Swansea City - Hull City: el tigre, más hambriento que el cisne

Dar un paso más hacia la historia o hacia la salvación. Es lo que habrá en juego en el Swansea City - Hull City, duelo correspondiente a la jornada 31 de la Premier League. Los cisnes se saben salvados, pero quieren escribir la mejor temporada en la renovada liga inglesa, mientras que los tigers, cercanos a la zona roja, buscarán un triunfo que les dé algo de aire.

A cinco del objetivo

Hace varias semanas que los aficionados del Swansea City saben que su equipo seguirá en la máxima categoría del fútbol inglés una campaña más. No es poco para un conjunto modesto que hace un lustro soñaba con pisar estos lares. Hoy, el equipo de Garry Monk busca consolidarse entre los veinte mejores del país, si no lo está ya. De hecho, está muy cerca de superar su propia historia. Lo conseguiría si logra cinco puntos.

El Swansea, a falta de ocho jornadas, marcha octavo, con 43 puntos, cuatro menos que el récord histórico, los 47 que logró en la temporada de su debut en la Premier, con Brendan Rodgers en su banquillo. Restando 24 puntos, no parece nada improbable que el equipo que hoy dirige Monk pueda igualar o, por qué no, superar esa cifra. Cierto es que los cisnes sumaron 69 puntos en la First Division el curso 81-82, pero entonces esa liga era de 22 equipos, algo distinto a la actual Premier.

Sin Carroll, lesionado unas seis semanas por unos problemas en el tobillo, ni Tiendalli, cedido hasta el final de curso al Middlesbrough de Aitor Karanka, afrontará el conjunto galés la visita del Hull City, un duelo que podría dejar a tiro el mencinado objetivo de batir los 47 puntos. Europa, a 10 puntos, parece un reto por ahora inalcanzable, aunque para los cisnes es todo un premio poder estar entre los ocho primeros.

Un partido lo cambia todo

Tres puntos. Es la distancia que separa la sonrisa de la lágrima, el cielo del infierno, la Premier del Championship, en el caso del Hull City. Decimoquinto clasificado con 28 puntos, los hombres de Steve Bruce merodean el descenso, un peligro del que no consiguen escapar, al menos por ahora.

Le salva que sus inmediatos rivales (todos ellos, Aston Villa, Sunderland, Burnley, QPR y Leicester), perdieron en la última jornada, por lo que dieron algo de tregua a un Hull City que no gana desde el pasado 21 de febrero, y que acumula cuatro partidos sin conocer el sabor de la victoria. Con el Burnley a tres puntos, eso es, un partido, el margen de error de los tigers es mínimo, y cualquier tropiezo le puede condenar.

El calendario, por cierto, no es nada amable con los hombres de Bruce: le quedan cuatro desplazamientos difíciles (Swansea, Southampton, Crystal Palace y Tottenham) y otros cuatro partidos en casa (Liverpool, Arsenal, Burnley y Manchester United) que serán toda una prueba de fuego. Exceptuando los cisnes, los restantes siete rivales de los tigers tendrán algo en juego. Además, seis de los ocho están entre los ocho primeros clasificados. Mucho esfuerzo requerirá la gesta del Hull.

Cómo llegan ambos

El Swansea venció la última jornada al Aston Villa a domicilio gracias a un solitario y tardío tanto (se produjo en el minuto 87) de Bafétimbi Gomis, un gol que privaba a los villanos de un punto que le hubiera sabido verdaderamente genial, y a su vez, daba tres motivos de alegría a los aficionados galeses, que veían como su equipo venía de perder por la mínima ante Tottenham (3-2) y Liverpool (0-1).

El Hull City, por su parte, no ha ganado ninguno de los últimos cuatro encuentros disputados en liga. En el último, plantó cara hasta el final a un Chelsea que, con algo de fortuna, se llevó el triunfo a 13 minutos dl final gracias al tanto de Rémy. Hazard y Costa habían puesto contra las cuerdas a los tigers con dos goles en los 10 minutos iniciales, pero éstos no se dieron por vencido e igualaron con dos tantos en dos minutos. Al final, la lucha no sirvió para puntuar, pero puede servir como referencia para las próximas ocho finales de los tigers.

El cuarto peor visitante

Los datos del Hull City a domicilio no invitan precisamente al optimismo, aunque eso no implica que el equipo de Kingston no vaya a poder ganar ninguno de los cuatro desplazamientos que le quedan. Lo cierto, sin embargo, es que los números indican que, con 12 puntos (4 victorias, 2 empates y 9 derrotas), el Hull es el cuarto peor visitante de la categoría, empatado con el West Brom, unos datos que sólo empeoran QPR (3 puntos), Burnley y Leicester (8 ambos).

Enfrentamientos anteriores

En el último partido en el que Swansea y Hull City se vieron las caras, el pasado mes de diciembre, los cisnes se llevaron los tres puntos gracias a un ajustado 0-1. Entonces, Ki sirvió en bandeja un triunfo importante para los galeses, que no pierden en casa ante este rival desde el 3 de febrero de 1960.

Desde entonces, ambos equipos se han visto las caras tres veces en Swansea, y curiosamente, el equipo local sólo ganó el cruce de Carling Cup de la temporada 2008-09. Los otros dos duelos, pertenecientes ya a la Premier League, han terminado con empate 1-1. El balance histórico entre ambos en Gales, pese a todo, refleja una clara superioridad de los cisnes: 13 triunfos por 4 empates y 3 derrotas.

Alineaciones probables