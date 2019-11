Mavuba: "Busco un proyecto que me guste"

El centrocampista francés del LOSC Lille, Rio Mavuba, salió hoy en rueda de prensa para analizar el partido que enfrentará a su equipo frente al Stade de Reims en el encuentro perteneciente a la 31ª jornada de la Ligue 1.

Rio Mavuba no ocultó sus deseos de irse a otro país. Al llegar a Lille en 2007, no sabía que iba a ser un jugador clave para el conjunto francés, consiguiendo un doble campeonato de la Copa de Francia. Con sus 31 años de edad, quiere dar un nuevo impulso a su carrera, sobre todo porque los resultados no necesariamente le siguen. En una conferencia de prensa hoy, el capitán del LOSC Lille demostró sus verdaderas ambiciones de cara a la próxima temporada.

El capitán del Lille dijo: "He hablado con mis dirigentes pero no hemos llegado a nada. No sé si estaré aquí el próximo año. Aunque si hay un buen proyecto, no me importaría quedarme. De todas formas no soy contrario a una aventura en el extranjero pero no importa donde. Busco un proyecto que me guste".