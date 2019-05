Las nueve finales del Leicester City

El Leicester City ocupa el farolillo rojo de la competición con cuatro triunfos en 29 jornadas. La campaña de los de Nigel Pearson está siendo más que mediocre (19 puntos de 87 posibles), y están en verdadero peligro de descenso. Se encuentran a siete puntos de los puestos de tranquilidad, aunque con un partido menos, y tienen que hacer ahora todo el trabajo que no han hecho a lo largo del año si quieren jugar en Premier League la próxima campaña. Desde el pasado diez de enero no saborean las mieles de sumar los tres puntos. Suman 13 goles marcados y 17 encajados como locales, con once puntos cosechados de 39 disputados.

Las cuentas de los foxes son claras: en primer lugar, hacer su trabajo ganando sus partidos; y después, estar pendiente de que fallen los equipos que les preceden en la clasificación. Tienen la ventaja de que tendrán el apoyo de su afición en seis de los nueve duelos que les restan, por lo que sacar los tres puntos en casa será vital. De las tres visitas que deberán rendir, no es descabellado que se lleven la victoria de dos estadios como Turf Moor y el Stadium of Light, que están lejos de ser un fortín. Esta circunstancia compensaría alguna posible derrota como local, como podría ser ante el Chelsea o el Southampton. Todo lo que no sea encadenar mínimo cinco o seis triunfos en estos nueve encuentros significará que el Leicester será equipo de Championship en la 2015/16. Estos son los rivales que van a encontrarse en su camino hacia la salvación:

Un West Ham desinflado

Los hammers están viviendo de las rentas. Su primera mitad de temporada fue brillante, codeándose con los más grandes y haciendo pensar a todos que lucharían hasta el final por los puestos de acceso a Europa. Pero el comienzo de 2015 fue muy apático y estuvieron dos meses sin conseguir una victoria, hasta que lo hicieran ante el Sunderland la jornada pasada. Como visitantes sólo han triunfado en tres ocasiones de los catorce choques disputados, con 18 goles marcados y 22 encajados. En el choque de la primera vuelta, los de Sam Allardyce se impusieron por un sencillo 2-0.

El efecto Pulis salva al Albion de la quema

El West Bromwich Albion ha pasado de ser un claro candidato al descenso a salvarse con varias jornadas de antelación. El buen hacer de Pulis y los goles de Berahino serán más que suficientes para que los de las West Midlands estén la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol inglés. Cuentan con un colchón de ocho puntos, por lo que cuatro victorias en las ocho jornadas que les restan bastan para cuadrar sus cuentas. Lejos de The Hawthorns bajan mucho el pistón, y registran un paupérrimo bagaje de dos triunfos en quince encuentros. Son el equipo que menos goles ha metido en territorio rival, con nueve, por veinte recibidos, pero aún así ya consiguieron llevarse los tres puntos de Leicester por 0-1.

Hay vida después de Bony

Los de Garry Monk han demostrado que el Swansea es mucho más que Wilfried Bony. La venta del jugador costamarfileño hacía presagiar un segundo tramo de campaña complicado para los cisnes, pero nada más lejos de la realidad: han perdido capacidad goleadora, pero lo compensan con un centro del campo que llega con mucha facilidad al área. Se han instalado en una plácida octava posición, sin posibilidad de aspirar a cotas mayores. Pelearán con West Ham y Stoke City por ese octavo puesto final, que confirmará la buena campaña de los galeses. Cuando pisan tierra inglesa ganan un tercio de los duelos que disputan (5 de 15), sacándole mucho provecho a los relativamente escasos goles que anotan. En el Liberty, los de Pearson salieron derrotados por 2-0.

Un Burnley con coraje, pero con limitaciones

Sean Dyche ha liderado al proyecto más interesante de toda la Premier League. El equipo con menos presupuesto, recién ascendido, ha trabajado duramente a lo largo de todo el año para poder llegar al tramo final sin sufrir. Han ganado recientemente al Manchester City y en prácticamente todos los partidos dan la cara, pero la máxima categoría del fútbol inglés es muy dura y cuesta sacarlo todo adelante. Muchos les daban por desahuciados en el mes de agosto, pero ahora se ven coqueteando con la salvación, la cual tienen a sólo un punto. Su nivel baja mucho fuera de casa, y han sacado los tres puntos en una única ocasión. Aún así, empataron en plazas difíciles como Stamford Bridge y el Etihad Stadium, y también lo hicieron en territorio de los foxes el pasado octubre (2-2).

El Chelsea sigue su camino triunfal

El líder de la competición será otro de los equipos que pasen por el King Power Stadium en estos dos meses restantes. En partido aplazado, los de Mourinho visitarán Leicester en su intento de alcanzar cuanto antes el título liguero que tan de cara tienen. Han sido los mejores de largo en toda la temporada, y registran dos únicas derrotas cuando abandonan Stamford Bridge. Han marcado 33 y encajado 19 como visitantes. Ganar a los londinenses será una tarea muy complicada para los de Pearson, pero ya consiguieron golear por 5-3 al Manchester United, por lo que nadie puede descartar la sorpresa. Ya les pusieron en aprietos en la segunda jornada, en la capital de Inglaterra, aunque cayeron por 2-0.

En Newcastle quieren el verano cuanto antes

La salida de Pardew fue un mazazo terrible para un Newcastle venido a menos. El descontento de la afición con el propietario, Mike Ashley, es patente desde que se inició la campaña, y la dejadez a la hora de buscar un nuevo entrenador -se conformaron con el interino John Carver- no contribuyó a mejorar su imagen. El retorno de Jonás Gutiérrez tras su cáncer testicular es la única buena noticia en los magpies, que cuentan con una ventaja de diez puntos sobre los puestos de descenso. Los jugadores han bajado los brazos y el equipo apenas compite, y Carver no da con el sistema de juego que más se adapta a sus futbolistas. Firman tres victorias en quince partidos como visitantes, con trece goles anotados -menos de uno por encuentro- y 28 recibidos. Un pírrico 1-0 fue suficiente para que las urracas se quedasen los tres puntos en la primera vuelta.

Año santo

El Southampton es el equipo revelación de este curso. Pese a haber vendido a todas sus estrellas en verano, se han hecho con jugadores jóvenes que están respondiendo a la perfección. Koeman ha sabido agruparlos a todos y construir un bloque sólido y que juega bien al fútbol, le gusta dominar la pelota y mimarla con cariño. Ocupan la sexta posición y van a pelear hasta el final con el Tottenham y el Liverpool para jugar la Europa League la próxima campaña. Lejos de St Mary's han vencido la mitad de encuentros -7 de 14- y han recibido menos de un tanto por duelo (11). En el encuentro de la primera vuelta, el Soton se llevó el triunfo por 2-0.

Los black cats intentan seguir trepando

Tras salir por la puerta de atrás, Gustavo Poyet dejó su puesto en el banquillo del Sunderland a Dick Advocaat, que -pese a que parece que ha mejorado la imagen del equipo- va a tener una tarea complicada para salvar al club del Tyne&Wear del descenso. Pese a que actualmente están en posición de permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés, son, junto con el propio Leicester, el equipo que menos victorias suma en lo que va de curso (4). Tienen plantilla para aspirar a más de lo que están firmando este año, pero se dejan llevar en los partidos y lo acaban pagando. Como locales, cuentan con dos triunfos, además de la curiosidad de registrar más empates (7) que derrotas (6). Sólo han perforado la red en doce ocasiones, mientras que han recibido 22 tantos. En el King Power Stadium no pasaron del 0-0.

Con Austin no basta

Se le agota el tiempo al QPR. Tras una mala campaña de Harry Redknapp al frente de una plantilla que aspira a más que a descender, Chris Ramsey no ha sabido revertir la situación, y son penúltimos, a cuatro puntos de la salvación. Eso significa que ya hay más de un partido de diferencia, por lo que la circunstancia empieza a ser crítica, y no tienen más margen de maniobra. Han de empezar a ganar y a hacerlo ya. Han sufrido veinte derrotas en las treinta jornadas que se llevan disputadas, y la gran campaña de Charlie Austin no es suficiente para sacarles de la quema. El resto de jugadores no dan la talla, y ello les lleva a sumar una única victoria lejos de casa en toda la temporada. Fue a mediados de febrero en el Stadium of Light, siendo el resto de choques (13) contados por fracasos. Sólo han marcado diez goles como visitantes -con 32 encajados-, pero en los últimos cinco duelos han conseguido perforar la red rival en al menos una ocasión. En un disputadísimo partido, los londinenses se quedaron con los tres puntos en casa hace unos meses (3-2).