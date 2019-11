Jornada 27 de la Liga NOS, la previa

La mayoría de los equipos han tenido casi diez días para preparar estar jornada de la Liga NOS que se desarrolla en un período de cuatro días. Los grandes han ido recuperando poco a poco a sus internacionales en una semana donde lo más complicado para ellos no serán tanto los rivales, como el cansacio acumulado por los viajes y la carga de minutos.

Acádemica - Rio Ave. Viernes 3 de abril a las 17:00

La jornada la abren dos equipos en racha. Académica llega al encuentro sin haber caído derrotado en ocho encuentros, siete de ellos con José Viterbo al mando, motivo por el que el club le quiere renovar cuanto antes, a pesar de que durante la semana el entrenador se restó importancia a sí mismo y mantiene su continuidad en suspenso. Se respira un gran ambiente en el vestuario y el empate de la última jornada en el siempre complicado campo del Sporting de Braga les acerca un paso más a la ansiada permanencia. Rio Ave por su lado viene con la gran inyección de moral que supuso la victoria contra el líder en el último suspiro del partido, y con el ánimo por las nubes de jugadores como Ukra y Tiago Pinto que debutaron entre semana con la selección absoluta. Los dos triunfos consecutivos les acercan a tan sólo cuatro puntos del quinto puesto que da acceso a Europa League.

Vitória Guimarães - Arouca. Viernes 3 de abril a las 19:00

Los locales no pueden permitirse más errores si quieren estar en Europa la próxima temporada. Tras tres derrotas consecutivas ya tienen a Paços Ferreira a tres puntos y a Rio Ave y Belenenses a cuatro. Todo apunta a que el lateral izquierdo brasileño Breno se perderá el tercer partido seguido con lo que Alex podría volver a retrasar su posición. André André debutó con Portugal en el encuentro ante Cabo Verde y el capitán de los locales tendrá que jugar este encuentro vital en menos de 72 horas. Por su parte Arouca llega crecido tras la importante victoria ante Gil Vicente que les alejó a cuatro puntos de los puestos de descenso. Toda la semana se ha hablado del respeto por el rival a pesar del mal momento por el que atraviesan y afrontar cada minuto de estos ocho partidos restantes como una final.

Gil Vicente - Sporting de Braga. Viernes 3 de abril a las 21:30

Partido a vida o muerte para Gil Vicente. Tras la derrota en el partido de la semana pasada ante Arouca ahora se encuetra a cuatro puntos de la salvación. Para ello el club ha lanzado la campaña "un gilista no se rinde" y esperan todo el apoyo de sus aficionados en el Estádio Cidade de Barcelos para este importante derbi del norte de Portugal. Su confianza pasa por aprovechar el mal momento de sus rivales, un Sporting de Braga que no conoce la victoria en tres partidos (cierto es que dos de ellos fueron ante Benfica y Oporto) y que tendrá un ojo puesto en el partido que disputarán cuatro días más tarde de semifinal de la Taça de Portugal. Sérgio Conceição no podrá contar con Pardo por sanción (su lugar lo ocuparía Salvador Agra), y todo apunta a que reservará a Matheus y Tiago Gomes para no agravar las molestias que les impidieron entrenar durante la semana y al debutante con la selección André Pinto que disputó los 90 minutos ante Cabo Verde.

Penafiel - Boavista. Sábado 4 de abril a las 17:00

Los locales casi desahuciados luchan por agarrarse a la liga y meter a un rival directo de vuelta en la pelea por evitar el descenso. El Penafiel ha ganado sólo uno de los últimos trece partidos en liga pero son optimistas tras el empate de la última jornada, ya que el fue el primer encuentro con Carlos Brito al mando. El equipo ajedrezado del Boavista tuvo una semana plácida tras la victoria ante Belenenses, incluso el míster, Petit, dejó entrever su continuidad la próxima temporada, ya que según sus palabras está en el club que ama. En cuanto al partido, el técnico espera un Penafiel duro y peleón, tras quince días de entrenamientos con el nuevo entrenador, pero van al Estadio 25 de abril a intentar sellar su permanencia. Para este encuentro Petit no podrá contar con el hondureño Beckeles por sanción y con Correia que aún no está recuperado al cien por cien.

Benfica - Nacional. Sábado 4 de abril a las 18:00

El líder quiere recuperar la senda del triunfo tras la derrota en Vila do Conde ante Rio Ave de la última jornada. Saben que Oporto tiene más frentes abiertos y necesitan sumar todos los puntos posibles antes del duelo directo de finales de mes. Jorge Jesús tendrá la baja del capitán Luisao por sanción pero recupera a Gaitán. El argentino tiene en Nacional a una de sus presas favoritas, pues suma dos goles y cuatro asistencias ante el club de Funchal. Por su parte Nacional viene de ayudar a su rival esta semana empatando en casa ante el Oporto haciendo que el tropiezo de los lisboetas ante Rio Ave no fuera tan grave. Se encuentran cómodamente en mitad de la tabla y afrontan este choque con la recuperación de varios jugadores importantes como Tiago Rodrigues, Marco Matías y Marçal aunque pierde por lesión a Willyan y Roni.

Belenenses - Moreirense. Sábado 4 de abril a las 19:00

Separados por tan sólo cuatro puntos en la tabla, Belenses quiere apurar sus opciones de estar en Europa. El equipo de Restelo jugó un amistoso durante el parón ante Cabo Verde y cayeron derrotados por 0-2 en el que fue el segundo partido de Jorge Simão al frente del club tras la extraña salida de Lito Vidigal hace quince días. Moreirense también cayó derrotado con el mismo resultado entre semana en un amistoso ante el Freamunde, de la Segunda Liga. Amistoso en el que no jugó el portero titular Marafona, pues fue llamado por Fernando Santos aunque finalmente no debutó con Portugal y vio la derrota ante Cabo Verde desde el banquillo. El delantero paraguayo Ramón Cardozo seguirá causando baja en el equipo de Miguel Leal.

Paços Ferreira - Sporting CP. Sábado 4 de abril a las 21:15

Paulo Fonseca fue el tema de discusión de la semana en los locales. La posible salida del técnico a final de temporada acaparó todos los focos. El míster sólo quiere centrarse en conseguir un buen resultado ante los lisboetas para acercase al Vitória de Guimarães que se encuentra ya a tres puntos y por lo tanto a puestos de europeos. El Paços Ferreira no podrán contar con Marco Sousa y Rafael Amorim lesionados. El Sporting de Lisboa sigue en la tercera plaza, aún lejos del segundo y con mucha tierra de por medio con los puestos que dan acceso a Europa League, por lo que se ha hablado otra semana más, sobre el futuro del club en lo que se refiere a fichajes y renovaciones. El objetivo más inmediato es intentar batir los 67 puntos que consiguió Leonardo Jardim al frente de los leones. Para ello esta semana Marco Silva no podrá contar con Paulo Oliveira y Adrien por sanción.

Marítimo - Vitória Setúbal. Lunes 6 de abril a las 19:00

En Funchal están de fiesta. El Marítimo venció al Oporto en la semifinal de la Taça da Liga por dos goles a uno la noche del jueves y esperan con ansia la final ante el Benfica. Poco se ha hablado de este partido, pues undécimos en la tabla se encuentran ya demasiado lejos tanto del descenso como de Europa. El objetivo de los de Ivo Vieira es aprovechar este gran momento de moral para conseguir el mayor número de puntos posible y preparase de cara al encuentro ante los lisboetas a finales de este mes. Los locales no podrán contar con Fernando Ferreira por lesión. Por su parte el Vitória Setúbal llega al encuentro con ganas de aprovechar estas semanas de descanso donde sobre todo han entrenado para mejorar su acierto de cara al gol, pues con tan sólo 18 tantos en 26 encuentros son el peor ataque de la liga. Cada encuentro es una final y necesitan ampliar la ventaja que ahora es de cinco puntos con el descenso. Para este partido Bruno Riberio no podrá contar con el coreano Suk por sanción.

Oporto - Estoril-Praia. Lunes 6 de abril a las 21:00

No ha sido la mejor de las semanas para el Oporto. Tras el empate ante Nacional que les impidió acercarse a un punto del Benfica, el conjunto de Julen Lopetegui cayó derrotado ante Marítimo en la semifinal de la Taça da Liga. Además esta misma semana se anunció el fichaje de Danilo por el Real Madrid, que no por esperado deja de ser notable. Los dragones no podrán contar con Jackson Martínez que lleva un mes de baja. El objetivo es recuperar al colombiano para el duelo ante el Bayern de Munich de Champions League del 15 de abril. El Estoril parece un rival propicio para recuperar la senda del triunfo, pues los visitantes no conocen la victoria desde hace ocho partidos y viene de encadenar tres empates consecutivos. Nueve puntos por encima de Gil Vicente, conjunto que marca el descenso, los canarios necesitan volver a sumar de tres en tres para encontrar la tranquilidad en la recta final de la temporada. El objetivo es repetir la victoria del año pasado, cuando vencieron 0-1 en Do Dragão. La dupla de entrenadores formada por Hugo Leal y Fabiano Soares pierde para este partido a Babanco por sanción y su pichichi Kléber, cedido por el Oporto, será duda hasta última hora ya que aún no está recuperado del todo de su lesión.