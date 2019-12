Previa Jornada 29ª de la Serie A

Llega la 29ª jornada de la Serie A después del parón en la máxima competición de fútbol en Italia por las fechas FIFA. Un alto en el calendario que nos dejó los empates frente a Bulgaria (2-2) en el clasificatorio para la Eurocopa de 2016 y en el amistoso contra Inglaterra (1-1). Vuelve el Calcio por fin, con una jornada con dos enfrenamientos directos por plazas Champions y de Europa League (Roma - Napoli y Fiorentina - Sampdoria), así como varios más por la parte baja de la tabla, donde el descenso está quedando abocado a tres equipos. Será una jornada que se desarrolle en todo el sábado.

Sábado 4 de abril de 2015

Roma – Napoli (12:30 horas | Canal+ Liga de Campeones).

Complicada visita laque recibe este fin de semana el equipo de Rudi García, y más si tenemos en cuenta los problemas que va a tener para confeccionar un once a su gusto. Y es que la Roma recibe al Napoli con las bajas de Gervinho, Strootman, Maicon, Keita, Holebas y con un Totti con molestias. Arriba se espera que los giallorossi salgan con un tridente formado por Ibarbo, Ljajic y Florenzi. ¿La buena noticia? Vuelve… ¡Balzaretti! a una convocatoria, donde no estaba desde el 11 de octubre de 2013 por lesión. No tan buena noticia es que reciben a los partenopei, deseosos de mejorar sus últimos resultados para no alejarse de los puestos Champions. Un objetivo que puede verse truncado si tienen la cabeza en otro lado, por ejemplo en la reciente información de que Callejón se iría del Napoli para firmar por el Atlético en verano.

Hellas Verona - Cesena (15:00 horas).

Duelo por la parte baja de la tabla el que se dará en el Stadio Marcantonio Bentegodi, con un Hellas que llega en una buena racha de resultados pese a haber perdido en la jornada anterior contra la Lazio (2-0). En su posibilidad de victoria tiene mucho peso el baluarte del equipo, el veterano Luca Toni, que con 37 años lleva 13 goles y 4 asistencias en Serie A. Sumido en posiciones de descenso está el Cesena, a cinco puntos de la salvación y separándole nueve con los veroneses. El entrenador, Di Carlo, tratará de puntuar a pesar de las cinco bajas que tiene su equipo.

Sassuolo - Chievo Verona (15:00 horas).

Con la defensa en cuadro están los de Eusebio Di Francesco, pues hasta tres defensas centrales son baja este fin de semana. Deberá parchear esa línea del campo para no dejar que se escapen los tres puntos del MAPEI Stadium para así certificar matemáticamente cuanto antes la permanencia (son 14º con 32 puntos). En idéntica situación clasificatoria está el Chievo, que, como todos los años, sufre la preocupación por no descender. Quieren cerrarlo todo con antelación sacando los tres puntos de Reggio-Emilia.

Cagliari - Lazio (15:00 horas).

No gana el Cagliari desde hace más de dos meses, concretamente desde el 24 de enero, cuando doblegaron en Saint’Elia al Sassuolo. Una faena para Zdenek Zeman el tener que salvar de la quema del descenso a este equipo que está a cinco de la salvación, que la marca el Atalanta. En un giro total se encuentran los pupilos de Stefano Pioli, 3º a un punto de la Roma y luchando por terminar el campeonato como equipo de Champions. Los cazadores del equipo laziale son Felipe Anderson, Candreva y Klose, que no preguntan dos veces a la hora de disparar, he ahí el peligro visitante.

Palermo - Milan (15:00 horas | Canal+ Liga de Campeones).

Sensacional el regreso a la Serie A del Palermo, que se encuentra a cinco puntos (40) de la virtual permanencia y en una situación más que cómoda gracias al trabajo de Giuseppe Iachini desde el banquillo y con el ‘Mudo’ Vázquez asistiendo para que Dybala anote. Dueto de nivel. De capa caída está un grande de Italia y de Europa, el Milan. No tapa agujeros su anterior victoria en liga las carencias de un equipo que navega sin rumbo en la nada (8º, 38 puntos y a ocho de Europa). Tiene trabajo Inzaghi, que ha sido cuestionado en varias fases de la temporada.

Inter - Parma (15:00 horas | Canal+ Fútbol).

Descendido sin haber tirado de matemáticas y sin haber concluido la temporada. Es la sensación que deja el Parma día tras día, pues deportivamente no son capaces de recortar puntos, además de que institucionalmente no pueden sobrevivir otro año más en Serie A. Esta jornada no parece que vayan a poner resistencia en el Giuseppe Meazza frente a un Inter que como sus vecinos (AC Milan) no dan crédito a la mala temporada que están haciendo (9º, 37 puntos).

Atalanta - Torino (15:00 horas).

A duras penas está salvando al Atalanta de irse a Serie B el veterano Edoardo Reja desde el banquillo. Con una plantilla muy limitada, el ex entrenador de la Lazio tiene al equipo de Bérgamo 17º con 26 puntos, cinco por encima de los que están en el farolillo rojo. Visita esta provincia de Lombardía el Torino, que no renuncia a volver a entrar en Europa, pero para ello deberá ganar mucho en este último tramo de competición, pues está a siete puntos de lograrlo. Los de Ventura sueñan, y sueñan desde Bérgamo.

Genoa - Udinese (15:00 horas).

Empezó muy fuerte el cuadro de la Liguria, pero se ha ido desinflando con el paso de las jornadas hasta situarse en la mitad de tabla, en parte por la desbandada en el mercado de invierno de muchos jugadores y por haber dejado escapar puntos valiosos contra equipos, en teoría, peores. Venido a menos llegan también los de Stramaccioni, que se pasean en la nada y sin dar muestras de recuperar el nivel de las primeras jornadas de liga, donde, con un espectacular Di Natale, se movían por la parte alta de la clasificación.

Fiorentina - Sampdoria (18:30 horas | Multideporte 1).

Es el segundo mejor duelo de esta 29ª jornada, con dos equipos que luchan entre ellos (y con varios más) por plazas que den acceso a disputar competiciones europeas. La Fiore de Montella llega enrachada, con solo una derrota (4-0 contra la Lazio) desde el 6 de enero, dando muestras de regularidad. Enfrente suya estará la Sampdoria de Snisa Mihajlovic, que está siendo el equipo revelación de la temporada y que aspira a todos los efectos a hacerse ya no solo con una plaza de Europa League, si no también de Champions. Las espadas en todo lo alto en el Artemio Franchi.

Juventus - Empoli (21:00 horas | Canal+ Fútbol).

Cierra la jornada con el vigente y posiblemente próximo campeón de la Serie A, la Juventus, de la que se espera que salga a jugar con varios suplente después de esta fecha FIFA, además de por las lesiones de su eje del mediocampo (Pirlo, Marchisio, Pogba). Pensando poco en el Empoli y con la cabeza puesta en el martes (vueltas de semis de Coppa Italia, que deberán remontar contra la Fiore). Su rival, el Empoli llega en un meritorio 12º puesto con 33 puntos y con mucha tranquilidad respecto a su objetivo al inicio de la temporada, la salvación. Con un equipo muy joven, Maurizio Sarri espera que sus chicos den la campanada en el Juventus Stadium.