Dos minutos de adición

41' Los locales han vuelto a tomar el control del juego pero sin ser peligroso en el área.

38' Manchester cobra tiro de esquina

35' Liverpool la perdió!!!!! Henderson mandó un pase a Sturridge, él se la dio a Lallana que llegaba al área y en su remate pasó por un lado del arco.

33' En estos momentos solo ha habido un remate al arco en el juego: el de Mata a los 14' para anotar gol.

30' Liverpool no logra superar la saga defensiva del United que ha estado en plenas condiciones rechazando cada balón que aparece

27' Manchester cobra tiro de esquina

24' Los visitantes controlan el juego en la mitad de la cancha y haciendo circular el balón

21' Lallana es atendido en el suelo por un golpe de Jones

19' Allen es amonestado por la falta

19' Manchester cobra falta sobre Herrera

17' Liverpool se acercó con disparo de Sturridge que le pegó mal de primera en el aire y se fue por arriba

14' Fellaini inició la jugada con un pase corto a Herrera quien mandó un pase largo a Mata en el área y el español anota el primero del juego.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED!!!!!

11' El juego no es muy rápido por la prudencia de los equipos de no equivocarse pues saben lo letal de sus ofensivas

8' Manchester cobra falta sobre Mata

4' Sterling ingresaba al área pero De Gea reaccionó más rápido

2' Rechazo defensivo

2' Manchester cobrará tiro de esquina

INICIÓ EL DERBI INGLÉS ENTRE LIVERPOOL Y MANCHESTER UNITED!!!

14:28. Liverpool usará su tradicional uniforme rojo. Manchester United tendrá camsieta y medias blanca, y pantaloneta negra.

14:27. Salen los equipos al campo de juego

14:22. Louis Van Gaal: "¿Qué puedo hacer como manager? ¿Cambiar despues de tu mejor presentación? No lo creo"

14:20. Un aproximado de 3.000 aficionados del Manchester United acompañarán a su equipo en Anfield

14:15. Este es el ambiente afuera de Anfield

Under 30 minutes until kick-off. Where are you watching the game from?

Vine by Liverpool FC