Germain: "Me encanta este club"

El extremo del AS.Mónaco, Valère Germain habló para la web oficial del club sobre la actualidad que está teniendo el equipo del principado en la Ligue 1 y la Liga de Campeones y sobre la situación en la que se encuentra el futbolista en este tramo final de temporada.

Germain habló sobre el buen estado de forma que atraviesa su equipo tras la victoria ante el Stade de Reims la pasada jornada y sobre la clasificación a Cuartos de Final de la UEFA Champions League: "Teníamos verdaderas ganas de llevarnos los tres puntos de Reims para permanecer en contacto con los tres primeros clasificados. Lo hemos logrado, y eso nos permite ahora encarrilar bien el último tramo de la temporada. Vamos a vivir dos meses de locura con la Liga de Campeones y el campeonato nacional, a sabiendas que el objetivo prioritario es clasificarnos de nuevo para la próxima Champions. Sin hacer ruido, sin que nadie nos espere. Si a falta de apenas unas jornadas para el final, sólo nos separan tres puntos del líder, podremos seguir soñando. Pero de momento lo que más queremos es asegurar la participación en la próxima Liga de Campeones.

"Estamos vivos en dos competiciones"

Además, el extremo del AS.Mónaco, analizó la situación que atraviesa próximo rival la próxima semana, el Saint-Etienne: "Es una equipo con muchos jugadores de calidad, que defiende bien y que cuenta con un gran portero. No carecen de jugadores en forma pero, afortunadamente para nosotros, Max-Alain Gradel no podrá jugar por sanción este viernes. Tampoco les faltarán seguidores en las gradas del Louis II para apoyarles. El Saint-Étienne no es quinto en la tabla por casualidad. Si conseguimos ganarles, habremos dado un gran paso en el aseguramiento del cuarto puesto. Pero también podría servirnos para subir más arriba, porque el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain se enfrentarán el próximo fin de semana.

Sobre la tremenda ovación que la afición monegasca le dio en el último partido ante el Stade de Reims, Germain se mostró satisfecho por el cariño de la afición: Es verdad que en mis últimas entradas en juego, aunque no fueran más que de tres minutos, el apoyo de los seguidores me ha alegrado el corazón. Les di las gracias al final del partido en Reims. No olvidan que yo he estado aquí desde el principio, que me formé aquí. Eso me da mucho placer. Me encanta este club, nunca lo he ocultado".

Para finalizar, Valère Germain habló sobre su estado de forma y sobre la falta de minutos que está teniendo esta temporada, en la que la mayoría de los partidos fue suplente: "Es verdad que es un momento un poco complicado, porque juego menos. Siempre es un poco frustrante no estar en el campo o no entrar en juego. Especialmente en los partidos de Liga de Campeones. Pero eso forma parte del juego; es la competencia. Todo va muy deprisa en el fútbol. Eso lo pude comprobar la temporada pasada, en la que, después de una primera parte de la campaña casi en blanco, empecé a jugar un partido tras otro. No me voy a rendir y al final eso va a cambiar".