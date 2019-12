Jürgen Klopp: "La diferencia en la tabla es mucha. Todo es diferente a lo de otros años"

Dejando de lado la hiperactividad conocida de sus conferencias de prensa, Jürgen Klopp no dejó de sorprender a los medios al expresar claramente que "las cosas ya no son como en años anteriores" al referirse al contexto en que se llevará a cabo una nueva edición de "Der Klassiker". Para Klopp, la diferencia de puntos y de posiciones le quita cierto grado de competitividad al partido, aunque dijo entender también el contexto histórico de enfrentarse al Bayern de Múnich. A pesar de sus declaraciones, el entrenador borusser expresó que su equipo saldrá a por todas para dar una alegría a sus aficionados en casa.

Situaciones contrarias en una liga desigual

La diferencia de puntos es evidente y contundente. Klopp no tuvo reparos en decir que su rival está muy por encima en la tabla de posiciones, aunque eso no les quita ningún incentivo para defender su honor en casa y ante su gente. "Definitivamente no vemos a los ojos al Bayern en la tabla general. La diferencia es mucha. Todo es diferente a lo de otros años y tenemos que ser claros y conscientes de ello. El deseo de vencer al Bayern sigue siendo el mismo, aunque no debemos negar que al no poder arrebatarles el campeonato se pierde cierto grado de competencia en el partido", declaró Klopp a los medios de comunicación.

"Definitivamente no vemos a los ojos al Bayern en la tabla general. La diferencia es mucha. Todo es diferente a lo de otros años y tenemos que ser claros y conscientes de ello"

Pero, a pesar de sus declaraciones iniciales, Klopp dejó en claro que su equipo juega a ganar y que también ven el partido ante el Bayern como la posibilidad de sumar unidades y tener la esperanza de meterse en el último cupo hacia competiciones europeas. "Es un partido en casa y todos los partidos en casa los jugamos a ganar y a ganar de la mejor forma. Sabemos que Europa no está lejos y vemos en este partido la posibilidad de saltar posiciones claves para pelear una plaza para competir internacionalmente la próxima temporada", señaló el entrenador borusser.

El Bayern sigue siendo el Bayern

Sobre las bajas sensibles de Ribéry y Robben en el plantel bávaro, Klopp dijo no sentirse confiado. Al contrario, para el entrenador dorado el hecho de que ambos jugadores no esten abre la posibilidad para otras piezas claves en el equipo de Guardiola. "Hasta donde sé, Müller, Götze y Lewandowski juegan en ese equipo también. Han recuperado a Lahm y Schweinsteiger y Bernat ha hecho una gran temporada. No veo porque las bajas de Robben y Ribéry deban ser una ventaja para nosotros", puntaulizó tajantemente el entrenador del Dortmund.

"Hasta donde sé, Müller, Götze y Lewandowski juegan en ese equipo también"

De igual forma, Klopp exhortó a la afición a no ver las bajas del Bayern como una ventaja ni las bajas del equipo dorado como una debilidad. "Un equipo de este nivel debe ser competitivo siempre, tenga los jugadores tenga, falten los jugadores que falten. Es cierto que Robben, Ribéry y Alaba son de los jugadores más rápidos del Bayern y que eso nos da cierto poder ofensivo basado en nuestra rapidez al contragolpe. Pero son un equipo inteligente que si te logran absorber por completo es muy complicado salirse de su dominio. Eso no lo debemos olvidar", señaló Klopp.

Finalmente, Klopp dijo sentirse seguro en su táctica preparada y espera seguir siendo el competidor más difícil de Guardiola en Alemania. "La estrategia siempre ha sido defender bien y contragolpear mejor. Este partido siempre es el choque de dos estilos diferentes. Eso es lo agradable. Ellos atacan y toman la iniciativa, mientras nosotros esperamos y damos un golpe mortal en velocidad. Nosotros seguimos fieles a nuestra idea y ellos a la suya. Es un partido fenomenal que siempre dan ganas de que empiece lo más rápido posible", finalizó Klopp ante los medios.