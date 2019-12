El Arsenal se olvida de la piedad en Semana Santa

Mañana de fútbol en Londres, mañana de fútbol en el Emirates Stadium. Partido clásico de la Premier en horario inglés, cómo no. Desembarcaba el Liverpool en la capital a sabiendas de que su rival ya afilaba sus cuchillos viéndose tan cerca del segundo puesto en la clasifación. Por su parte los visitantes debían de luchar y luchar para poder puntuar y seguir soñando con una Champions que parece alejarse más y más.



Para iniciar su asalto al segundo puesto, los de Wenger partirían de inicio con toda la magia disponible, incluyendo a Ozil, Alexis y Cazorla en esa línea ofensiva de tres a la que acompaña Giroud por delante y que tantas pesadillas genera. Mientras tanto el Liverpool partiría de inicio sin Gerrard, sancionado tres partidos, y sin Skrtel. Con las miras quizás más puestas en la FA Cup, partido de desempate del miércoles. Markovic, Coutinho y Sterling serían su tridente ofensivo, mandando a Henderson al carril derecho y defendiendo con Kolo, Can y Sakho.

Mignolet, Kolo Touré y el central que no sabía despejar

El central costamarfileño ya daría muestras de su capacidad futbolistica a la hora de sacar el balón controlado. No llegaría el reloj a marcar un minuto cuando el central se puso nervioso ante la presión del Arsenal, que le robaría el balón al borde del área visitante, dejando sólo a Giroud frente a Mignolet, que sacaría sus manos para enviar a córner en una acción salvadora. Pero no terminaría aquí sus ánimos por ser protagonista del encuentro. Dos minutos después repetiría su acción y de nuevo Mignolet salvaría a su equipo. En el despeje Kolo Touré apareció para enviar a córner y evitar el primer gol del encuentro.



El Liverpool se rehizo para volver al ataque y no tardaría más de cinco minutos en tenerla. Markovic invadiría el carril diestro del Arsenal para salir disparo hacia la portería de Ospina. A su lado Sterling, pero el serbio se equivocaría en el pase y haría que la ocasión más clara del partido se marchase a saque de puerta. Las calamidades del Liverpool se repetirían una y otra vez durante el partido, hasta que el Arsenal sacó el mazo y sentenció el partido en ocho minutos.

El mazo del Arsenal, arma letal

Ocho minutos fueron suficientes. Bellerin, Ozil y Alexis lo demostrarían en una exhibición de talento que nada ayudó a una débil defensa visitante que incluía un portero excesivamente fallón en las acciones. Primero sería Bellerín, que cuajando unos partidos excelentes desbordaría hacia el interior del área evitando a Alberto Moreno para continuar con su camino en línea recta ante un Joe Allen que no entendió la jugada que planteaba el lateral. Con un disparo de gran calidad buscaría el palo largo de Mignolet, que no llegaría, aunque pudo hacer más, para subir el primer tanto al marcador.



Apenas dos minutos después el Liverpool volvería a suis raices catastrofistas en defensa para regalar una falta al borde del área que se convirtió en un caramelito para Ozil, que lanzó la pelota al palo de Mignolet que... no la atrapó. Finalmente Alexis se sumaría a la fiesta lanzando otro zarpazo lejano que de nuevo Mignolet podría, pero no, atrapar, y es que el esférico iba al centro de la portería.



A partir de esos 8 minutos todo se apagó. Los jugadores del Liverpool asumieron como condena un resultado duro, pero totalmente justo, ante un rival que sufrió 20 minutos y se rehizo para finalizar el partido al descanso.

45 minutos de relax, con expulsión y dos goles incluídos

Con el partido terminado los minutos pasaron, pero para el Arsenal esto siempre quiere decir una cosa, lesiones. Tres minutos duraría Koscielny en la segunda mitad, y no mucho más aguantaría Ramsey, y es que ambs tuvieron que acudir al banquillo con molestias, mientras Wenger ya veía como la película era la de siempre, lesiones y... más lesiones.



A esa historia de las lesiones tan conocida le faltaba algo, ¿el gol de Giroud? claro, pero entre medias un penalti de Bellerin a Sterling que bien podría haber sido su segunda tarjeta amarilla pero que Taylor prefirió no señalar. El penalti lo lanzaría y anotaría Henderson, pese a que Ospina alcanzó a tocar el balón. ¿Qué más podía faltar antes del gol de Giroud? pues... ¡una tarjeta roja!, y el afortunado sería Emre Can, que barrió a Welbeck por detrás y obtuvo su segunda cartulina del día. Quizás discutible tras la no expulsión de Bellerin, se iba cabreado el central que se perderá el replay de la FA junto con Skrtel y Gerrard.



Finalmente apareció tras 90 minutos y con uno más Giroud para anotar el cuarto gol del encuentro y de celebrarlo como si de una Champions se tratase. Con el show montado por el francés, el árbitro pitó el final y todos para sus casas. Unos a cuatro puntos del líder con dos partidos más y los otros... los otros ya saben lo que hay cuando eres el Liverpool, y no suelen ser buenas noticias. Quintos en la tabla, a cinco puntos del United más lo que surja.