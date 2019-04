Jonás Gutiérrez: "No me gusta ser un ejemplo; quiero dejar mi experiencia"

Jonás Gutiérrez ha vuelto a nacer. Tras superar un cáncer de testículo que le obligó a cambiar de luchar por un balón a pelear por su vida, el centrocampista argentino vuelve a sentirse futbolista. Con 31 años a sus espaldas, el actual miembro del Newcastle United se sinceró en una entrevista con Fiebre Maldini, de Canal + España, en la que repasó los últimos meses de un luchador como él.

Crónica de un luchador

Gutiérrez recordó cómo sintió por primera vez el cáncer: "Tuve un choque con Sagna, defensor del Arsenal, y a partir de ahí empezó un dolor en un testículo". Después llegó la mala e inesperada mala noticia: "El médico me dijo que no veía nada raro. Después me fui de vacaciones, y el dolor persistía. Semanas después, se pronunció con una inflamación bastante considerable. Es ahí cuando decido hacerme una ecografía, y a las dos o tres horas me llamó el médico. Me dijo que tenía un tumor y que tenía que operarme".

"Ojalá pueda ayudar a muchos a tratar de ver esta enfermedad de otra manera" Fue operado en su país natal, en Argentina, donde le estirparon el testículo, y pudo volver a Inglaterra con el alta médica. Sin embargo, una metástasis posterior le obligó a someterse a quimioterapia. "Es difícil que te digan que te tienes que someter a un tratamiento de quimioterapia cuando por ahí no tienes mucha información de lo que es realmente el tratamiento, y es una palabra que cada vez que la escuchas te da miedo", confesó.

Convertido ahora en ídolo no solo en el mundo del fútbol, sino también en el círculo de la lucha contra el cáncer, Gutiérrez se mostró humilde y dispuesto a ayudar: "A mí como ejemplo no hay que tomarme, no me gusta ser ejemplo. Sí me gustaría dejar mi experiencia, lo que yo viví y cómo me lo tomé. Ser ejemplo es para otras personas. Ojalá pueda ayudar a muchos a tratar de ver esta enfermedad de otra manera".

Las dos realidades del Newcastle United

"Entiendo que para los dirigentes el fútbol es un negocio, pero en esos momentos hay que velar más por la persona" Su cura ha sido una de las mejores noticias que ha recibido el fútbol en los últimos meses. Sin embargo, en lo deportivo la situación del argentino no es la ideal. A su regreso tras ser operado no encontró la mejor de las respuestas por parte de su club, el Newcastle United: "El técnico (Alan Pardew) me dijo que me buscara club, que era lo mejor. Yo entiendo que para los dirigentes es un negocio, pero en una situación así se tienen que valorar otra cosa", opinó. Fue cedido al Norwich City durante una temporada. Para Gutiérrez, en ocasiones hay cosas más importantes que el negocio: "No voy a poder perdonar ese trato. En esos momentos hay que velar más por la persona". Cuando se vio obligado a someterse a quimioterapia, el club no pagó el tratamiento: "Yo en ningún momento exigí nada. Si ellos pensaron que estaba bien hacerlo así, está bien", explicó.

Además, miró a su futuro en el fútbol con ambición: "El ritmo se coge jugando partidos. La situación acá no es de las más fáciles, pero voy a luchar para estar, ya después el tiempo dirá. Lo dejaré todo, lo que pueda hacer o esté a mi alcance", aseguró.

"Un club no se trata del dueño, el técnico o un jugador, se trata de los hinchas y yo estoy orgulloso de los del Newcastle" Su actual equipo no se portó como Gutiérrez hubiera deseado, pero ese no fue el caso de la afición. El argentino solo tuvo palabras de agradecimiento para los fans del equipo blanquinegro: "La gente de Newcastle se portó de una manera increíble. Cuando voy por la ciudad, me felicitan y me dicen que me ven muy bien. Son palabras muy emotivas que a uno le da mucho orgullo escuchar", relató. Hace unos días, escribió un tweet dedicado a la grada de St. James' Park: "Un club no se trata del dueño, el técnico o un jugador, se trata de los hinchas y yo estoy orgulloso de los del Newcastle. Gracias".

Su contrato con el Newcastle United finaliza en el presente año, y se renovaría automáticamente si alcanza un número mínimo de partidos. Sin embargo, con el descontento del jugador y la poca predisposición del club, El Galgo parece destinado a buscar otro lugar en el que seguir corriendo por la banda. Sea donde sea, el fútbol recibirá con los brazos abiertos a uno de sus mayores luchadores.